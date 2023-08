Conociendo a Señorita Panamá 2023: Linette Clément

Linette Clément, Señorita Panamá 2023. Cedida

Linette Clément nunca pierde la sonrisa a pesar de llevar al país sobre los hombros, lo lleva a Tokio al Miss International 2023. Con ella, lleva la banda y la corona de Señorita Panamá. Visita la redacción de 'La Decana' para contar su historia, comparte con los colaboradores quienes le consiguen una edición impresa de El Siglo, en la que se publicó sobre ella, lo muestra y dice: “esto me lo dio el señor Arroyo”.

El concurso en Japón es el 26 de octubre. Para ella es “un honor inmenso, un sueño hecho realidad, siempre me había imaginado esto, no puedo creer que lo estoy viviendo (...) Mi enfoque está mucho más allá de una pasarela, claro que es importante, pero también quiero aportar, quiero servir, para impactar a nuestro país de forma positiva”, expresó.

Parte de la familia de Clément es de la ciudad de Panamá y otra de Penonomé. Tuvo una infancia feliz, “muy tranquila, siempre tuve perritos, me encantan (ríe). Si quería bailar, cantar, pintar me dejaban hacerlo; creo que de ahí se formó el lado artístico de Linette, nunca me sentí reprimida. Cuando estaba en el colegio participaba en cualquier actividad que realizaran, si había que hacer una coreografía, allí estaba”, relató.

Compartió que de su madre tiene “el sentido del humor, ella siempre está feliz es muy raro ver a mi mamá molesta. De mi papá, la parte como intelectual, él es todo correcto y organizado, no le importa lo que diga la gente, me enseñó a enfocarme más en ser que en parecer. Cuando tú te enfocas en parecer te preocupa mucho lo que dicen los demás, tú sabes lo que eres no importa eso”.

Actualmente tiene 26 años de edad y vive en Martinica, donde trabaja como modelo. Contó a este medio que cuando se graduó del colegio no tenía muy claro lo que quería. “Es que me gustan muchas cosas, la arquitectura, el diseño de moda, pero en mi familia es verdad que vengo de una familia de 'puros' ingenieros. Mi papá es ingeniero Electromecánico mi hermano ingeniero civil y así y me tomé mi tiempo de verdad de pensar que quería estudiar, hasta que me decidí por ingeniería industrial”.

Habla inglés y francés. Antes de escoger la ingeniería como carrera comenzó a estudiar comunicación social, pero se dio cuenta que no era su pasión y se fue a Nueva York a estudiar inglés. Conoció a su novio, que es belga, y con él aprendió el idioma francés.

Clément participó en la edición 2019 del Señorita Panamá, quedó entre el top ten y ganó la banda a mejor silueta. “En ese momento no se obtuvo el objetivo, pero es cierto que eso te prepara. Perder te hace valorar, ganas más experiencia, entiendes muchas cosas y ahora me siento en el momento perfecto para hacer lo que estoy haciendo”.

Lo que no se ve

Para convertirse en una reina de belleza hay una preparación que lleva meses. Clases de oratoria y pasarela, ejercicios, cuidar la alimentación, entre otras. Para Clément, también es complicado fusionar la agenda personal con las actividades relacionadas al concurso.

Además, hizo mención a los imprevistos que se presentan durante el proceso. “Hay situaciones que son estresantes, pero me encantan. Cuando tenemos algo planeado, de repente algo se sale de las manos y hay que resolver; eso fortalece tantos aspectos. Las personas no se dan cuenta que hace cinco minutos estuve llorando y tengo que salir como si nada. Ese tipo de experiencias te vuelven una mujer más evolucionada, que no le tiene miedo a nada o que de repente sí, pero salgo con valentía”.

Más allá de la belleza

“Los concursos han evolucionado mucho y hoy hay que tener contenido, hay que tener algo para ofrecer y no solo las mises, cada ciudadano debería tener algo dentro [de sí] para ofrecer, para servir. En mi primer discurso como Señorita Panamá dije que Linette junto a la organización está para servir, para poder ayudar y aportar. Además estamos felices de poder trabajar con Probidsida”.

La modelo considera que hace algunos años los concursos eran “más fríos, tenías que ser el humano perfecto. Ahora se han abierto muchas puertas, mujeres de distintas estaturas y colores de piel participan. Actualmente está más enfocado en lo que la persona puede ofrecer a la sociedad”.