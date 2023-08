Sus esfuerzos dan frutos

Las ganas de estudiar y superarse los lleva lejos. Berta Rojas y Didier Fernández son dos jóvenes que están a punto de culminar sus carreras universitarias. Los dos se han esforzado porque quieren ser grandes profesionales. Ambos fueron becados por el programa "Cobre Panamá Crece Contigo".

Berta Rojas a sus 22 años se siente feliz porque ya está realizando su práctica en el Municipio de La Pintada, provincia de Coclé. Su carrera es licenciatura en Topografía de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), sede de Penonomé.

delMientras que Didier Fernández a sus 21 años ya cursa el cuarto año de estudios de la licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial de la Universidad de Panamá (UP), también en la sede de Penonomé.

"Desde que entré a primer grado me gusta el estudio. Es algo que me apasiona muchísimo. Tengo un propósito y es alcanzar mi sueño. Cuando entré al programa de becas me sentí muy alegre, porque era un sustento que me podía ayudar en los gastos escolares", dijo la joven Berta Rojas, quien reside en la comunidad de Paguá, Llano Grande, distrito de La Pintada.

En tanto, Didier, quien viaja desde Ranchería en Coclesito hasta Penonomé a estudiar, compartió que "tengo unos padres y hermanos maravillosos, que complementando con la beca me han animado a seguir adelante, a superarme. Es una oportunidad que muchos otros estudiantes quisieran y a veces no llegan, pero como tengo esta oportunidad vamos a saber aprovecharla hasta el final, que es tener un título profesional y seguir en un futuro por una maestría"

Los dos universitarios exhortan a la juventud a seguir estudiando y que aprovechen cada oportunidad que se les presente, como también apreciar el esfuerzo de sus padres, porque vale la pena estudiar.

Además piden que sigan beneficiando a jóvenes con becas. “Muchos viven en áreas apartadas, tienen el deseo de seguir, pero a veces las oportunidades no llegan y por los bajos recursos económicos no pueden estudiar”, concluyó Didier Fernández.