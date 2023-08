Conforman subcomisión para analizar proyecto de ley que regula la adquisición de medicamentos

Los integrantes de la Comisión de Trabajo Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobaron la conformación de una subcomisión, presidida por el diputado Víctor Castillo, para analizar y estudiar el proyecto de ley No. 1007, "regulatoria de los medicamentos, insumos, dispositivos y otros productos para la salud humana, su adquisición pública", la cual fue presentada por Luis Francisco Sucre, ministro de Salud.

Esa iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo busca regular el manejo en general de la fabricación, control de calidad, registro sanitario, importación, comercialización, distribución, adquisición e información y publicidad de los productos para la salud humana, como medicamentos terminados, especialidades farmacéuticas, psicotrópicos, estupefacientes, entre otros productos biológicos y desarrollados por la ingeniería genética.

También aprobaron crear una subcomisión, presidida por el diputado Arnulfo Díaz, para analizar el proyecto de ley No. 1022, por medio del cual se modifica la Ley No. 89 de 1 de noviembre de 2013, que modifica la Ley No. 69 de 2013, propuesto por el diputado Abel Becker.

Esa iniciativa contempla que no podrán contratar servicios con el Estado, hasta por dos años, aquellos profesionales y técnicos de salud que, una vez nombrados, en posiciones de la Caja de Seguro Social o del Ministerio de Salud eviten a través de subterfugios, cumplir con sus compromisos y funciones de trabajo en áreas de difícil acceso o con necesidades urgentes de servicios.

Becker, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, durante su intervención destacó que “la primera opción sería el reclutamiento del médico nacional, sin embargo, en algunas ocasiones, cuando se contratan algunos no quieren ir a trabajar a Bocas de Toro, específicamente a los lugares de difícil acceso”.

Por su parte, Sucre aceptó que existe un problema muy complejo con el tema de médicos especialistas y señaló la importancia de debatir estos temas para cumplir y brindar el servicio de salud pública con especialistas en las áreas de difícil acceso.

Sucre destacó que existe una mora con la población panameña en materia de salud, en diferentes comunidades, por falta de especialistas y puso de ejemplo la falta de especialistas para realizar cirugías en personas que padecen de cataratas.