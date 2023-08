Durán denuncia robo de computadoras y radios de sus vehículos

'Ellos ya me tienen estudiado, cuando yo viajo… ellos saben cuando yo no estoy', dijo Durán. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El cuatro veces campeón mundial de boxeo y el más grande deportista que ha dado este país en ese deporte, Roberto "Mano de Piedra" Durán denunció que en su residencia ha sido víctima de varios robos.

"Ya me han robado seis computadoras y partes de uno de sus vehículos. Espero en Dios no agarrar a ninguno de ellos ....", dijo.

Durán destacó que la mañana de este martes 29 de agosto intentaron nuevamente robar uno de los vehículos. Le causaron algunos daños en la parte frontal.

“Ellos ya me tienen estudiado, cuando yo viajo… ellos saben cuando yo no estoy aquí… ya me han robado como cuatro radios” de los carros, que están estacionados afuera de su residencia en el sector de El Cangrejo.

El campeón de boxeo le enseñó a La Estrella de Panamá uno de sus vehículos, el cual ha sido vandalizado. “Me han robado casi todo lo que esta aquí”, expresó al momento que levantaba la lona que cubría uno de sus carros.

Durán también mostró un vehículo de colección el cual destruyeron parcialmente su parte frontal para robarle un radio. Destacó que los delincuentes se especializan en robar radios de carros.

Añadió que le comentaron que los ladrones generalmente llevan los radios robados al área del Mercado Público, en San Felipe, o en el distrito de San Miguelito.

Al ser cuestionado si había interpuesto las denuncias por estos robos indicó que “eso es por gusto… la Policía no hace nada”.