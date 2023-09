Jueza se acoge al término de la ley para dictar sentencia en 'Blue Apple'

Baloisa Marquínez, jueza segunda liquidadora de causas penales. Captura de pantalla

Este lunes, 4 de septiembre, durante el décimo día de la audiencia del caso 'Blue Apple', participaron siete abogados particulares defensores y uno de oficio, quienes continuaron desacreditando el argumento de la fiscalía.

Tras escuchar el alegato de los siete defensores, la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, a las 6:43 p.m. dictaminó el cierre de la audiencia y se acogió al término de la ley, 30 días, para dictar sentencia.

Incidencias

La abogada de oficio, Rosario Brandao, pidió a la juez Marquínez, la incidente de nulidad constitución de su defendido, Manuel Ruíz.

Por su parte, el abogado Arturo Saurí, pidió la incidencia de prescripción penal a favor de Juan Daniel Girón Samaniego; y finalmente, el defensor Alfredo Vallarino, también pidió la incidencia de prescripción penal a favor de su cliente, César Jaramillo.

El fiscal, Aurelio Vásquez, rechazó las tres incidencias solicitadas por los abogados.

Pero será el día de la sentencia que la jueza Marquínez de a conocer la sentencia y la decisión de las incidencias presentadas por la defensa.

El proceso penal del caso 'Blue Apple', que consta de 371 tomos, tuvo su génesis con la investigación iniciada el 30 de octubre de 2017, donde se refiere a la sociedad anónima que, presuntamente, fue creada con el propósito de recibir dinero de coimas y sobornos provenientes de contratos con el Estado.

Décimo día del caso

El primer abogado defensor fue el representante de Melina Cano Achurra, donde su defensor pisió una medida absoluta a favor de su cliente del caso.

Tras la defensa de Cano Achurra, la jueza informó de un receso de 10 minutos.

Una vez reanudada la audiencia, el abogado William Parodi, empezó con la defensa de Luis Alberto Arias, a quien la fiscalía lo investiga por ser beneficiario final, de un cheque de gerencia por $500 mil a nombre de Blue Apple Services Inc a favor de Inversiones y Servicio LJ, cuenta que reposaba en el Banco General y cuyo representante legal era Hernando Arias (q.e.p.d.) hermano del señalado.

No obstante, Parodi, aclaró que ser beneficiario final no es quien firma la cuenta. En 2010, no estaba claro el concepto sino que era un requisito, ya que no existían las herramientas de verificación.

El defensor pidió la absolución de su cliente, Luis Alberto Arias.

Arias a quien la jueza le brindó 5 minutos para expresarse, quien lamentó el vínculo con su desparecido hermano, ya que desconocía los manejos de los dineros que hizo su hermano. "Yo colaboré en la investigación en varias ocasiones, porque quería que esto se esclareciera... por fondos que no tomé y sociedades donde no tenía ninguna participación. Quiero que se reconozca mi inocencia", acotó.

Al terminar la intervención de Arias, la jueza Marquínez, ordenó un receso de 5 minutos.

La jueza informó del receso de medio día a las 12:30 m. para reanudar la sesión a las 2:00 p.m.

Una vez completado el receso, los defensores de George Moreno, Juan Daniel Girón Samaniego siguieron desacreditando los alegatos de la fiscalía.

Posteriormente, la defensa de Riccardo Francolini, recayó sobre Marcela Araúz.

La defensora indicó que los alegatos de la fiscalía en contra de su defendido son "falsos", y pide una sentencia absolutoria.