'El Tribunal Electoral está legislando por decreto', cuestiona diputado Juan Diego Vásquez

Juan Diego Vásquez Cedida

El diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez cuestionó que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) estén legislando por decreto sobre las normas legales ya establecidas en el Código Electoral.

El cuestionamiento de Vásquez surge luego de que el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) Ricardo Torres presentara un anteproyecto de ley que modifica el artículo 380 del Código Electoral, que hace referencia a la asignación de las curules por residuo (R) en los circuitos plurinominales.

Parte de la propuesta de Torres establece que en los circuitos plurinominales los partidos políticos aliados solo podrán postular hasta dos candidatos comunes que representarán alianza.

En la Ley Electoral vigente, su artículo 380 indica que dos o más partidos podrán postular hasta un candidato común a diputado.

Sin embargo, parte del Decreto 64 del 2 de diciembre de 2022 emitido por el TE señala que: Dos o más partidos podrán postular en cada circuito plurinominal una nómina común a diputado por partido, excluyéndose la posibilidad de que los partidos postulen a candidatos por libre postulación en estos circuitos.

Vásquez considera que no es el momento de estar cambiando las reglas del juego, a pesar de que ha señalado que las reglas electorales aprobadas son injustas, sobre todo para los candidatos independientes.

Sostuvo que lo delicado aquí es que, sin duda alguna, la propuesta levanta dudas y crea preocupación y por eso cree que nunca debió ser presentada.

Señaló que todo esto comenzó porque “el Tribunal Electoral, como asegura, lo ha hecho en el pasado, “y lo digo con mucho respeto a los magistrados del Tribunal Electoral, están por decreto legislando; las facultades reglamentarias están determinadas en fallos de la Corte”, dijo.

Agregó que: “Tú no puedes reglamentar sobre lo que hay hoy; la ley es clara, no nos confundamos. Cuando uno construye una alianza, uno puede tener un candidato en común, no dos ni tres... un candidato en común”, enfatizó.

Añadió que lo que ya ocurrió en las elecciones pasadas (en el antiguo circuito 8-7 hoy 8-3), “de alguna forma validado por el Tribunal Electoral, no fue lo que decía la ley. O sea, ya se violó la ley”.

Consideró que el TE con su reglamentación o el Decreto 64, pareciera ratificar o reafirmarse en la posición de seguir permitiendo más de un candidato en común para las próximas elecciones en los circuitos plurinominales. Al respecto, destacó que el llamado respetuoso de la coalición Vamos al Tribunal Electoral, es que vean bien lo que dice la ley. “Recordemos que si bien los magistrados tienen esa guarda de esa ley electoral... es la guarda, interpretación, no la legislación, y esa es una facultad de la Asamblea y la Asamblea decidió, bien o mal, que es un candidato común”, concluyó.

La comisión de Gobierno de la Asamblea aún no ha prohijado este anteproyecto de ley; sin embargo, el presidente de esta instancia, el diputado Leandro Ávila informó que se reunirá con su bancada del PRD y luego el 3 de octubre con los magistrados del TE para analizar el tema. “Lo que no queremos es que ni el Tribunal Electoral ni la Asamblea estén haciendo legislaciones extemporáneas. Vamos a reunirnos a ver cómo se puede homologar un criterio que permita que haya tranquilidad en ese tema electoral de la asignación de las R”, concluyó.