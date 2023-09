Torrijos se expresa sobre problemas de inseguridad que enfrentan las mujeres

Martín Torrijos en conversatorio con mujeres Cedida

"Cada día en los medios de comunicación la noticia sobresaliente es sobre casos de corrupción, porque se roban el país y se lo restriegan en el rostro a panameños, pero esa realidad acaba en mayo venidero", dijo el candidato presidencial de Partido Popular, Martín Torrijos Espino, durante un encuentro con mujeres del distrito de San Miguelito.

En su diálogo cara a cara con la población, el exmandatario afirmó que conoce los problemas de inseguridad que enfrentan las mujeres, tanto en casa como en la calle, y el sacrificio que se hacen para educar a sus hijos, para después estrellarse con la realidad de que no encuentran un empleo digno.

“Sé del esfuerzo de nuestras abuelas, en distintos lugares, que recogen a los hijos, a los nietos y que nunca paran. Siempre están ahí, ayudando a la familia y siendo un pilar de apoyo para sus hijos, para sus nietos y para todo”, subrayó.

De igual forma afirmó que tiene conciencia de lo difícil que se ha hecho subsistir en el país donde no alcanza el dinero; donde los medicamentos son tan caros que, la gente humilde, tiene que decidir si se alimenta o cura; o bien, donde se acude a la Caja de Seguro Social (CSS) en búsqueda de una cita médica, pero la dan a meses o años.

“El otro día, conversando con una señora en Tocumen, me decía: necesito una resonancia magnética; ¿para cuándo tú crees que me la dieron? Y yo pensando que era para el otro año, me dijo: para el 2025 me propusieron la cita”, narró el candidato presidencial del PP.

No es un problema de los médicos, afirmó, sino de un sistema de salud que ya no funciona; de un país donde las familias no encuentran cómo prosperar, y donde pareciera que la población se ha estancado en el tiempo, donde nada pasa para bien, donde el esfuerzo no vale, sino la influencia.

“Sé lo que sienten los jóvenes cuando ven que a alguien por influencia le pagan cientos de miles de dólares para que sus hijos estudien; mientras ellos que, con esfuerzo y buenas calificaciones, están pidiendo una beca, pero no se la dan. Hay razones para que la gente esté descontenta, estén brava y esté realmente indignada con lo que está pasando”, subrayó Torrijos Espino.

Añadió que todos los días sen los medios de comunicación las noticias que sobresalen son acerca de actos de corrupción. “Se están robando el país y nos lo restriegan en la cara a diario. Ahora, para ellos tenemos noticias: esto se acaba en mayo, porque venimos a poner decencia y a recuperar democracia en este país".

También considera inadmisible que no se cuente con centro de atención temprana para la infancia en un país de un presupuesto de B/.32 mil millones; que no haya presupuesto para construir un nuevo hospital oncológico, en cambio, a la Asamblea Nacional se le destinan B/.70 millones adicionales.

En ese sentido, dijo que tiene el compromiso de hacer un país más justo, porque este es sumamente injusto y desigual donde, el que tiene recursos, envía a sus hijos a la escuela particular y prospera, avanza. En cambio, quien depende del sistema público de educación difícilmente podrá prosperar.

El candidato presidencial subrayó que está comprometido a crear, con el apoyo de la población; un Panamá Posible, el de las oportunidades, el que no le dé la espalda a las mujeres, a los ancianos ni a los jóvenes; en fin, un país con justicia social.

“Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, no solo para lograrlo, sino también para no defraudarlas, créanmelo; siento una gran responsabilidad, siento la esperanza de las miradas de ustedes, los reclamos de los jóvenes; siento que este es el momento de construir ese Panamá posible; y estoy seguro de que, con ustedes, Dios primero, así lo haremos”, concluyó Torrijos Espino.