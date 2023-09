Cortizo dice que se harán los cambios al contrato minero

El presidente de la República Laurentino Cortizo aún no ha recibido la resolución de la Asamblea Nacional que le recomienda al Ejecutivo retirar el proyecto de ley que contiene el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

El presidente Laurentino Cortizo en su acostumbra conferencia de prensa durante su gira de trabajo. Presidencia

“No he leído la resolución, no he recibido el documento oficial, pero tengo información que dentro de las recomendaciones está la eliminación del tema de expropiación y el de circunscribir el área concesionada”, informó el jefe del Ejecutivo.

Indicó que en su momento se informó que las consultas en primer debate no eran vinculantes, pero “este gobierno escucha a la gente, es respetuoso de las opiniones y no es perseguidor”, por tal motivo serán atendidas.

También explicó que cuando tengan la resolución oficial de la Asamblea Nacional, el documento se pasa al Consejo de Gabinete para aprobar el retiro del proyecto; luego se hacen las modificaciones y vuelve al Consejo de Gabinete para su aprobación y seguir el curso correspondiente.

Las declaraciones del mandatario se dieron durante un conversatorio con medios de comunicación en la provincia de Coclé, donde realizó la gira de trabajo.

El mandatario también se refirió a la reunión que sostendrá con su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, la próxima semana para analizar la crisis migratoria.

Dijo que hay coincidencias de que tiene que haber un flujo ordenado y seguro de migrantes. “El tema del ordenamiento es bien importante para saber qué tipo de personas están atravesando la selva de Darién. Panamá está regresando algunas personas a sus países de origen de manera semanal, pero es un tema que se tiene que trabajar de forma multilateral”, dijo Cortizo Cohen.