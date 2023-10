Una demanda con 10 años sin resolverse y un sistema judicial bajo la lupa

Nuevamente las decisiones de algunas instancias del Órgano Judicial (OJ) de Panamá son objeto de dudas, tanto a nivel nacional como internacional, así como la mora judicial que existe para resolver algunos procesos legales, en especial aquellos que permanecen en la esfera civil.

Uno de estos procesos es la demanda interpuesta por las empresas Sonama S.A. y Sonama Panamá, contra el consorcio ICA-MECO-FCC, por el incumplimiento de contrato para el movimiento de tierra en uno de los segmentos del proyecto de ampliación del Canal de Panamá.

La demanda civil por 25 millones de dólares lleva ya 10 años de haber sido presentada (fue interpuesta en 2013); sin embargo, un recurso final de casación presentado ya hace 3 años, aún no ha sido resuelto por la Sala Primera de la Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Frente a esta situación, Manuel Valiente, representante legal de las empresas Sonama S.A. y Sonama Panamá, manifestó que están muy preocupados por la forma como se manejan los procesos judiciales en Panamá, tras señalar que se percibe un “atraso por influencias” para emitir una decisión final en este proceso.

Toda una odisea legal

Valiente relató que todo inició luego de que el Consorcio ICA-FCC-MECO, a quienes se les adjudicó un proyecto de excavación y de movimiento de tierra del proyecto de expansión de Canal de Panamá, subcontratara a las empresas que representa.

No obstante, explicó que aunque el consorcio señalado les pagó los primeros trabajos o la primera fase del movimiento de tierra realizados, posteriormente no cumplen con el pago de la segunda fase, argumentando un supuesto incumplimiento, que asegura, nunca existió.

“El incumplimiento no se dio y eso se demuestra en la facturación, por los metros cúbicos removidos, por los trabajos realizados y las facturas de pago. La razón real del argumento de la empresa demandada es otra, y fue porque tuvieron que comprar equipo propio porque MECO, quien era uno de sus socios, se fue del proyecto”, relató Valiente.

Explica que ellos (el consorcio) se dan cuenta que si su empresa continúa con los trabajos de la segunda fase del proyecto, parte sus equipos quedarían parados.

Eso, señaló, está demostrado en una comunicación que ellos mismos hicieron a través de una carta enviada a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Recordó que el primer pago se lo hicieron a los cinco meses de iniciar los trabajos de la primera fase. Estos trabajos fueron realizados con al menos 60 maquinarias pesadas traídas desde España para este proyecto y con un costo cercano a los 20 millones de dólares.

Contó que toda la segunda parte del contrato no se les pagó; incluyendo la movilización de los equipos, todos los costos que esto representa, los daños y perjuicio que eso ocasiona, y todo a lo que hay derecho, según la justicia.

"Tenemos toda la documentación notariada, peritada, presentada y admitida; lo que demuestra la veracidad de toda nuestra reclamación”, enfatizó Valiente.

Señaló que producto de este incumplimiento en los pagos, la empresa ha quedado prácticamente quebrada, y la maquinaria traída desde España ha estado por diez largos años a la intemperie en un terreno en La Chorrera, porque no tienen el dinero para embarcarla de vuelta.

Valiente: "Las pruebas demuestran que no hubo incumplimiento"

Valiente destacó que a pesar de toda la documentación y las pruebas presentadas en el proceso legal, las dos primeras instancias de la Corte, que atendieron este caso fallaron a favor de sus empresas, pero no en la totalidad de sus reclamaciones, a pesar de haber demostrado que cumplieron con las dos fases del contrato.

Sostuvo que en la primera instancia, en el Juzgado de Instrucción No. 7 que atendió el caso en la Corte, los folios eran once mil, en los cuales estaban todas las pruebas aportadas, y el señor juez no valoró la documentación y las pruebas aportadas.

Detalló que después el caso pasó a la segunda instancia, en el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y allí se dio cuenta que el abogado que inicialmente lo representaba, paralelamente también era abogado de FCC, algo que inicialmente desconocía.

En la segunda instancia prácticamente, explica Valiente, pasó lo mismo más o menos, esta vez a través de un fallo un poco más favorable que el de la primera instancia, pero que de igual manera no cubría en lo absoluto todas las reclamaciones.

“Simplemente nadie se dio cuenta o no quisieron ver que el contrato se había cumplido perfectamente en su totalidad. Al cumplirse el contrato perfectamente con toda la documentación presentada y registrada, pues ya no había ningún incumplimiento, con lo cual se cae el argumento del consorcio demando”, indicó.

“El primer juez ni miró la documentación, y el ponente de la segunda instancia sí la miró muy bien, pero construyó una novela que se basaba en mentiras… la hizo interesadamente. Escribió fue una novela, cuando debió basarse en los documentos admitidos que eran las pruebas”, añadió.

Para Valiente todo está muy claro y plantea que “la justicia de Panamá tristemente tiene fallas. “Yo no digo que los jueces sean corruptos, yo creo que los más no lo son, pero unos menos, que son los corruptos, desprestigian todo el sistema judicial”, enfatizó.

Valiente recordó que directivos de las empresas FCC-MECO, que representan al consorcio demandado, resultaron confesos y llegaron a acuerdos de pena con las autoridades de Panamá por el pago de millonarios sobornos a las autoridades del Gobierno de esa época para adjudicarse obras estatales.

Sala Civil debe pronunciarse

El caso ahora está -desde hace tres años- en la Sala Primera de lo Civil, luego de haberse interpuesto un recurso de casación. Esta sala está a cargo de los magistrados Mirian Chen (ponente del caso), Ángela Russo y Olmedo Arrocha.

Valiente manifestó que la Corte en este caso la tendría muy fácil, ya que según dijo solo tiene que verificar si ha habido algún incumplimiento y verificar la certificación, la facturación y los pagos.

“No dudo de la honorabilidad de los magistrados, pero la obligación de ellos es revisar el expediente”, recalcó Valiente.

Mora judicial bajo la lupa

La actual presidenta de la CSJ, María Eugenia López ha estado muy al pendiente del tema de la mora judicial en diversos casos judiciales.

En 2021 la magistrada López, junto al entonces magistrado presidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra el juez quinto civil de Chiriquí, Sergio González por presuntamente dilatar procesos, luego de que tras una auditoría a su despacho se encontraran expedientes que no se tramitaban desde hacía más de 20 años.

De igual manera, apenas el pasado domingo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), pidió fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el acceso a una justicia efectiva para todos los ciudadanos, como mecanismo para atraer la inversión extrajera.

Según el gremio empresarial, presidido por Adolfo Fábrega, indudablemente el funcionamiento de un sistema judicial y el respeto por la ley constituyen el principal indicador de la salud de una sociedad.

Fábrega destacó que, sin una justicia confiable y expedita, la estabilidad social y económica se vuelve inalcanzable, por lo que recalcó que tampoco podemos esperar en convertirnos en un destino atractivo para la inversión extranjera ni lograr un clima de convivencia pacífica en el que las reglas se apliquen de manera igualitaria.