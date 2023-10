Ex presidente Varela es electo como candidato al Parlacen por el panameñismo

Según el ex gobernante ser diputado del Parlacen es como ser diputado de la Asamblea, “define la instancia que investiga al diputado, no da inmunidad a nadie”

El expresidente de la República, Juan Carlos Varela irá en la casilla número entre los candidatos del Partido Panameñista al Parlamento Centroamericano (Parlacen), tras ser electo por votación ayer entre los convencionales de esta agrupación.

Al obtener el primer lugar de entre los diez aspirantes al Parlacen, por el panameñismo, el ex mandatario aseguraría obtener su curul luego de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Al cierre de esta edición Varela se mantenía en el primer lugar al obtener al menos 860 votos a su favor, aunque aún faltaban por contabilizar los votos de los convencionales de la comarca Ngabe Buglé.

En la elección hubo un 88% de participación y votaron al menos 1,304 convencionales de los de 1,485 que estaban habilitados para emitir el sufragio.

“Irme de cómplice para encubrir a algo, tratar de escaparse de la justicia, no me parece del todo correcto, es inmoral y eso le puede traer consecuencias funestas a la alianza que se acaba de organizar”. JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ

EX DIPUTADO PANAMEÑISTA

Las contradicciones de Varela

A finales de su gobierno Varela, dijo que no se juramentaría ante el Parlamento Centroamericano, una vez concluyera su periodo de Gobierno y dijo que no se sentiría con la moral para inscribirse en el Parlacen cuando en la pasada administración le correspondió como Ministro de Relaciones Exteriores pedir el retiro del país de ese organismo regional.

A pesar de su posición inicial y de que no se juramentó como diputado del Parlacen, cargo al que tenía derecho legalmente como ex presidente, en medio del proceso electoral rumbo a las elecciones del 5 de mayo de 2024, Varela se postuló para el cargo de diputado del Parlacen, el pasado domingo 17 de septiembre.

En julio de este mismo año la Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la designación del expresidente Varela como inelegible, de manera general, para entrar a territorio estadounidense.

Según el pronunciamiento de Estados Unidos, Varela tuvo “participación en actos de corrupción significativa. Durante su mandato como vicepresidente y, luego, como presidente de Panamá, Varela aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales”.

Tanto el ex presidente Juan Carlos Varela, así como el ex presidente Ricardo Martinelli fueron llamados a juicio por blanqueo de capitales en la investigación relacionado con el pago de coimas de la constructora brasileña, Odebrecht a funcionarios y políticos panameños.

Aunque la fecha alterna del juicio estaba prevista para el pasado 27 de septiembre, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales la reprogramó para el 15 de julio al 23 de agosto de 2024, después de las elecciones generales de mayo próximo. La fecha alterna será 16 de septiembre al 25 de octubre de 2024.

Varela justifica su postulación al Parlacen

Varela incluso acudió al centro de votación habilitado en su provincia Herrera, en este proceso interno de los candidatos al Parlacen y justificó su decisión de postularse a este cargo a pesar de sus críticas iniciales a este organismos regional.

“El Parlacen no es inmunidad, es un tema que han creado, ser diputado del Parclacen es como ser diputado de la Asamblea, define la instancia que investiga al diputado, no da inmunidad a nadie”, sostuvo Varela.

Agregó sobre su participación en este proceso dijo que “es una elección interna del partido y una forma de reactivar su vida pública y “luchar para que se continúen los proyectos por los que tanto le di tiempo de mi vida a este país”.

El ex gobernante manifestó su disposición de defender su honra y nombre, “para demostrar su honestidad en Panamá y cualquier otro país”. “Yo tengo cuatro años y medios, enfrentando el proceso vinculado al financiamiento de mi campaña política y he dado la cara. En política todo el mundo se acusa de todo”, afirmó.

El diputado de la bancada independiente Juan Diego Vázquez ante la postulación de Varela, ha tildado esta decisón del ex mandatario como “vergonzosa e incoherente”.

Consideró que el expresidente queda muy mal buscando fueros en el Parlacen y se vuelve igual que a quien criticó. "El sistema político debe cambiar urgente", señalo.

En tanto, el exdiputado panameñista, José Antonio Domínguez manifestó que no le parece correcto y que a su juicio es inmoral la postulaciÓn del expresidente Varela al Parlacen.

Advirtió que con este tipo de situaciones no se está midiendo las consecuencias a futuro para la alianza del Panameñista y Cambio Democrático, rumbo a las elecciones del 2024.