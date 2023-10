Diputados y magistrados no logran acuerdo sobre reformas electorales

El pleno legislativo iniciará el segundo debate del proyecto de ley 1092 el próximo lunes. Cedida

Los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional y los magistrados del Tribunal Electoral (TE) no llegaron a un acuerdo para aclarar cuántas curules por residuos se escogerán en los circuitos plurinominales en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Tras una reunión que los magistrados del TE sostuvieron con miembros de la comisión de Gobierno de la Asamblea –el presidente del Legislativo, Jaime Vargas, y Ricardo Torres, proponente del proyecto de ley 1092 que modifica el Código Electoral–, no hubo acuerdos en cuanto al retiro de este proyecto que busca introducir ajustes en lo relativo a la distribución de curules en los circuitos plurinominales, ni tampoco en el retiro o modificación de la reglamentación aprobada por el TE sobre el tema.

El proyecto fue incluido en la agenda plenaria de ayer jueves para su discusión en segundo debate, y aunque este se encontraba en la posición 146 del orden del día, los diputados oficialistas aprobaron bajarlo al punto 8 y entrar en la discusión del proyecto.

Poco antes de entrar ya en el debate de este polémico proyecto, según informó el diputado presidente de la comisión de Gobierno, Leandro Ávila, recibieron la invitación de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) para reunirse y abordar la polémica propuesta.

Ávila explicó que los magistrados le pidieron a la Asamblea una conversación y que la Asamblea consideró responsablemente que ese diálogo debía darse, y por eso se decretó un receso en la sesión plenaria realizada ayer en horas de la mañana.

Manifestó que como diputados mantienen la postura de que el que ha modificado el Código Electoral por decreto ha sido el Tribunal Electoral.

“La propuesta que nosotros estamos presentando busca mantener el mismo artículo 380 que garantiza la posibilidad de que todos los partidos puedan tener una r y que no haya partidos que puedan tener hasta nueve r en un proceso electoral en un mismo circuito”, precisó.

Ávila expresó incluso que: “Aquí parece que había algo fraguado para tratar de garantizarle la mayor cantidad de curules a ciertas alianzas, no necesariamente a las que se han formado, pero aquí había una especie de plan ya preconcebido para que determinado grupo tuviera una mayoría abrumadora en la Asamblea”.

Previo al encuentro con los magistrados en la sede del TE, Ávila manifestó que si llegaban a un entendimiento no era necesario hacer la modificación en la Asamblea, porque ya eso está en el Código Electoral. “Lo que sucede es que un decreto ha modificado la ley que es el Código Electoral”, dijo.

Justamente la polémica entre la Asamblea y el TE se ha centrado en la reglamentación hecha por el TE al artículo 380 referente a la distribución de curules por residuo en los circuitos plurinominales.

El artículo 380 del Código Electoral establece que: En los circuitos plurinominales, dos o más partidos podrán postular hasta un candidato común a diputado.

Mientras que el proyecto de ley 1092 impulsado por el perredista Ricardo Torres señala la posibilidad de postular hasta dos candidatos en común.

No obstante, la reglamentación del TE establecida en el Decreto 29 del 31 de mayo de 2022 se indica que: Dos o más partidos podrán postular en cada circuito plurinominal solo una nómina común a diputado, excluyéndose la posibilidad de que los partidos postulen a candidatos por libre postulación en estos circuitos.

La reunión con los magistrados duró cerca de dos horas; sin embargo, ni los diputados parecen estar dispuestos a retirar el proyecto 1092 de discusión ni los magistrados han tomado la decisión de eliminar o modificar la norma cuestionada del decreto 29 para que quede claro lo que establece el artículo 380 del Código Electoral.

El diputado Ricardo Torres, proponente de este proyecto de ley, tras culminar el encuentro con los magistrados del TE informó que, en efecto, van a seguir legislando, y el lunes van a retomar la discusión de este documento en el pleno.

Manifestó que llegaron al entendimiento “en el cual el lunes, a través de la discusión... y creo que es de la mejor forma que tiene que ser, de una forma legislativa del primer órgano del Estado que es el regente para legislar por mandato constitucional y no por decreto ni reglamentación”.

Añadió que es importante que el tema de los residuos quede de una forma proporcional y no exagerada como, asegura, ha pasado siempre en la Asamblea Nacional.

Torres precisó que es un diputado responsable y dio su palabra de que lo que se va a discutir es el proyecto de ley que presentó. “No vamos a aceptar modificaciones alternas o paquetazos de reformas. Va quedar un diputado por residuo en los circuitos plurinominales”, puntualizó.

Carrizo hace un llamado a no alterar las reglas del juego

Ismael Gordón

igordon@laestrella.com.pa

Postura

El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, José Gabriel Carrizo, hizo un llamado a la calma y al respeto a las reglas del juego en medio de procesos electorales, tras la presentación de un proyecto de ley que busca hacer reformas al Código Electoral.

Carrizo consideró que el proyecto de ley es una respuesta por parte de un grupo de diputados para corregir la acción del Tribunal Electoral (TE) de aprobar una reglamentación o decreto que altera las reglas que ya fueron aprobadas.

El candidato presidencial solicitó con respeto que se revisen los ajustes hechos por el Tribunal Electoral a la ley que ya fue aprobada y que cambian las reglas del juego.

“No es prudente cambiar las reglas de un proceso electoral en medio del proceso, pero aclaró que ya hay una ley electoral aprobada por la Asamblea Nacional y pretender decretar o reglamentarla, en medio del proceso, con lineamientos que vayan en contra del espíritu de esa ley, también es malo”, dijo Carrizo.

“Imagínese que ahora se diga que se puede cambiar la sfecha en la que se eligen los vicepresidentes o se pueden ampliar las fechas de las alianzas. Y no estoy diciendo que a mí estos tiempos me gusten o no. Eso es irrelevante. Tengo que cumplir la ley. Entonces, la ley que se aprobó debe ser respetada por todos los sectores, aunque haya cosas que particularmente a alguien no le gusten”, agregó.