Torrijos se notifica del proceso de expulsión del PRD

Martín Torrijos busca su segundo periodo presidencial. Archivo | La Estrella de Panamá

El candidato presidencial Martín Torrijos se notificó este lunes del proceso de expulsión del Partido Revolucionario Democrático.

Torrijos, quien fue presidente del país entre 2004 y 2009, ha sido acusado por la actual dirigencia del PRD de incumplir el estatuto del partido al participar como candidato presidencial por el Partido Popular (PP).

El exmandatario rechaza las acusaciones y ha reiterado que la actual dirigencia del PRD está “alejada de las bases del partido y del sentir del pueblo panameño”.

“Con esto, la actual dirigencia reafirma que ha expulsado a Torrijos del PRD y ahora expulsa a los torrijistas”, dijo el expresidente en un comunicado.

El proceso de expulsión de Torrijos se llevará a cabo ante un tribunal disciplinario del PRD, que deberá determinar si el expresidente incurrió en alguna falta que amerite su expulsión del PRD, partido fundado por su padre Omar Torrijos.

El expresidente habría violado el artículo No. 89 del estatuto del PRD, que establece como causales de expulsión, la colaboración con organismos contrarios al partido, o en la formación de otros partido políticos, y el artículo No. 169 que establece que ningún miembro de este partido, aunque no participe en unas primarias, puede ser candidato de otro partido de libre postulación, si no tiene la autorización del colectivo.