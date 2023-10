Comisión de Comercio empieza hoy primer debate del contrato minero

Ábrego considera que la etapa de consulta ciudadana pasó. “Ahora viene el primer debate. Aquí no estamos haciendo nada a escondidas”

Roberto Ábrego, presidente de la comisión de Comercio Cedida

El diputado presidente de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, Roberto Ábrego, anunció que hoy comenzará la discusión en primer debate del proyecto de ley que establece el contrato ley entre el Estado panameño y Minera Panamá, S. A.

Ábrego expresó que ya fueron convocados los miembros de esta instancia para las 11:00 de la mañana, luego de que este lunes 16 de octubre el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, presentara al pleno legislativo el contrato con las recomendaciones sugeridas por la comisión de Comercio y que, según Ábrego, el Ejecutivo tomó como buenas.

El diputado manifestó que muchos, aun luego de esas modificaciones, siguen en contra del proyecto no por razones del contrato per se, “ellos simplemente no quieren minería a cielo abierto y se le podrán hacer todos los cambios y se opondrán”.

Agregó que ahora lo que le corresponde a la comisión de Comercio es votar el primer debate, ya sea a favor o en contra del contrato con las modificaciones.

Incluso afirmó que cada diputado opinará, se le dará el tiempo establecido y se irá directo a la votación.

“La etapa de consulta pasó, nosotros agotamos todas las consultas, ahora viene el primer debate. Aquí no estamos haciendo nada a escondidas”, exclamó Ábrego.

No obstante, el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez manifestó que los ciudadanos deben participar del debate, debido a que han sido cambiadas varias cláusulas del contrato.

“Poder venir a comentar los cambios que se han dado es fundamental para garantizar la transparencia y la democratización del debate sobre este contrato”, precisó.

Según Vásquez, todavía hay temas que preocupan, aun a pesar de las modificaciones aprobadas por el Órgano Ejecutivo al contrato original.

Proyecto vuelve a la Asamblea

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, presentó el lunes ante el pleno de la Asamblea el proyecto de ley modificado.

La devolución de este documento se da luego que el Consejo de Gabinete aprobara el pasado 10 de octubre algunas modificaciones en temas sugeridos e identificados en la resolución de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, que recomendó ajustes a este contrato ley atendiendo diversas inquietudes surgidas durante el periodo de consultas ciudadanas.

En estas consultas participaron sindicatos, gremios, organizaciones de la sociedad civil, empleados de la minera y pobladores de las comunidades adyacentes a la explotación minera.

Días antes el Consejo de Gabinete había aprobado el retiro del proyecto de la Asamblea, así como la revisión de su redacción con la empresa minera. Igualmente, que el documento fuera presentado nuevamente ante el Órgano Legislativo con las modificaciones que resultaron de las consultas ciudadanas efectuadas por la comisión de Comercio .

En tal sentido, en su sustentación al presentar el proyecto ante el pleno legislativo, el ministro Alfaro Boyd explicó que luego de atender “múltiples preocupaciones”, el equipo asesor del gobierno se reunió en sesión permanente con representantes de la empresa para discutir los cambios relativos a los puntos señalados por la comisión de Comercio de la Asamblea.

“El gobierno del presidente Cortizo es un gobierno que escucha, y prueba de ello es que hemos trabajado de forma ininterrumpida, a fin de garantizar que las preocupaciones y dudas de la población fuesen atendidas”, manifestó Alfaro Boyd.

Según explicó, entre los temas modificados está la eliminación del contrato de las cláusulas de expropiación. Se aclaró que Minera Panamá solo puede explorar, extraer, y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión en los distritos de Donoso y Omar Torrijos.

El contrato deja claro que no pueden extraer minerales fuera del área de concesión.

De igual manera se eliminó del contrato la cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo, y con relación al contrato marco se establece que esta cláusula también queda eliminada, aclarándose que los términos de este contrato solo aplican a Minera Panamá.

También se eliminó el derecho de Minera Panamá de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido y en cambio, se establece que esta información está sujeta a la ley general de Panamá.

Se sustrajo además del contrato la cláusula que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno.

Mediante las modificaciones aprobadas, el contrato no autoriza ninguna otra concesión para Minera Panamá y aclara que la oficina especial de fiscalización es una herramienta más de fiscalización y monitoreo.

El Estado mantendrá todas sus facultades constitucionales y legales de fiscalización y monitoreo, y no hay límites al número de funcionarios que pueden fiscalizar las operaciones.

Finalmente se incluyó una cláusula reafirmando que nada en el contrato restringe ni limita la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio.