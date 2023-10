Asamblea aprueba en segundo debate contrato-ley con Minera Panamá

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este jueves en segundo debate el proyecto 1100, que establece el contrato-ley entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá. El proyecto fue aprobado con 45 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.

El debate se prolongó por al menos ocho horas, luego de que el pleno legislativo decidiera alterar el orden del día para discutir y aprobar este proyecto en la jornada de hoy.

Durante su intervención, el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez, sostuvo que este contrato fue negociado a espaldas del pueblo panameño por una comisión de "notables" que, asegura, no defendieron los mejores intereses de nuestro país, y que fue sometido a una "consulta ciudadana" que incumplió con las premisas de ser "libre, previa e informada", porque fue excluyente y no vinculante, violentando incluso convenciones y acuerdos internacionales que protegen los Derechos Humanos. Sostuvo que el contrato además contiene normas que violan diversas leyes de carácter administrativo, como la Ley de Contrataciones Públicas y el Código de Recursos Minerales, "y que es lesivo a nuestros intereses como nación porque violenta nuestra Constitución". Cuestionó además que los dineros de la cláusula del pago acordado, que está por los 395 dólares, no entrarán al llamado fideicomiso del Atlántico, sino que irán al presupuesto general del Estado, lo que asegura "puede ser gastado en politiquería". "Este contrato no significa un beneficio suficiente para el país", expresó.

Al respecto, el diputado y presidente de la Comisión de Comercio, instancia que avaló este proyecto en primer debate, Roberto Ábrego, manifestó que no conoce en su experiencia política un contrato que haya sido tan ampliamente consultado como lo ha sido este contrato de ley minero. Ábrego elogió los beneficios que generará la aprobación de este contrato-ley y mencionó el aporte millonario que se destinará para aumentar a un mínimo de 350 dólares las pensiones de los jubilados. "El impacto que tiene en la economía esta que es la inversión extranjera más grande en Panamá, es la imagen internacional de nuestro país. Ojalá hubiera más Mineras Panamá y más empresas con el interés de invertir en el país", dijo.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, quien se encontraba en el hemiciclo legislativo, detalló que entre los temas modificados en este proyecto, en comparación al anteriormente presentado está la eliminación del contrato de las cláusulas de expropiación y el hecho de que la empresa solo puede explorar, extraer y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión en los distritos de Donoso y Omar Torrijos. El contrato deja claro que no pueden extraer minerales fuera del área de concesión. De igual manera, destacó que se eliminó del contrato la cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo, y con relación al contrato marco se establece que esta cláusula también queda eliminada, aclarándose que los términos de este contrato solo aplican a Minera Panamá. Explicó que además se eliminó el derecho de Minera Panamá de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido y en cambio, se establece que esta información está sujeta a la ley general de Panamá. Manifestó que el contrato aclara que la oficina especial de fiscalización es una herramienta más de fiscalización y monitoreo, con lo cual el Estado mantendrá todas sus facultades constitucionales y legales de fiscalización y monitoreo de la mina, y que no hay límites al número de funcionarios que pueden fiscalizar las operaciones. El único límite que hay es sobre el número de personas que pueden pernoctar en la mina, que está limitada a seis personas. "Yo sí confío plenamente en la capacidad de los panameños de supervisar las operaciones de esta mina, tanto técnicamente, con las herramientas necesarias y con el respectivo presupuesto", indicó el ministro Alfaro. Recalcó que se incluyó una cláusula reafirmando que nada en el contrato restringe ni limita la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio.

En tanto, el diputado del Partido Panameñista, Bernardino González, expresó su preocupación ante el evento de que este proyecto no sea aprobado y ante la posibilidad de que el Estado panameño sea demandado internacionalmente por la empresa minera. Sostuvo que lo que se busca con este proyecto es una solución pacífica por la vía del diálogo, frente a una situación legal que se dio luego de ser declarado inconstitucional el primer contrato firmado en 1997, como un mecanismo para evitar afectaciones económicas para el Estado ante futuras demandas.

La final de la intervención de los diputados que se anotaron en lista, el diputado oficialista Leandro Ávila propuso una modificación para que esta ley sea considerada de interés social y sea retroactiva hasta el 22 de diciembre de 2021. Esta modificación fue aprobada. La Junta Directiva de la Asamblea habilitó al pleno legislativo para que sesione mañana viernes y discutir este contrato-ley en el tercer y último debate.