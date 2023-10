Competencias del tutor clínico de terapia respiratoria en los escenarios actuales

Los futuros profesionales de terapia respiratoria (especialistas clínicos que abordan, evalúan, valoran y aplican terapias, técnicas y procedimientos respiratorios a pacientes con afectaciones cardiopulmonares) necesitan desarrollar una gama de competencias a lo largo de su formación con base en el programa de estudio. Por lo tanto, los objetivos en la formación profesional se centran en el desarrollo de habilidades y destrezas aplicadas en las clínicas durante las prácticas universitarias. La profesión de terapia respiratoria data de la época de los 40 (AARC, 2015).

Los avances tecnológicos y científicos en las ciencias de la salud han permitido un crecimiento complejo e integral de la terapia respiratoria, como parte de la rama de la medicina.

Es por ello que la práctica clínica es un determinante esencial para facilitar la integración de los conocimientos teóricos y el desarrollo de las habilidades en los escenarios clínicos, la cual los convierte en arte y ciencia de la profesión.

El docente clínico tutor de las prácticas necesita poseer las competencias para aplicar estrategias y metodologías activas de la enseñanza aprendizaje en el escenario clínico con los pacientes reales.

Por lo tanto, el tutor clínico debe ser un modelo y guía en los procesos de aproximación al quehacer profesional, y se transforma en facilitador del aprendizaje y en un nexo entre la teoría y la práctica. De allí que su formación docente está basada tanto en teorías, como en prácticas educativas y experiencia profesional.

Es necesario considerar que un tutor clínico debe poseer características que le ofrezcan un valor agregado para el aprendizaje significativo, lo cual incluirá: la capacidad de generar climas adecuados que coadyuven a mejorar la relación docente-discente, solidaridad, empatía, respeto y confianza.

Además, una efectividad en su formación de prácticas se integra con la autonomía del estudiante, retroalimentando cada actividad realizada con explicaciones, asignación de tareas, y realimentando la hoja de cotejo de las actividades a realizar cada día.

La tutoría clínica genera una serie de compromisos por parte del docente clínico, en la cual adquiere la responsabilidad de desarrollar en el discente las competencias del ser, hacer y convivir, con el propósito de generar en el estudiante un aprendizaje óptimo, integral y significativo. Por lo tanto, el tutor clínico debe estar preparado para enseñar a los estudiantes basándose en las distintas formas en que aprenden los estudiantes, ya que algunos son más activos, reflexivos, teóricos, y otros que aprenden de las experiencias en los escenarios reales (Edumed, 2019).

En todos los casos es vital que el tutor se adecue a los diversos tipos de aprendizaje y se capacite en la especialidad y áreas clínicas con la finalidad de apoyar en la formación del perfil de un profesional con las competencias acordes a la demanda de los servicios clínicos en las instituciones sanitarias.

El perfil de un profesional de terapia respiratoria establece los estándares que aseguran la calidad de la formación académica en los futuros terapeutas respiratorios, enmarcando así el profesionalismo de los docentes clínicos en cada actividad práctica que realizan.

El tutor clínico de práctica se compromete con el aprendizaje práctico en cada una de las funciones y actividades que realiza el estudiante a su cargo durante la práctica en escenarios reales.

El docente clínico es el referente con base pedagógica que planifica y coordina su trabajo para lograr constituir profesionales seguros y asertivos, con actitudes y capacidades hacia el ejercicio de su profesión. Por lo cual, el tutor clínico debe cumplir con los requerimientos del perfil profesional que asegure con las competencias necesarias para intervenir y lograr con los objetivos en la formación del profesional, incluyendo lo técnico, profesional, actitudinal y guiándolo hacia el empoderamiento de sus funciones.

