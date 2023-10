Migrantes atascados en Darién

Los migrantes siguen llegando de Colombia, pues cuando se inició el paro, cientos de personas ya estaban atravesando la selva. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Los cierres de vías ocasionados por las protestas en contra del contrato minero, que se repiten en casi todas las provincias de Panamá, impiden el paso de migrantes hacia Costa Rica.

Los eslabones del trayecto no se pueden cumplir debido a que los buses no pueden pasar con los miles de migrantes que esperan en las estaciones de Recepción de Migrantes de Lajas Blancas y San Vicente, en Darién, y en el pueblo de Bajo Chiquito, el primer poblado panameño que pisan después de haber caminado por la selva cinco años, en este momento hay aproximadamente 4 mil migrantes. La cantidad de personas, tomando en cuenta el tamaño y las facilidades del pueblo de Bajo Chiquito genera un hacinamiento a la hora de instalar carpas o necesitar de agua potable e insumos médicos.

Los migrantes siguen llegando de Colombia, pues cuando se inició el paro, cientos de personas ya estaban atravesando la selva y no había forma de que se enteraran de la situación como para evaluar antes de emprender el viaje en el país vecino, si aventurarse a la ruta conociendo la situación a la que se enfrentarían en Bajo Chiquito o cualquier centro de recepción.

El mecanismo que prima en el pueblo, en días regulares, es que si cuentan con la plata para continuar con el viaje, $25 viajan en piragua al centro de Recepción de Lajas Blancas o San Vicente, según la ruta que tomen, y de ahí, nuevamente pagan $60 a Costa Rica. Pero ahora esta cadena está interrumpida sin que hasta el momento se vislumbre una fecha para que puedan continuar el viaje.

En días recientes más de tres docenas de buses con migrantes quedaron varados cerca de Chiriquí, pero al parecer lograron convencer a los manifestantes de que abrieran la vía para darles paso humanitario.

Varios sectores económicos han manifestado su repudio por el cierre de calles que tiene trancado el país. Los productos alimenticios no pueden ser trasladados de Chiriquí a otras provincias o la capital, tampoco se ha podido sacar el arroz sin pilar de Darién y los productores estiman pérdidas millonarias. En el pasado, cuando el país vivió un cierre similar en julio de 2022, el gobierno logró después de varios días de cierre que se abriera un cordón humanitario para el paso de mercancía desde Chiriquí, el semillero del país. No obstante, en esta ocasión los esfuerzos no han tenido eco. En el cruce Horconcitos, en la vía interamericana que conecta a Panamá con Centroamérica, hay docenas de camiones de carga que no pueden transitar, sin que hasta el momento la autoridad logre una solución al respecto.