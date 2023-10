Bancos de sangre, en desabastecimiento

Los horarios de atención para el Banco de Sangre del Santo Tomás son de lunes a viernes de 7: 00 am a 2:00 pm

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los bancos de sangre del Hospital Santo Tomás y del Centro Dona Vida empiezan a afrontar niveles bajo de abastecimientos por lo que reiteran a la población voluntaria acudir a donar.

Los horarios de atención para el Banco de Sangre del Santo Tomás son de lunes a viernes de 7: 00 am a 2:00 pm: y del Centro Dona Vida es de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 7:00 am a 2:00 pm.

Por ello se le reitera a la población acudir a los puntos a donar sangre, para ayudar a salvar vidas.