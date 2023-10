Magistrado Cecilio Cedalise hace aclaración

Cedalise dijo que resulta imperativo poner de manifiesto a la comunidad nacional que todas las personas tienen derecho a que se respete su imagen. Archivo | La Estrella de Panamá

El despacho del magistrado Cecilio Cedalise Riquelme hizo del conocimiento público que la persona con la que se encontraba almorzando en el restaurante Las Tinajas durante el mediodía de este martes 31 de octubre responde al nombre de Carlos Díaz Spencer, letrado de su despacho con quien mantiene, por más de 20 años, una relación de amistad y profesional, y a quien su imagen no le fue respetada.

También dijo que resulta imperativo poner de manifiesto a la comunidad nacional que todas las personas tienen derecho a que se respete su imagen, al igual que su intimidad, como parte del derecho a la personalidad cuyo fundamento axiológico es la dignidad humana, que constituye un valor para la nación panameña según el texto constitucional.

"Por lo tanto, no deben dejarse confundir por la publicación de imágenes y videos que no corresponden a la realidad ni a la verdad, sino que persiguen notoriedad e infunden desconfianza en el sistema de justicia y, sobre todo, en sus integrantes, cuya conducta siempre no permitiré que sea empañada por aquellos que no tienen solvencia moral ni ética en el país", concluyó