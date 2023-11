Asamblea no discutirá hoy consulta popular; se declaran en sesión permanente

Pasadas las 4:00 p.m. los diputados decretaron una sesión permanente. Gustado Aparicio | La Estrella de Panamá

El pleno de la Asamblea Nacional se declaró la tarde de este miércoles 1 de noviembre en sesión permanente hasta agotar la discusión en segundo debate del proyecto de ley No. 1110, que deroga contrato minero y establece moratoria para la minería metálica en el país.

Con la aprobación de esta sesión permanente no se discutirá este miércoles en segundo debate el proyecto No. 1109, que convoca una consulta popular para adoptar una decisión sobre la terminación o no del contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá.

Más temprano y e n medio del debate de los dos proyectos de leyes que el Ejecutivo envió a la Asamblea, surgen informaciones de que el gobierno desistiría de uno: el proyecto que convoca a una consulta popular para que los panameños decidan si desea o no el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

En esto momentos, el pleno de la Asamblea discute, en segundo debate, el proyecto de ley que establece la moratoria minera propuesto por el Ejecutivo y que los diputados introdujeron ayer un artículo, en el que deroga la Ley 406 que normaliza el contrato.

El diputado Leandro Ávila -presidente de la Comisión de Gobierno que aprobó, en primer debate- dijo que hasta el momento no habían recibido ninguna notificación del Ejecutivo sobre la suspensión del proyecto de ley sobre la consulta pública.

Explicó que los diputados "están estratégicamente avanzando con la discusión en segundo debate, del proyecto 1110 que deroga la Ley 406 y establece una moratoria para la minería metálica y que dependiendo del resultado de la votación, definirían si avanzan o no con la discusión del proyecto que convoca la consulta pública".

Dijo que a lo interno de la Asamblea existen opiniones encontrada sobre la iniciativa porque hay quienes abogan por suspender la discusión del proyecto hasta tanto la Corte Suprema de Justicia emita su fallo sobre las demandas de inconstitucionalidad del contrato ley y otros que alegan continuar con el debate.

Con información de Gustavo A. Aparicio O.