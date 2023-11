CSJ publicará edicto sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley No. 406

La CSJ ordenó publicar un edicto hasta por tres días en un periódico de circulación nacional. Archivo | La Estrella de Panamá

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reveló este miércoles 1 de noviembre que al devolver el expediente el procurador de la Administración, Rigoberto González, de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley No. 406 se fija en la lista de la Secretaría de la Corte.

Además, se ordena publicar un edicto hasta por tres días en un periódico de circulación nacional, para que en el término de 10 días, contados a partir de su última publicación, el de demandante y la ciudadanía general interesadas presenten sus argumentos por escrito sobre este caso.

Edicto No. 1333 Cedido

En la mañana de este miércoles González dijo que el contrato-ley minero es inconstitucional y violaba siete artículos de la Constitución panameña.

Según González, la Ley No. 406 de 20 de octubre de 2023 es inconstitucional debido a que se ha infringido la Constitución, ante la ausencia de la licitación pública ordenada en el artículo No. 266 y en concordancia con el artículo No. 257 y, ante la ausencia de la naturaleza de bienestar social e interés público.