SIP cataloga de positiva la aprobación en segundo debate del proyecto de ley No. 1110

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) mostró este jueves 2 de noviembre su apoyo al proyecto de ley No. 1110, el cual declara una prohibición de la explotación de la minería metálica en el país y que fue aprobado en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional tras un acuerdo de bancadas.

Además, la SIP también catalogó como positiva la eliminación de la derogación de la Ley 406 del citado proyecto de ley.

Los diputados luego de un acuerdo entre las bancadas que componen el pleno de la Asamblea Nacional aprobaron eliminar el artículo No. 6 del proyecto de ley No. 1110, el cual derogaba la Ley No. 406.

“Exhortamos a todos aquellos grupos que han implementado el cierre de las vías como forma de protesta a proceder con la apertura de las mismas para que así agricultores, industriales y demás sectores podamos abastecer de los alimentos e insumos... y traer la paz y la tranquilidad a todos los panameños”, mencionó el SIP en un comunicado distribuido este 2 de noviembre.

De acuerdo con el SIP, el avance en el proyecto de ley No. 1110 permitirá que el Órgano Judicial y la Corte Suprema de Justicia continúen con el debido proceso.