'Nos están vulnerando el derecho a la vida', Emma Pinzón

Emma Pinzón, representante de los pacientes con enfermedades crónicas, aseguró que los cierres de calles y avenidas están vulnerando el derecho a la vida.

Las restricciones de movilidad, en la provincia de Chiriquí y Bocas Toro, han impedido la llegada de alimentos, medicamentos e insumos a los hospitales poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de pacientes con enfermedades crónicas.

Lo que están haciendo “es una anarquía”, denunció Pinzón. La paciente no niega el derecho a la protesta, pero pacíficamente, que no perjudique a la población. Pero, no como lo están haciendo “llenando la calle de piedras”, dijo. Esta consciente que hay que seguir la lucha, pero hay que ser “creativos”, instó. “La salud no se puede detener”, reclamó.

No hay alimentos para los hospitales, hay urgencia de oxígeno y medicamentos. “Hacemos un llamado a las organizaciones sociales que lideran las manifestaciones, abstenerse de actos violentos y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada”, pidió Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo.

La Caja de Seguro Social (CSS) ha improvisado corredores humanitarios para llevar insumos para hemodiálisis a estas provincias.

Esta es la tercera semana de manifestaciones de protestas, que han venido acompañada de cierres de vías en diferentes puntos del país y que afectan distintos sectores económicos, entre ellos, la producción de alimentos y el transporte terrestre.

Los manifestantes exigen la inconstitucionalidad del contrato otorgado a la empresa Minera Panamá para operar por 20 años, prorrogables por el mismo periodo, Cobre Panamá.