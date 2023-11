Defensa de Martinelli denuncia violación en procedimiento de casación

El equipo legal del exmandatario y candidato presidencial por Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, denunciaron en conferencia de prensa la violación a los procedimientos del trámite del recurso de casación anunciado contra la sentencia de 10 años y 6 meses por el delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business.

A juicio del abogado Carlos Carrillo, ha quedado en evidencia que no existen las garantías que la ley concede en el trámite judicial seguido a Ricardo Martinelli.

Expuso que por primera vez en la historia judicial panameña, se impone que el expediente no va hacer entregado para su formalización sucesiva a las personas que hemos anunciado recurso de casación.

“Esta situación dividida en dos, reduce en más de 75 días hábiles para con precipitación tramitarse el recurso de casación, y esto jamás se había visto”, señaló Carrillo.

De acuerdo al jurista están tratando de adelantar unas decisiones “y ya en los corrillos se esta diciendo de fallos definitivos que contaminan la tramitación que hacemos en derecho...ya no se trata de interpretaciones, se trata de la violación fragante a la ley, a los trámites, por una sola excusa, el nombre de Ricardo Martinelli Berrocal”.

Alegó que el sistema judicial pudiera afectar el sistema político panameño, y con ello el calendario electoral y las aspiraciones de Ricardo Martinelli a la presidencia de la República.

Advirtió que a partir de la fecha estarán interponiendo todos los recursos, querellas y denuncias a nivel local e internacional para evitar que esta situación paso por encima de la ley “no va haber abogado alguno que se atreva a discutir que por lo menos tenenos los 15 días sucesivos para formalizar”, puntualizó.

En tanto, el expresidente Ricardo Martinelli, sostuvo que lo que le han hecho a él jurídicamente no tiene nombre “yo los perdono, estoy aspirando a ser presiente para que el pueblo panameño decida libre y democráticamente quien regirá el destino del país para que lo que me ha sucedido a mi no le suceda a más nadie”, dijo.

“La dictadura militar instaurada por María Eugenia López en estos instantes es algo nunca jamas visto en Panamá”, indicó Martinelli.

Martinelli opinó que “toda esta patraña que me han montado el cual soy inocente ha sido fabricada para sacarme e inhabilitarme como candidato presidencial, primero van conmigo y después con Zulay Rodríguez porque aquí quieren sacar a candidatos para beneficiar al candidato presidencial que por más que haga lo que haga no va a ganar así mismo a Rómulo Roux”, agregó Martinelli.