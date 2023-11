Francisco Carreira: 'La renuncia del gabinete sería un golpe de Estado y no solucionaría el problema'

El ex precandidato a la Presidencia de la República por la libre postulación, Francisco “ Paco” Carreira, manifestó, que la situación que atraviesa el país no debe ser motivo para incitar un golpe de Estado a través de la renuncia del Presidente y su gabinete, porque no solucionaría el problema, sino que lo agudizará.

Indicó que debemos exigirle al gobierno que haga su trabajo, para el cual fue elegido por el pueblo panameño, tal cual lo mandata la Constitución de la República de Panamá, gobernar y brindar seguridad en todo el territorio nacional.

Carreira cuestionó que las autoridades de seguridad permitieran el caos que se vive en el país se dilatará al extremo que se ha llegado a una anarquía.“Toda anarquía trae muerte y vemos ahora los resultados de eso por falta de autoridad y liderazgo”, remarcó.

Lamentó el incidente trágico que se registró ayer martes cuando una persona le quitó la vida con un arma de fuego a dos cuidadanos que protestaban en el distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste.

Expresó que desde un principio se debió atender las protestas del pueblo panameño sobre el contrato minero, a la vez indicó que, asimismo, se tiene que respetar el derecho al libre tránsito que tienen las personas para acudir a sus puestos de trabajo, a sus citas médicas y a los productores distribuir sus mercancías.

Para el jurista y catedrático universitario lo prudente sería esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entidad que ha demostrado que está atendiendo las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 del contrato minero.“Hay que permitir que los procesos judiciales se cumplan y evitar que el país caiga en un abismo”.