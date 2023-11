Martinelli se vuelve a quejar del sistema de justicia

El expresidente Ricardo Martinelli junto a su equipo legal en conferencia de prensa. Cedida

El expresidente y candidato presidencial Ricardo Martinelli volvió a quejarse del sistema de justicia. Rodeado por su equipo legal, de su candidato a la vicepresidencia, familiares y amigos, el político despotricó contra la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López.

En esta ocasión las denuncias están relacionadas con el proceso de casación que presentaron esta semana, contra la condena a 10 años y 6 meses por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Según Carlos Carrillo, quien forma parte del equipo legal de Martinelli, ha quedado en evidencia que no existen las garantías para la defensa de Martinelli. Hacía referencia a los 15 días que tiene el equipo legal para sustentar el recurso de casación.

Dijo que por primera vez en la historia judicial panameña se decide que el expediente no va a ser entregado para su formalización sucesiva a las personas que hemos anunciado recurso de casación.

“Esta situación dividida en dos, reduce en más de 75 días hábiles para con precipitación tramitarse el recurso de casación, y esto jamás se había visto”, señaló Carrillo.

De acuerdo con el jurista, están tratando de adelantar una decisión “y ya en los corrillos se está diciendo de fallos definitivos que contaminan la tramitación que hacemos en derecho. Ya no se trata de interpretaciones, se trata de la violación flagrante de la ley, de los trámites, por una sola excusa, el nombre de Ricardo Martinelli Berrocal”.

Dijo que el sistema judicial pudiera afectar al sistema político y como consecuencia el calendario electoral, y las aspiraciones de Ricardo Martinelli a la Presidencia de la República.

Advirtió que a partir de la fecha estarán interponiendo todos los recursos, querellas y denuncias a nivel local e internacional para evitar que esta situación viole la ley.

Para el expresidente Martinelli lo que han hecho “jurídicamente no tiene nombre”. “La dictadura militar instaurada por María Eugenia López en estos instantes es algo nunca jamás visto en Panamá”, recalcó.

Martinelli reiteró que se trata de una “patraña” que le han montado para inhabilitarlo como candidato a la Presidencia para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

El recurso de casación se dio a conocer mediante el edicto 472, que publicó el martes 7 de noviembre el Órgano Judicial y que tiene como magistrado sustanciador a Manuel Mata Avendaño. El 24 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la sentencia de Martinelli, Daniel Miguel Ochy Diez, Valentín Martínez Vásquez, Iván Arturo Arrocha Chevalier y Janett Ibet Vásquez Sanjur. Además de Martinelli, los otros cuatro también presentaron, a través de su defensa legal, recurso de casación contra la sentencia.

La casación es la última instancia que tiene Martinelli para intentar revertir la condena por el caso New Business que se empezó e investigar en 2017, el mismo año en que el exmandatario fue detenido en Estados Unidos para ser extraditado a Panamá por otro proceso conocido como pinchazos, del que fue declarado no culpable. En ese momento la aspiración presidencial de Martinelli no estaba en el debate y tampoco se hablaba de la creación de su nuevo partido político: Realizando Metas.