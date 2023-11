Gian Varela Castillo responde a información sobre custodia del SPI

Gian Varela recalcó que ningún gobierno del pasado tiene su apoyo ni respeto. Tomada de redes

Gian Varela Castillo, hijo del expresidente de la República Juan Carlos Varela, salió en su defensa luego de que el viceministro de la Presidencia, García Molino, confirmó que fue custodiado por agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) en Washington, Estados Unidos.

La información está contenida en una carta enviada al abogado Guillermo “Willy” Cochez, en respuesta a una solicitud de información, y que fue publicada por La Estrella de Panamá.

Cuatro agentes del SPI asignados a Varela Castillo percibieron entre salario y viáticos $176.000, durante el periodo señalado. El total de salario cobrado por los cuatro fue de $11.243,84, mientras que el monto total de viáticos recibidos fue de $164.750, reveló el viceministro.

Varela Castillo, a través de su cuenta de la red social X (antigua Twitter), colgó un mensaje que título: En mi defensa.

“El país prendido en llamas por gran culpa de este gobierno y los de antes (claro que incluye el gobierno de mi 'viejo' (su padre) del cual no estoy orgulloso) y el viceministro (Molino) 'confirma' algo que creo todos saben desde que mi 'viejo' estaba en Presidencia”, indicó Varela Castillo.

“Este tema ya había salido, pero es noticia hoy, cuando están asesinando panameños y las calles en total caos. Pero para el viceministro y este periódico esto es su prioridad hoy?”, cuestiona.

Agregó que “yo no soy mi viejo que se queda callado. Y esto ya lo respondí hace 6 años: Claro que me asignaron escoltas”.

Explicó que se le asignaron cuatro agentes que se turnaban. “Yo entiendo que no estén de acuerdo con que el gobierno pague escoltas... (a otras familias y PRDs le asignan muchísimos más sin tener riesgo y continúan). Pero ojalá me puedan entender”.

Continuó en su escrito diciendo que “esto de usarme para joder al viejo (no he hablado con él en mucho tiempo) no es más que distracciones y juego sucio, igual que fue la 'denuncia' de Willy Cochez que supuestamente 'exploté' una casa en Virginia... y él mismo se retractó”.

Sostuvo que en Panamá es más fácil calumniar que retractarse y “estos medios, ninguno sacó que era mentira... pero todos sacaron la denuncia”.

Gian Varela recalcó que ningún gobierno del pasado tiene su apoyo ni respeto. “Hoy en día no vivo en Panamá (pero quiero un mejor país para las futuras generaciones) no tengo ningún escolta, ni quiero. Llevo más de 10 años trabajando para lo mío. Aprecio a la gente que me apoya y respeta. Me dan igual los que no”, concluyó Varela Castillo. El mensaje lo terminó con “no a la minería, ni a la corrupción. Que caigan todos”.