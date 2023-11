Las protestas en rechazo al contrato minero ya suman 25 días Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, le pidió al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) “paciencia” en medio de los bloqueos y cierre de calles que han afectado la distribución y producción de la cadena de valor, en estos últimos 25 días, por el rechazo al contrato minero.

La connotación de la solicitud, que se dio el pasado 9 de noviembre, no cayó bien para este grupo de empresarios que dice estar viviendo pérdidas económicas cuantificadas, que se traduce en desabastecimiento, desempleo, deterioro de la imagen internacional del país y la quiebra del tejido empresarial.

“Él [Cortizo] nos habló de paciencia y obviamente nosotros no podemos esperar con paciencia cuando vemos que se afecta sensiblemente el futuro de la nación”, criticó Rubén Castillo, presidente de Conep, este martes 14 de noviembre, en conferencia de prensa.

Así mismo, Hugo Torrijos, presidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá (Coel), sostuvo que la reunión con el mandatario era una forma de expresar la frustración y el cansancio de un sector empleador que se siente “asfixiado por la falta de una solución clara”, pero la respuesta es que tengan “paciencia”.

“Nuestra paciencia tiene fecha de caducidad”, manifestó Torrijos, quien recalcó que la capacidad de tener o no “paciencia” es una pregunta que se le debe hacer a todos los panameños y no solo a los gremios del sector privado, tomando en cuenta que los problemas no solo son económicos, sino sociales.

“Al final no es un tema solo de los gremios, sino del desacuerdo que puede tener el 99% de los panameños”, puntualizó el presidente de Coel.

Castillo informó que durante la reunión Cortizo les hizo un análisis de la situación del país y de cómo estaban tratando de resolver los problemas de comunicación y suministros. También habló sobre la seguridad, ante la incertidumbre que sufren todos los ciudadanos y las afectaciones directas que se dan a lo largo y ancho del país.

Pese a esta radiografía, el presidente de Conep se concentró en recomendarle al presidente establecer las estrategias para una comunicación mucho más fluida con los ciudadanos y la necesidad de requerir una autoridad presente que cumpla con la ley y las funciones, ya que en las últimas semanas existe un constante desasosiego.

“Eso fue lo que le manifestamos, que es el clamor no sólo de la empresa privada, sino de toda la sociedad panameña”, dijo Castillo, quien aclaró que como gremio no pretenden imponer nada, sino más bien utilizar los procesos democráticos de participación para cambiar el estado de las cosas porque entienden que “la democracia no se mejora con autoritarismo, sino que se mejora con mayores y mejores prácticas democráticas”.

Reconoció que evidentemente hay un malestar en la ciudadanía, que también comparten, pero ve relevante que exista una “comunicación que permita que se establezcan parámetros para acabar la zozobra que existe en el país”.

El presidente de Coel agregó que es “imperativo que el presidente, elegido constitucionalmente por el pueblo panameño para dirigir el rumbo de la nación, encuentre una pronta solución que restaure la calma y la paz, respetando la legítima voz de protestas de nuestros ciudadanos”.

“Para lograr esto, se hace necesario buscar la manera de desbloquear todas las vías del país a través de la selección de interlocutores confiables, tomando en cuenta que en el país hay mucha gente capaz y que puede ayudar al ejecutivo a llegar a una solución pacífica de los cierres de calles”, subrayó Torrijos.

Castillo recordó que todo gobierno democrático debe cumplir con las obligaciones que están establecidas en la Constitución y la ley porque “no hay otro espacio” y en las actuales circunstancias “con mayor razón”, ya que en las calles “existe una anarquía”. “La gobernabilidad tiene que ir sobre las bases de una ciudadanía activa que entienda que es democracia, porque de lo contrario no es el camino que podamos aceptar”, concluyó.