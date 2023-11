Roux y Méndez se acusan mutuamente de 'vende patria'

Rómulo Roux, candidato presidencial Archivo | La Estrella de Panamá

El candidato presidencial por la alianza entre Cambio Democrático y Partido Panameñista, Rómulo Roux, le contestó al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, al que catalogó como “vende patria”.

Roux, a través de su cuenta oficial de X, le respondió a Méndez luego que este indicó que él era un “grandísimo vende patria” y que fue el primero que redactó el contrato minero.

Saúl Méndez, dirigente sindical Archivo | La Estrella de Panamá

“Aquí el único vende patria eres tú. No has entendido que no representas al país y nadie se come tu cuento porque conocemos tu agenda”, le indicó Roux a Méndez.

Por su lado, Méndez en su cuenta de X opinó sobre unas declaraciones de Roux que “el grandísimo vende patria este llama a la represión, claro redactó el primer contrato minero que fue el que se declaró inconstitucional, después se la pasó diciendo que se aprobara la Ley No. 406 y ahora el único responsable es él”.

Méndez fue el primero que llamó 'vende patria' a Roux luego que este en un video divulgado en redes sociales pidiera al gobierno acciones urgentes y contundentes. Además, enfatizó que los panameños no aguantaban un día más paralizados y secuestrados debido a los bloqueos de vías y las manifestaciones que se registran en varios puntos del país.