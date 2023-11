'Salgamos a trabajar' piden los empresarios ante llamado a cierre total

Docentes y obreros protestaron ayer frente a las instalaciones del SPA, en San Miguelito, en donde se realizó la audiencia de apelación presentada por Kenneth Darlington. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El sector empresarial del país, a través de uno de sus más importantes gremios, pidió a la ciudadanía acudir a sus trabajos y exigió al gobierno garantizar el libre tránsito y hacer cumplir la Constitución, tras el llamado para hoy jueves a un cierre nacional por 24 horas, convocado por sectores obreros, estudiantiles universitarios, agrupaciones indígenas y docentes que piden la derogatoria de la Ley 406 que avaló el contrato con la empresa Minera Panamá.

“Los panameños hemos demostrado que sabemos manifestarnos de forma pacífica y alcanzar lo reclamado. Ahí está la moratoria minera; ahí están quienes se encuentran vigilantes en la Corte Suprema de Justicia por el fallo sobre la Ley 406”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Adolfo Fábrega.

El líder empresarial recordó que “los cierres de vías tienen sufriendo a miles de familias, especialmente a las chiricanas y a las bocatoreñas con quienes nos solidarizamos, porque no tienen alimentos, no tienen gas para cocinar, no tienen gasolina para transportarse. Personas que no están recibiendo sus tratamientos médicos ni pueden conseguir sus medicamentos.

Fábrega indicó que aunque todos tienen derecho a opinar y reclamar, también tienen derecho a trabajar, a alimentarse, a tener salud y educación, y para esto necesitamos movernos libremente.

Expresó que los panameños hemos demostrado que sabemos manifestarnos de forma pacífica y alcanzar lo que reclamamos. “Y eso es lo que los panameños queremos: trabajar y educarnos. Demostremos esto, mañana, salgamos a trabajar”, puntualizó.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, tras una reunión que sostuvo con el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para América Central y el Caribe, Alberto Brunori, para evaluar la situación actual del país y la convocatoria de cierre nacional, recordó que el derecho a la protesta se debe ejercer de forma pacífica, sin mensajes de odio, a conciencia, con responsabilidad, sin menoscabar los derechos de terceras personas y respetando el derecho a la propiedad pública y privada.

Por su parte, Brunori señaló la importancia de que las autoridades del Estado garanticen plenamente el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, al tiempo que hizo un llamado a los manifestantes para que se abstengan del uso de la violencia y adopten medidas para respetar los derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, a la alimentación y a libre movilización.

Ayer hubo algunos cierres de varias vías en la ciudad de Panamá, uno de ellos justo en las inmediaciones de la Universidad de Panamá, en la vía Simón Bolívar.

Allí, grupos estudiantiles denunciaron el ingreso de un vehículo patrulla de la Policía Nacional y señalaron al ente de seguridad pública de violar la autonomía universitaria.

El rector de la UP, Eduardo Flores, condenó enérgicamente esta acción emprendida por la institución policial en contra de la casa de Méndez Pereira “ya que no solo viola de manera flagrante nuestra sagrada autonomía universitaria, sino que además incrementa las hostilidades entre los estudiantes y miembros de la Policía Nacional”.

Poco después la Policía Nacional ofreció disculpas por este suceso y explicó que todo se debió a un error humano del conductor.

Ayer, además, hubo una protesta de docentes frente a las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito ubicado en la avenida Domingo Díaz, en donde se iba a realizar la audiencia de apelación que inicialmente había anunciado la defensa privada de Kenneth Darlington, el hombre de 77 años que asesinó a tiros a dos manifestantes –uno de ellos un educador– en un punto de cierre en Chame. No obstante, la defensa del señalado desistió de apelar la medida y Darlington se mantiene detenido.

El país lleva cuatro semanas de protestas en las que 13 personas han sido condenadas con penas que oscilan entre 40 y 60 meses por delitos cometidos durante las manifestaciones.

El Ministerio Público ha abierto 175 investigaciones y ha detenido a 60 personas por la comisión de delitos como homicidio doloso y culposo, lesiones personales, daños a la propiedad pública y privada, extorsión, extralimitación de funciones, abuso de autoridad, apología del delito, entre otros cargos.