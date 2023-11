Meduca reitera llamado a docentes a retomar las clases y garantiza que no habrá medidas administrativas

El Ministerio de Educación reiteró este domingo el llamado al personal directivo y docente de los centros educativos oficiales del país, para que retomen la atención de los estudiantes y culminar el año lectivo.

En una circular remitida a todos los directores regionales de educación y directivos de centros educativos oficiales del país, se les informa que el comunicado #11 hizo el llamado para reiniciar el pasado 7 de noviembre las clases presenciales y la normalización de la atención educativa en los centros escolares del país, a fin de garantizar el cumplimiento y la culminación del año escolar, atendiendo la recuperación de los contenidos.

No obstante, el Meduca informó a quienes han retornado y retornen a sus puestos de trabajo el día lunes 20 de noviembre, la garantía de que no habrá medidas administrativas en su contra y no se requerirá de ningún documento en el que se condicione dicho retorno.

"Reiteramos el llamado al diálogo con las comunidades educativas, a así buscar soluciones en conjunto, lograr la convivencia pacífica y el retorno a clases", concluyó el Meduca.