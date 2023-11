‘Gol’ causa despido de exdirectora de ARAP, quien denuncia a Valderrama por violencia de género

Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario. Archivo | La Estrella de Panamá

La inclusión de una norma en el Decreto Ejecutivo No. 13 de 1 de noviembre 2023, que permitía la pesca de arrastre, habría sido el detonante utilizado como argumento para destituir a la hoy exadministradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Yarelis Milagros Martínez, que apenas tenía cuatro meses de haber sido ratificada en el cargo.

El reemplazo de Martínez fue anunciado hoy por la Dirección de Comunicación del Estado, cargo que será ocupado por Hamed Tuñon, quien fue designado como director encargado.

Pero según un relato de la ex directora de la entidad, incluido en una denuncia por violencia de género y abuso de autoridad, interpuesta hoy mismo en contra del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, la cuestionada norma que buscaba permitir la pesca de arrastre, le habría sido entregada por un asesor del propio ministro, presuntamente por órdenes de Valderrama.

Martínez en su denuncia, relató los detalles sobre un primer incidente con el ministro Valderrama el pasado 21 de septiembre de 2023, cuando este llegó a la oficina de la ARAP. Indicó que cuando estaban a solas "empezó a gritarme diciéndome: "sé quién eres tú, no me vas agarrar de maricón, eres una chiquilla estúpida, de inteligente no tienes nada, quien sabe cómo te ganaste ese puesto, para que a mis 68 años tú me estés agarrando de estúpido, voy hacer lo que tenga que hacer para verte fuera del puesto".

Yarelis Martínez apenas había sido ratificada por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 7 de agosto. Cedida

Pasados casi dos meses, Martínez explica que el segundo incidente se dio este miércoles 22 de noviembre, por motivo de que el 14 de agosto del presente año, por instrucciones del ministro Augusto Valderrama, el asesor legal Jorge Simmons, le envió un correo con el documento adjunto denominado Reglamentación General de la Ley de Pesca, donde se indicaba que el documento ya había sido revisado y aprobado por el Ministro Valderrama, pero que se le estaba enviando para que tuviera conocimiento y que si tuviera algunas observaciones las emitiera.

"Nosotros como ARAP realizamos algunas recomendaciones y comentarios a la parte de reforzar controles para los buques internacionales de pescas y de actividades relacionadas a la pesca; sin embargo, el día el 13 de noviembre del presente año salió publicada en Gaceta Oficial el presente Decreto y en el artículo 17, hace referencia a las pesquerías actualmente aprovechada en Panamá", detalló.

Explicó Martínez en su denuncia que el ministro ha intentado hacer ver a los medios que él desconocía esto, "pero fue su asesor, Jorge Simmons, por instrucciones de él, quien me envió el documento con ese artículo incluido.

Continuó relatando que a raíz de esto ese día 13 de noviembre de 2023, recibió una llamada por parte del ministro "indicándome que yo le había metido un gol, pero que le había dado la excusa perfecta para sacarme del cargo".

El decreto cuestionado, fue modificado y publicado en Gaceta Oficial el 20 de noviembre de 2023, tras las críticas de diversos sectores ambientalistas que se oponen a este tipo de técnica de pesca.

La ex funcionaria explicó que hoy en otra reunión con el ministro, este de manera alterada y gritando le dijo: "Ya lo hice, tienes hoy para presentar la renuncia". "Cuando intenté pedirle una explicación, me dijo gritado "quiero tu renuncia hoy", le respondí, yo no voy a renunciar, golpeándome la mesa me dijo "estas botada, no tengo más nada que hablar contigo, me da igual lo que quieras hacer, me da igual que chilles, yo tengo 68 años y me da igual lo que hagas porque aquí el ministro y el que manda soy yo".

Asegur´ó que no le dieron ningún documento de destitución, y que solamente le pudo decir: "ministro usted sabe la información que está ocultando y las graves consecuencias que esto tendrá para el paÍs", él me respondió "no me importa, tú no éstas".