Cámara de Comercio: Conservación del orden público es responsabilidad del Gobierno

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Adolfo Fábrega García de Paredes, en su columna semanal “La Cámara Opina” recordó que la conservación del orden público es responsabilidad del Gobierno de Panamá.

“Cuando padres de familia, productores, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, profesionales y otros numerosos ciudadanos piden al presidente de la República que tome acciones para restablecer el libre tránsito, no están pidiendo un favor: están exigiendo que el Gobierno Nacional cumpla con una responsabilidad expresamente establecida en la Constitución”, recordó Fábrega.

El dirigente detalló que en el artículo No. 17 de la Constitución se plantea que “las autoridades están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales”.

Añadió que difícilmente se puede ser más claro, sobre todo que si se toma en cuenta que en la Carta Magna se plantea la responsabilidad de las autoridades por la omisión en el cumplimiento de los deberes estipulados.

Fábrega se preguntó qué más necesita entonces el presidente Laurentino Cortizo y su equipo “que ocurra para que a los panameños se nos devuelvan nuestras libertades”

“Acaso no son suficientes los muertos reportados producto de no poder movilizarse a causa de bloqueos o cierres o los cientos de miles de citas médicas perdidas”, insistió el dirigente empresarial.

Para Fábrega, no hay tiempo que perder y recordó que no se debe olvidar que la paciencia ciudadana llegó a su fin, por ello enfatizó que la apertura de las calles no es un favor.

“Es necesario que más panameños se queden sin trabajo, que más empresas quiebren y otros miles de emprendedores vean sus sueños arruinados por la falta de autoridad que restablezca el orden público”, le dijo Fábrega a Cortizo.