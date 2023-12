Cciap pide al Gobierno reducir gastos de funcionamiento

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander presentó el pasado 1 de agosto ante el plenode la Asamblea Nacional, el proyecto de presupuesto de el Estado para 2024 que ascendía a $32,754.0 millones. Cedida

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), exigió al gobierno estructurar el Presupuesto General de Estado para la vigencia fiscal 2024, reduciendo significativamente el gasto de funcionamiento, generando un ahorro corriente y destinando recursos a la inversión pública prioritaria.

De acuerdo con el presidente de la Cciap, Adolfo Fábrega García de Paredes la población demostró que no está dispuesta a continuar siendo un mero espectador pasivo y ha exigido categóricamente tanto de estas autoridades como de las futuras, un manejo serio, responsable, transparente y honesto de los recursos del Estado. "La oportunidad vuelve a presentarse en bandeja de plata con la anunciada revisión del Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2024", sostuvo el líder empresarial.

Consideró que ante este nuevo momento, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá exige al Órgano Ejecutivo presentar al país la manera concreta cómo ajustará este presupuesto, considerando que el proyecto de presupuesto presentado reflejaba un injustificado?, sospechoso? e incoherente aumento de 20% con respecto a 2023.

El presupuesto originalmente presentado a la Asamblea era de $32,754.0 millones y destinaba $14,930 millones a funcionamiento, $11,976 millones a inversiones y al Servicio de la Deuda $5,948 millones.

No obstante, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, a pesar de lo elevado del mismo, devolvió el proyecto al Ejecutivo sugiriendo modificaciones hacia la alza.

Luego de la crisis surgida tras la aprobación del contrato ley con Minera Panamá, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander anunció que el Presupuesto General de Estado para la vigencia fiscal 2024 experimentaría una reducción significativa debido a las cambiantes condiciones en el país.

Para García de Paredes el proyecto de presupuesto originalmente presentado debe sufrir una reingeniería total a través de la cual se disminuya ?de manera contundente? los montos desproporcionados y opacos asignados de entidades como la Asamblea Nacional, una institución sin proyectos de inversión y donde nunca se ha reflejado la austeridad.

"Corresponde priorizar presupuestos como el del Instituto Oncológico Nacional?, el Hospital del Niño?, y ?el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), ?entre otros, que inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos", destacó.

De igual manera, asegura, que corresponde reducir de forma importante la planilla estatal, eliminando cuanto antes las posiciones innecesarias y duplicadas en la Administración Pública, que tan solo son un vehículo de politiquería y corrupción. Los datos muestran que, en momentos en que el país exigía austeridad extrema en los años 2020 al 2023, el gasto en planilla alcanzó la preocupante cifra acumulada de $15,341 millones.

Manifestó que la reducción que exigen no equivale al sacrificio de la educación, "esto es inadmisible". "Se debe plantear un presupuesto en materia de educación con objetivos relevantes que no incrementen gastos de funcionamiento, si no que reflejen inversiones dirigidas a mejorar la calidad del sistema educativo panameño de forma medible".

García de Paredes plantea asimismo, que este presupuesto debe fortalecer el Sistema de Administración de Justicia con los recursos necesarios tanto para el Órgano Judicial como para el Ministerio Público, de forma tal que sean acordes con la importancia de sus funciones y los resultados esperados en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

"El Presupuesto General de Estado para la vigencia fiscal 2024 debe enfocarse en una política fiscal responsable y eficiente que fomente la reducción del gasto de funcionamiento y priorice la inversión pública en áreas estratégicas. Claramente, estamos ante una oportunidad concreta de mostrar que se escuchó el clamor de la ciudadanía y de tomar acciones que envíen un mensaje claro de austeridad en el gasto público", concluyó Fábrega García de Paredes.

A pesar de que el Órgano Ejecutivo tiene hasta el 31 de diciembre para sancionar el proyecto de ley de presupuesto, este no ha sido aún reformulado, ni aprobado en Consejo de Gabinete, tampoco se ha llamado a sesiones extraordinarias a la Asamblea para su discusión.

Incluso, sectores políticos y diputados del oficialismo no descartan que el proyecto no sea discutido en sesiones extraordinarias y que en su lugar el Ejecutivo tome una decisión basada en el artículo 272 de la Constitución Nacional que le permite saltarse el paso de la aprobación en la Asamblea en sus tres debates.

El artículo 272 de la Constitución Nacional establece que: Si el proyecto de Presupuesto General del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Órgano Ejecutivo, el cual adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete.