Una impactante persecución policial para detener a dos personas

Como en las películas. Así de impactante fue la persecución policial a dos sujetos a bordo de un auto tipo camioneta color gris que comenzó en Punta Pacífica pasadas las 11:30 de la mañana de este miércoles 13 de diciembre de 2023 y terminó en la vía Ricardo J. Alfaro a la altura de la empresa Gold Mills.

De acuerdo con la Policía Nacional, se trata de José Luis Ábrego, de 27 años de edad, quien tenía una orden de aprehensión por homicidio registrado en diciembre de 2022 en La Siesta de Tocumen, y Carlos Bartuano, de 22 años de edad, actualmente con medida cautelar por posesión de drogas y antecedentes penales por el delito contra la seguridad colectiva y posesión ilegal de armas de fuego.

El comisionado Juan Arango, jefe de la Zona Policial de San Francisco, detalló que agentes motorizados (Linces) de la Policía le dieron una voz de alto a los sujetos, pero no hicieron caso lo que dio paso al inicio de una persecución por las calles de la ciudad logrando mediante impactos de bala que el auto se detuviera en la Tumba Muerto, entre la urbanización Dos Mares y la calle Harry Heno.

En este punto los esperaba un contingente de agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional y estamentos de seguridad.

El ambiente se puso tenso cuando los hombres se resistían a salir del vehículo y tras más de hora y media, las unidades policiales en coordinación con el Ministerio Público procedieron a colocar explosivos en la parte trasera del auto, logrando que los dos individuos salieran y de inmediato fueran aprehendidos.

Durante la acción policial, se observaron bolsas de compras en el interior del automóvil, sin embargo, en la requisa se encontró un arma de fuego y tres cargadores, uno de estos con capacidad de 13 municiones y cierta cantidad de droga.

Abogados de los ocupantes del vehículo llegaron al lugar y uno de ellos, quien mantenía comunicación con los sujetos al momento del atrincheramiento, manifestó que estaban asustados.

“Ellos me han dicho que desde el área de Plaza Edison los linces empezaron a disparar”, dijo. Agregó que uno de los hombres sufre de nervios, razón por la cual no bajaban del auto a conversar con la Policía Nacional ‘Si hubieran querido negociar de verdad no hacen este show innecesario’, dijo el abogado.

Las escenas del operativo en la Tumba Muerto, incluso, fueron transmitidas por los dos canales comerciales en directo y decenas de transeúntes que no desaprovecharon grabar el momento con sus teléfonos móviles.