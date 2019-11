Asamblea removerá artículos polémicos del paquete de reformas constitucionales

El poder Legislativo tiene sobre sus hombros la tarea de reformar la Constitución e intentar consensuar posiciones aparentemente radicales. El paquete de artículos aprobados sufrirá modificaciones cuando inicie la próxima legislatura y sea el momento de discutir qué artículos se deben mejorar, cuáles se quedan y cuáles se eliminan. Leando Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, explica cómo será este procedimiento, qué artículos están dispuestos a eliminar a petición del Ejecutivo y la Concertación, y cuáles no serán removidos.

Hemos conocido por parte del Ejecutivo y la Concertación que no están de acuerdo con varios artículos que se incluyeron en el paquete de reformas constitucionales, ¿cuál será la posición de la Asamblea?

Tengo que decirte que hicimos un amplio recorrido a nivel nacional. Nos metimos en lugares que yo jamás pensé visitar. Hemos tenido mucha información de la gente y gran parte de ello es lo que ha entrado en el tema de la reforma constitucional. Obviamente es un tema polémico, es el esqueleto jurídico de la nación. Ahora bien, hay grupos que plantean una constituyente originaria y hay otros sectores que hablan de goles. Yo siempre lo dije, nosotros en la Comisión de Gobierno estábamos muy amarrados al método de usar el artículo 313 de la Constitución para hacer los cambios, es un método muy exigente que no nos permitía pasarnos del 31 de octubre. Esa fecha era límite para hacer las modificaciones para la primera legislatura. El resultado final de ese trabajo nos sirve para afinar el lápiz y hacer los cambios que sean necesarios, lo que hay que mejorar y lo que hay que excluir de la reforma. En este espacio de 5 meses, hasta marzo, seguiremos haciendo las consultas. Atendemos a los grupos juveniles y a todo el que tenga algo que aportar.

No tengo claro si van a acceder a las peticiones de la mesa de concertación y el Ejecutivo que pidió que saquen varios artículos que se incluyeron en la primera legislatura…

Es imposible un sí o un no. Lo que nos arrojó el recorrido es que la gente tampoco compra a la Concertación en un 100%. Yo agradezco el trabajo que ellos hicieron y entregaron al Ejecutivo. Ya esto salió de las manos de la concertación y ahora está en la Asamblea. Todo lo que sea reforma está en manos de los diputados.

Pero el Ejecutivo parece tener un músculo en el tema….

Las recomendaciones, algunas son válidas y otras no, para la población. Por ejemplo, la sociedad en general no acepta que se eleve a rango constitucional la mesa de concertación. Ese es un hecho que se arrojó en las consultas.

¿Para qué recogen la opinión de todos los grupos si no se pueden añadir nuevos artículos la paquete de reformas?

“Creo que esa figura del fiscal especial que se aprobó también se va de la reforma. Al igual que el tema del presupuesto, va a salir del paquete en la próxima legislatura”.

Lo que no se puso al principio no se puede añadir ahora, es solo para dejarlo como está o eliminar cualquier artículo. Ahora no se puede tocar. Vamos a modificar o sacar los temas. Pero las impresiones que nos dan los que van a la Asamblea tienen un denominador común, el 90% de los que van no hacen propuestas. Hacen un análisis de la situación económica etc, y las que están haciendo están consagradas en el acto reformatorio que se dio, unas en positivo y otras en negativo. Las últimas hay que ver cómo se mejoran, se modifican o se eliminan. Ahora mismo los artículos conflictivos son que el que el procurador de la administración juzgue a los diputados, el tema del presupuesto en manos de la Asamblea, el tema del fiscal especial y el tema del matrimonio. Pero veo difícil que se saquen algunos, como el de matrimonio.

¿La sociedad acepta que los diputados manejen el presupuesto estatal como ustedes lo incluyeron?

Tengo 16 años de estar en la Asamblea y solamente he ido a la Comisión de Presupuesto dos veces por voluntad propia. Te explico, son 6 meses que tenemos que hacer audiencia en la Asamblea a todas las instituciones donde van a quejarse de los recortes presupuestales que le hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Imagínate que las instituciones van y les cortan todo el pago de los servicios básicos. Ese artículo era para que cuando reclamen esas instituciones públicas por los recortes, como el órgano judicial, era para que la Asamblea pudiera recomponer el presupuesto.

Eso fuera fantástico si los diputados fueran impolutos, pero ustedes utilizaron fondos públicos en planillas de las que ni siquiera han tenido la decencia en rendir cuentas a la ciudadanía...

Ese es un tema que lo podemos debatir.

La Asamblea se gastó millones y no supimos en qué…

Te comento, no defiendo el artículo pero en la Comisión de Presupuesto es público lo que se hace. Ustedes los periodistas pueden cubrirlo.

No concibo que un diputado pueda manejar el presupuesto nacional en estas condiciones…

“Lo que no han querido ver muchos medios es que a raíz de ese rechazo, Varela se fue a Chiriquí a decir iba a hacer valer su autoridad en se ese grupito de diputados”

Te doy un dato, en la constitución de 1941 así estaba planteado, pero como la sociedad no acepta eso, se saca y que sigan yendo las instituciones a llorar porque lo que sucede es que en estos sitios apartados hay pobreza y miseria. Los presupuestos se están haciendo en oficinas refrigeradas que no contemplan las necesidades de las áreas apartadas en el interior. Vi que Pesé tiene muy buenas carreteras y ciclo vías, pero las tienen porque tuvieron un presidente que como eran de esa área la desarrollaron, el resto de los distritos no tienen esa oportunidad. Con la descentralización eso debe funcionar mejor.

Con la renuncia de la Procuradora Kenia Porcell, ¿los diputados están dispuestos a someterse a la investigación del Ministerio Público en caso de denuncias en su contra?

Yo era uno de los diputados que no tenía ningún problema del cambio, que nos investigue quien tenga que ser. Pero ante esa pregunta debo decirte, ¿por qué se destapa todo ahora con los Varelaleaks?, te pregunto, ¿había parcialidad o no? ¿Por qué le tenían miedo entonces a la figura de un fiscal especial que es un método que existen en democracias sólidas como en Estados Unidos y se nombra por cualquier indicio para que haga la investigación? En la medida en que nosotros fortalezcamos las instituciones con la reforma, vamos a ir recuperando la credibilidad. En base a eso, va haber justicia equilibrada. No puede ser que Odebrecht para uno era coimas y para otro significaban donaciones. Y eso es parcializado.

Pero eso no puede ser una característica y los diputados ampararse en ello para evitar ser investigados por el Ministerio Público…

Creo que esa figura del fiscal especial que se aprobó, también se va de la reforma. Al igual que el tema del presupuesto, va a salir del paquete.

¿Cómo harán para que las manifestaciones no se agiten y salgan de control?

Va a ser muy complicado. Hay dos discursos de la gente que nos visita en la Asamblea, uno que pide que se retiren las reformas y se haga una constituyente originaria, y otro grupo que pide la reforma a lo ya aprobado. Yo compro el segundo discurso, pero si en enero no se retira, ¿qué pasa?

Qué va a pasar con el artículo que establece que la figura del matrimonio es entre un hombre y una mujer?

Hay dos grupos, uno que dice que se debe eliminar el artículo 56 y debe permitirse el matrimonio igualitario y el otro grupo, que se mantenga el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay que seguir conversando. Es un tema que hay que enfrentar y debatir.

Y si llegan a un punto medio en el que se brinde un marco legal a los grupos LGBT?

Eso se hace a través de una ley y no en la Constitución. Yo soy muy respetuoso, creo en el matrimonio entre un hombre y mujer, pero también respeto el derecho de las personas que piden el matrimonio igualitario. En todo caso, por qué no hacerles una ley que les permita atestar, y otros derechos, pero no puede estar en la Constitución. Es una ley sencilla que habría que hacer con temas puntuales que le interesen a ese grupo.

Por qué no empiezan de una vez y lo proponen, evitamos desgastes…

El diputado que tenga algún interés, o los mismos grupos que quieran algo así, pueden acudir a un diputado para que proponga el proyecto.

Y los diputados que han mostrado su negativa ante la unión igualitaria, estarían dispuestos a aprobar una ley como la que menciona?

Ahí si yo comparto un tema de derechos humamos. Una decisión personal de lo que quiera hacer con su vida, siempre y cuando no afecte el engranaje gubernamental, ¿por qué no? Yo no voy a defender a Jairo 'Bolotas' Salazar, una persona medianamente inteligente tiene que comprender que si yo quiero compartir la vida con una persona del mismo sexo y vivir con ella, por qué no garantizarles que si uno de los dos deja de existir pueda reclamar sus bienes. Pero de ahí a aprobar el matrimonio, ahí si yo me separo. Yo fui dirigente sindical y aprendí que si tengo una idea y la quiero cristalizar, debo traducirla a un documento.

Como órgano de contrapeso del Ejecutivo, ustedes están de acuerdo a que la procuradora Kenia Porcell haga efectiva su renuncia en diciembre o debería ser inmediata?

Primero que estas filtraciones nos agarraron de sorpresa, y debo deplorar la forma en que la obtuvimos. Creo que después de lo que aparece ahí era de esperarse que ella iba a renunciar y eso agarra al gobierno del Presidente Laurentino Cortizo de sorpresa porque no tenía pensado nombrar a un sustituto. Ese es un hecho que tenemos que ver cómo lo resolvemos con una figura imparcial y que haga bien su trabajo. Para mí, no tiene sentido que renuncie en enero si podía haber renunciado antes. No es de nuestra competencia, el único que puede hacer una investigación que adelante la renuncia es el Procurador de la Administración, pero la Asamblea no puede hacer eso.

¿Qué mensaje le dejan a usted como político las filtraciones del móvil del presidente?

Mensaje nos debe dejar como población. Los políticos debemos comunicarnos sana y transparentemente, eso es una cosa. Pero estos chats demuestran una injerencia del Presidente en temas de justicia, sobre todo. Es una experiencia complicada, difícil, un sin sabor que todos debemos aprender de ello. Pero además hay otra lección, la elección de los puestos debe responder a personas independientes y no debe responder a órdenes. Hay cargos que deben mostrar independencia.

Pero a la hora de ratificarlos, los diputados también tienen mucha responsabilidad…

Pero por ejemplo, yo pertenezco a una Asamblea que votó por la actual procuradora, pero nunca le pedí nada.

Pero ahora está en lista la aprobación de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál va a ser la conducta de la Asamblea en esta votación?

No puedo hablar por los 70 diputados, sino por mí. Si son personas probas, que no han sido cuestionadas, que reúnan los requisitos, que la sociedad no pueda reprocharles nada, no veo por qué tendríamos que rechazarlos. Y esto me permite aclarar por qué yo voté en contra de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar que había designado el presidente Juan Carlos Varela. Lo hice porque cuando iba a las comunidades la gente me decía que me estaban chequeando y que si votaba a su favor era porque me había vendido. El caso de ellas llegó a la gente más popular en donde la gente nos decía que no. Lo que no han querido ver muchos medios es que a raíz de ese rechazo, Varela se fue a Chiriquí a decir iba a hacer valer su autoridad en se ese grupito de diputados, eramos 51. Las consecuencias fueron la persecución que se montó sobre la Asamblea. La institución y el órgano que va a pagar los platos rotos siempre es la Asamblea.

Entonces demuestren una conducta distinta..

Desde el Ejecutivo pasan muchas cosas y mucha presión sobre la Asamblea.

En qué documento se plasman las previas recopilaciones que hicieron?

Toda esa información y a todas las organizaciones que consultamos, están en la página web de la Asamblea Nacional. Ahí están las memorias para que la gente pueda verificarlo. En medio ambiente, por ejemplo, incluimos todo lo que nos dijo la población. En materia de educación hay grandes avances porque se elevó la educación básica a nivel de secundaria. De acuerdo a lo que nos dijeron los gremios solicitamos que se destine el 6% del Producto Interno Bruto para educación. Otro punto que nos arrojó la consulta es la descentralización como forma efectiva para garantizar el desarrollo en las áreas apartadas. Hay distritos con más de 20 corregimientos que solo reciben medio millón de dólares al año. Si se aprueba esto podrían recibir hasta $3 millones, por ejemplo. Yo creo que hay que revisar las reformas y en efecto, no tiene ningún sentido si no se corrigen los grandes males de lo que se queja la población: corrupción, principalmente, el juzgamiento cruzado entre diputados y magistrados. Ya los diputados aceptaron que la reelección es permitida una sola vez, algunos se resistían a esta idea porque consideraban la reelección como su legítimo derecho. Pero la Asamblea tendrá que ponerse a tono con los intereses del país.

¿Cómo se van a poner de acuerdo con todos los grupos para que salga un documento consensuado?

Las protestas eran evidentes que se iban a dar. Cuando fui a los recorridos fueron duros y puros. La población está hastiada del sistema. Debemos resolverlo. La gente reclama la efectividad de las instituciones, basta a la corrupción e impunidad. Si se ponen regulaciones adecuadas para los órganos del Estado, se fortalece el sistema de justicia, se elimina el juzgamiento cruzado, y se elimina la eterna reelección de los diputados, la población lo verá bien. ¿Cómo canalizamos las inquietudes? En lo que se está dando es el diálogo, ya sea en el Ejecutivo o la Asamblea se esta atendiendo a los manifestantes y también el Ejecutivo lo está haciendo.

¿Hay una línea desde Ejecutivo para aprobar a algún candidato en especial para el cargo de Defensor del Pueblo o para las reformas?

Desde que yo asumí el cargo de presidente de la Comisión, a mí jamás me ha llamado el presidente para decirme nada. En el caso de la Defensoría del Pueblo, todo lo hemos publicado en los medios para quien quería participar y se vean las quejas. Ahora se trasladan los 21 nombres al Pleno de la Asamblea nacional y es ahí cuando se define dependiendo de la cantidad de votos que tenga cada uno. Para mí un defensor mudo no funciona, debe ser una persona que defienda los intereses de los más vulnerables. Yo voté por la destitución del Defensor Alfredo Castillero porque era un mudo. No funcionaba, tenía demasiados problemas dentro de la institución y dejaba de atender temas de derechos humanos.

Sin embargo, para su destitución nunca mostraron a la ciudadanía las razones por las cuales se destituía, nadie tuvo acceso a la investigación en su contra, ni él mismo…

Porque al final se juzgó por la forma que tiene la Asamblea que es por negligencia porque había un tema de derechos humanos de unos migrantes que tenía que atender. No pudimos juzgarlo por los casos de acoso que pesaban contra él.

Eso da la impresión de que fue algo político…

No, había un sistema de acoso sexual y laboral, eso no puede ser en un Defensoría del Pueblo.

¿Qué candidato a defensor del Pueblo tiene en la mira?

Nosotros queremos ser imparciales, no vamos a proponer a ninguno porque atendimos a todos y no queremos que digan que tenemos preferidos. Nosotros votaremos por lo que cada uno le gusten, para mí 16 de los 21 pueden ser defensores. Tengo dos o tres que me gustarían.

¿Cuál va a ser el papel de la Asamblea en el caso de la confirmación del próximo Procurador(a)?

El 80% de esa responsabilidad está en el Ejecutivo. No hay línea de nada, el Presidente se va a manejar buscando la persona más capaz para hacer el trabajo, tiene que ser alguien que la ciudadanía la acepte.

¿Usted sigue chateando o le tiene miedo al celular?

Yo chateo, y te voy a decir una cosa, a todos los que estamos en esta sala nos pueden volver pomada, pero yo ¿qué voy a hacer?, tengo que seguir chateando...

DIPUTADO POR 15 AÑOS

Pertenece al Partido Revolucionario Democrático

Nombre completo: Leandro Ávila

Nacimiento: 9 de marzo de 1959, Colón, Panamá.

Ocupación: Diputado

Resumen de su carrera: Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Iteramerican de Educación a Distancia. Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Diputado del circuito 8-6. Jefe de Fiscalización de la Oficina Multisectorial, Subjefe de Fiscalización. Reelección diputado, secretario General y Secretario de Relaciones Institucionales del Parlamento Latinoamericano 2019, Presidente d ela Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales 2019