'Nueva tarifa del agua va a ser razonable, queremos una institución sostenible' Larish Julio | La Estrella de Panamá

El reto del país no solo es proveer de agua a la vía interoceánica que aporta miles de millones a las arcas del Estado, sino también una adecuada administración del agua de consumo. En las noches, cuando la presión en los acueductos aumenta, se despilfarra el 43% del agua potable que produce el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Hay una serie de reestructuraciones por las que debe pasar la mencionada entidad, y requieren de muchos millones, de voluntad política, transparencia y eficiencia. El anuncio que todos esperan es de cuánto será el ajuste de la tarifa de agua potable que tiene 40 años “congelada”. Guillermo Torres, director del Idaan, responde a esta y otras inquietudes.

¿Cuándo tendremos un informe de la comisión que estudia la nueva tarifa del agua?

Cada vez que se menciona el tema de la tarifa, la gente se altera y no le gusta escuchar de esto. Todos sabemos que el tema de la tarifa tiene 40 años sin variar. Desde que llegamos, incluso desde antes, a mí ni se me ocurría que iba a estar al frente de esta institución tan noble, pero que la han venido descuartizando. Todo mundo piensa qué puedo venderle al Idaan, o qué negocio puedo hacer con ellos. Yo los escucho. El tema de la tarifa, yo no te puedo decir que tiene un valor definido. La comisión está integrada por personas relacionadas al área comercial, de ingeniería, hay un grupo analizando.

“Se trata de un producto alemán que se introduce en la tubería, previa limpieza total del sistema de distribución. El material nuevo se introduce y se expande y forma como una cobertura que sella por dentro. Eso tiene una durabilidad muy larga, ayuda a no romper las calles y no molestar a terceros”.

¿Qué analizan exactamente?

Primero, el agua tiene valor, el recurso humano con el que la institución cuenta, las infraestructuras que estamos desarrollando, las pérdidas, todos estos factores se unen y se analizan y los expertos llegarán a la conclusión de qué valor se debe dar al agua.

La Junta Directiva, ¿qué papel tiene en todo esto?

Ellos son la máxima autoridad, el grupo presentará el estudio a la Junta Directiva, quien en coordinación con el Ejecutivo y la Autoridad de los Servicios Públicos, determinará el precio.

Estamos claros en que hay un asunto cultural difícil de vencer, pero arribar a una cifra será muy complicado, especialmente si el porcentaje es significativo, en comparación con el que se paga ahora...

Va a ser razonable. El darte una cifra sería irresponsable, yo espero primero que esa comisión dé los resultados y el agua tendrá el valor que debe tener.

¿Qué otros factores se toman en cuenta? ¿La energía?

Ya veremos, porque lo que queremos es que la institución sea sostenible. Una de las instituciones que más energía paga en este país es el Idaan. Solamente en Chilibre estamos pagando entre $2.5 millones a $3 millones por mes.

Con la nueva tarifa, ¿tendremos una institución autosuficiente?

Veremos en el transcurso del tiempo.

“He dicho 'ningún vendedor de servicio tiene que estar caminando por los pasillos de la institución'. Para eso he llevado a un personal para poder vigilar eso, tanto en la parte administrativa como en la planificación, en la técnica”.

Tiene que tener una proyección, debe saberlo...

Tenemos que buscar un factor que a futuro esta institución sea rentable. Hay instituciones en otros países que son rentables.

Hay una gran parte de la población que no puede pagarla, ¿cómo se hará ese cálculo?

Se buscará un subsidio del Estado que se pague todos los años.

Entonces, no es autosuficiente...

La democracia.

Son números...

Tenemos que entender que hay sectores que no pueden pagar el agua.

¿El cálculo de la tarifa será regional o global?

Yo creo que debería ser por región. Tendrá que contemplar la sectorización que tiene el país. Te decía el tema de la energía porque cuando llegamos y vimos lo que se pagaba en energía, al final de este mes debe estar saliendo una licitación para convertir al Idaan, solamente con Chilibre, en “gran cliente”. Cuando te digo eso, es que vamos a hacer una licitación con las generadoras del país y nos vamos a estar ahorrando entre $8 a $9 millones por año. Si ese dinero se invierte en repuestos, mantenimiento, sería excelente para trabajar en la institución con eficiencia.

¿Cómo va a cobrarla?, hasta ahora no ha demostrado eficiencia en este renglón...

No, es pésimo.

Tiene $78 millones de mora...

La hemos ido bajando, hicimos un llamado a las empresas del gobierno para que paguen. En el tema residencial empezamos en noviembre una política de corte y la gente se está acercando a pagar y atienden el llamado.

Pero debe tener un sistema permanente, ¿cuántas personas tiene a cargo?

Cuando llegamos a la institución nos encontramos que había un servicio externo y que ha dejado de funcionar y se está preparando con la nueva estructura una política permanente. En la ciudad teníamos dos cuadrillas y estamos contratando más. En la parte de Planificación hay más de 300 candidatos para contratarlos para hacer el trabajo de lecturas y reparto de facturas. Aunque hay más de 300,000 usuarios que la reciben por Internet.

“Cuando llegamos nos percatamos de que todas las licitaciones las hacían bajo la fórmula de 'estudio, diseño y construcción y mantenimiento'. Nosotros no compartimos esa idea”

Su presupuesto para este año es de $300 millones, ¿cómo lo está distribuyendo?

Queremos fortalecer el área de estudio y diseño. Cuando llegamos, nos percatamos de que todas las licitaciones las hacían bajo la fórmula de 'estudio, diseño y construcción y mantenimiento'. Nosotros no compartimos esa idea. Buscamos hacer los diseños dentro de la institución para licitar la construcción y que el Idaan supervise las obras. Ahora mismo el tema de inversión asignado en cada uno de los grandes proyectos que se dejó de la pasada administración, Gamboa, Howard, por ejemplo, cada uno, lo que se ha destinado para este año son $5 millones, eso no nos alcanza. Para poder culminar los proyectos en esta administración debemos pagar a los contratistas. Si lo hacemos pueden ejecutar los proyectos pendientes y, por ejemplo, este año, deberíamos ejecutar en inversión $100 millones, pero no contamos con este dinero en este renglón. Son alrededor de $142 millones que irían a funcionamiento, eso contempla los nuevos técnicos que quiero armar. Quiero tener de 15 a 20 nuevos ingenieros que nos acompañen en los proyectos que vamos a tener, porque tenemos que seguir trabajando con ellos. No había planificación para hacer los proyectos, por eso se han dado tantas adendas, tanto de tiempo como de costo. El resto del presupuesto queda distribuido en los 64 proyectos a nivel del país que se están desarrollando.

¿Por qué el presidente Laurentino Cortizo, le advierte que no lo ponga a prueba?

Yo creo que todo venía de un arrastre de cómo se estaba manejando la institución y, sobre todo, en el tema de los tanques cisterna. Los contratos vienen de la administración pasada, cuando me dijeron que el presupuesto iba a ser recortado y yo investigo que se habían destinado $7 millones para los cisterna, pensé por qué no recortar, y lo llevé a $3.5 millones.

¿Los nuevos cisternas cuentan con la calidad que se requiere?

Hay un control en el Departamento de Calidad, ellos tienen que pasar un control y los tanques que se utilizan para esa actividad solo pueden transportar agua.

¿Qué garantía tiene de que eso es así?

El Departamento de Calidad nos hace el informe antes de iniciar el servicio, deben tener el informe por el cual cumple con los requisitos.

¿Cuáles son los principios de transparencia que va a implementar en su gestión?

He hablado con las empresas y los directores y les he dicho que se debe trabajar con transparencia, que no quiero corrupción.

¿Qué hará para tener un control?

Si usted es una empresa que da servicio al Idaan y tiene una cuenta pendiente, debe llamar a la subdirectora o al director. Pero no quiero ningún intermediario. Cada vez que yo firmo un cheque, yo me pregunto '¿a qué bolsillo parará esto?', '¿quién estará cobrando comisión?'.

Si usted se pregunta eso, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de que los dineros estén bien empleados?

He dicho 'ningún vendedor de servicio tiene que estar caminando por los pasillos de la institución'. Para eso he llevado a un personal para poder vigilar eso, tanto en la parte administrativa como en la planificación, en la técnica. Todos los lunes en la tarde hacemos una reunión para tratar estos temas.

¿Qué plan hay para reducir el agua no contabilizada?

Dentro del acompañamiento técnico que vamos a tener con Aqualia, y además hemos levantado más de 25 kilómetros de la ciudad, porque tenemos un sistema de distribución obsoleto; gracias al desarrollo tecnológico hemos encontrado un sistema que se denomina “tuberías sin zanjas”. Hay tres empresas que han presentado el producto; dentro del desarrollo que vamos a tener con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, pensamos que podemos hacer un trabajo para reducir las pérdidas.

¿Cómo funciona?

El sistema de distribución está enfermo, esas tuberías viejas servirán como la camisa para la nueva tubería. Se trata de un producto alemán que se introduce en la tubería, previa limpieza total del sistema de distribución. El material nuevo se introduce y se expande y forma como una cobertura que sella por dentro. Eso tiene una durabilidad muy larga. Eso nos ayuda a no romper las calles y no molestar a terceros.

¿Cuánto cuesta?

No te puedo decir el precio, porque eso entrará a una licitación.

¿Cuenta con un mapeo de dónde están ubicadas las fugas?

Están distribuidas en casi toda la ciudad. Hemos ido recuperando en varias zonas, pero están en casi toda la ciudad. Vamos a instalar circuitos hidráulicos y micromedición, macromedición y controles de válvulas que nos permite saber dónde están las fugas. Esas tuberías son viejas, en la noche, cuando la demanda baja, la presión sube y es donde hay más fuga.

¿Cuánto tiempo puede tomar el proceso de reparación de tuberías?

Eso puede tener 5 o 10 años, no estamos hablando solo de la ciudad, sino a nivel nacional. En cinco años, si se hace un buen proyecto, se puede tener la mayoría del área de la ciudad cubierta. Se puede trabajar de día, se abre donde se va a introducir la tecnología, en una sola área; de ahí se introduce el sistema y el mecanismo cubre hasta 2.5 kilómetros. Se está levantando un catastro que va a cubrir los clientes y el sistema de tubería del Idaan.

¿Qué porcentaje tiene calculado en fugas?

Como 43%. Tendríamos un control en la distribución.

¿Cómo recibe la idea de que el lago Bayano pase al control de la Autoridad del Canal de Panamá?

Yo creo que es algo que se está estudiando, escuché al administrador que dijo que espera las negociaciones del Estado y la empresa AES; yo estaría de acuerdo. Con este proyecto tenemos que concientizar a la población del uso del agua. Tenemos un programa de ahorro de agua también.

¿Cómo resolverá el agua en los carnavales, de dónde la va a sacar?

Tendrá que ser agua de río, no potable. También hemos percibido que hace falta un control de MiAmbiente y de la ACP con respecto a la deforestación; eso también afecta el agua, su calidad y el arrastre que llevan los ríos de sedimentación. Hay que proteger la cuenca, el tomar agua da salud, pero el hacer conciencia te da agua.

Mediante el ajuste de la tarifa, ¿el panameño consumirá menos agua que ahora?

Yo creo que van a tomar conciencia. En Medellín, por ejemplo, hubo un sistema excelente, cuando los panameños se cepillen los dientes van a cerrar el agua. Vamos a normalizar también a los lava autos, ellos deben tener un sistema de reciclaje.

De las cisternas, dice que funcionan 53, pero tiene contratados 72 carros...

Esas empresas vienen dando el servicio desde hace 10 años, no hemos contratado nuevos cisternas. Hay un número de empresas, Transportes Logísticos del Caribe, por ejemplo, viene de la administración anterior. Se les terminaba el galonaje el 31 de diciembre y se hizo una adenda porque venía el verano. Lo hicimos con el precio viejo, para que sigan dando el servicio. Así mismo hay otras empresas que están dando el servicio, en total 9. Ellos siguen distribuyendo. En esta semana debe estar saliendo una licitación con el nuevo precio.

¿Cómo va a mejorar el control de la calidad del agua?

Ahora mismo los técnicos de calidad iniciaron un monitoreo desde que se sintió el olor y se ha hecho una dosificación de los químicos y en el proceso de captación de agua se está oxigenando el agua y esperemos que en una semana el olor se pierda.

Si hay cada año menos lluvia, ¿qué vamos a hacer con la disponibilidad del líquido?

Por eso debe haber control, porque de no tomar conciencia de la utilización del agua, vamos a terminar como en países que racionan el agua por persona. En la actualidad tenemos buen recurso, pero hay que saber cuidarlo y administrarlo. Hacemos un llamado a la reforestación, toda la nación debe reforzarse, nuestros regionales están haciendo esa política en cada región.

¿Qué plan tiene en mente para incrementar los alcantarillados?

Sí, en Santiago ahora mismo se está ampliando, al igual que en David, Chiriquí. También estamos dando los diseños para un nuevo alcantarillado en Penonomé, así que lo estamos planificando. El tema de saneamiento está dirigido desde la Presidencia, ellos llevan su programa. En estos días tuve una reunión con el empresario del desarrollo Santa María, que está interesado en comprar el agua que va a ser tratada en la planta de tratamiento.

EL RETO DEL IDAAN

Pretende modernizar la institución, reducir las mermas y ajustar la tarifa

Nombre completo: Guillermo Antonio Torres Díaz

Nacimiento: 28 de enero, 1959, barrio Llano Grande, Río de Jesús, Veraguas.

Ocupación: Ingeniero Hidráulico

Resumen de su carrera: Gerente General, Representante Legal y Responsable de Seguridad, Calidad, y Medio Ambiente (SIG); Colombia y Centro América de Gas Natural Fenosa Engineering, S. A. Gerente de Generación, Gerente General y Representante Legal de SOCOIN, S.A. Gerente de Generación, Gerente General y Representante Legal de SOCOIN, S.A., Gerente de Proyectos, iniciando en Ibertec Panamá. Profesor Especial Tiempo Parcial en la Facultad de Ingeniería Civil. Profesor Investigador Tiempo Completo en el Centro de Investigación de Hidráulicas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Consultor Técnico en las Empresas de Riego de Chiriquí, Camarolapia y Productos del Mar. Profesor Especial Tiempo Completo, Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Veraguas.