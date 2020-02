'Hay tolerancia en el Consejo de Seguridad cuando se trata de amiguismo' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Para asegurarnos de contar con un sistema de seguridad capaz de transmitir tranquilidad y confianza a la ciudadanía, hace falta una policía organizada, sin amiguismos que primen sobre nombramientos o política que impere sobre conocimientos. También es importante que las unidades, por lo general de alto rango, que no saben distinguir en qué bando se encuentran, sean investigadas con objetividad y enfrenten los procesos correspondientes. Otra tarea pendiente en los eslabones del plan integral de seguridad es la reinserción del criminal, que evidentemente ha colapsado. No existe un sistema infalible a la corrupción, esta siempre se ingeniará para sobreponerse a las más rígidas instituciones, pero si hay certeza de castigo el corrupto se inhibe, y la tiene más difícil. El reciente cambio de mando en el Ministerio de Seguridad se percibe como un nuevo respiro para ver si se arregla el tema. Pero sin presupuesto, por ejemplo para el Sistema Penitenciario, o para operativos, es casi imposible superar las tentaciones del crimen organizado. Es verdad que hay otros factores que intervienen en este proceso: la educación, el trabajo, la calidad de vida, el entorno social y la familia. Hoy analizamos con Fernando Quesada los puntos sobre las íes en materia de seguridad. Fue director de la Policía Nacional cuando Panamá retomó la democracia, y de forma sincera, explica las medidas que a su criterio se deben asegurar para corregir el rumbo.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la seguridad del país?

Como la vemos todos los panameños, ha colapsado. Estamos en una situación muy difícil que no es primera vez que se presenta. Ha sido así desde gobiernos anteriores, pero no se le ha prestado la atención debida y esto que ha sucedido en el Sistema Penitenciario, es el tope del colmo.

“La Policía Nacional tiene gente muy capacitada, lamentablemente está totalmente desorganizada. Organismos de una estructura piramidal de mando, deben caminar con base a rango, antigüedad y mérito”

¿A qué se refiere con la atención debida?

Porque cuando estamos hablando de seguridad tenemos que tener en mente la organización y necesitamos una reorganización de la fuerza pública porque es la que garantiza la seguridad en el país hasta cierto nivel. También se requiere de una independencia total del Consejo de Seguridad para deslindarlo de la Policía Nacional, que eso ahora no es así. La Policía debe cumplir con sus funciones de seguridad, pero el Consejo es un organismo superior que inclusive dentro de su trabajo incluye a la Policía y a la fuerza pública en su conjunto.

¿El Consejo también debe salir de la Presidencia?

Debe seguir, y debe haber una conexión de todos los organismos de seguridad de alguna forma u otra. Lo que no debe haber es sumisión, debe haber independencia para no ser tolerante y exigir a los organismos de inteligencia subalternos que cumplan con sus responsabilidades como debe ser, no como quieran. En todos los gobiernos ha sido un desastre el Consejo de Seguridad, pero más en el gobierno pasado. Hay que divorciar el Consejo de Seguridad de todos los organismos subalternos de inteligencia desde el punto de vista de amiguismo y tolerancia.

¿Por qué?, ¿qué pasa ahora mismo?

Hay tolerancia de los miembros del Consejo para ciertas situaciones que se dan y supongo, porque no estoy dentro, que no cumplen con las responsabilidades como su posición de inteligencia se lo exige.

“Hay infiltración de grupos delincuenciales sobre todo a nivel de Policía Nacional y de organismos inferiores como en instituciones de seguridad de entidades gubernamentales”

¿Puede explicarse?

Por ejemplo, es sabido por los que tenemos formación de inteligencia o militar o de policía con un esquema piramidal, que es importante y necesario que no haya tolerancia. Cuando los organismos subalternos no cumplen con su responsabilidad o la violan, en vez de trabajar para el sistema están con los que investigan. Eso es muy delicado, eso es lo que está sucediendo en Panamá. Hay tolerancia por los organismos de seguridad.

¿Hay infiltración de los grupos delincuenciales en los organismos de inteligencia?

Sí la hay. La hay sobre todo a nivel de Policía Nacional y de organismos inferiores como instituciones de seguridad de instituciones gubernamentales.

¿Qué tan penetrados?

El resultado es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en el Sistema Penitenciario, por algún lado tenía que explotar, tenía que hacer crisis, una crisis que tiene alarmada a la ciudadanía. El problema es que en el Consejo de Seguridad a nivel de inteligencia, no debe haber oficiales activos porque están relacionados de alguna u otra forma con sus compañeros.

¿Qué tanta inteligencia se implementa en las filas de seguridad como para anticipar el crimen?

Comencemos señalando que no podemos echar toda la culpa de lo sucedido a este gobierno que acaba de llegar. Es un problema de 30 años de deterioro. La Policía Nacional tiene gente muy capacitada, lamentablemente está totalmente desorganizada. Organismos de una estructura piramidal de mando, deben caminar con base a rango, antigüedad y mérito. Lo que está haciendo crisis es que se ha hecho todo lo contrario: se ha escogido no a los más capaces en materia de inteligencia y se ha colocado en esos puestos a gente que no reúne las condiciones. Eso está pasando ahora. Yo no estoy muy convencido de que había que botar a los dos ministros. Ahí no está el problema, hay que darle tiempo y hay que permitir desde arriba que los que se han puesto para liderar esas posiciones se les permita maniobrar.

“En el país hay alrededor de 220 pandillas. Todas las estadísticas están manipuladas para mejorar la imagen, y eso no se debe hacer”.

¿Cómo recibe la designación de Juan Pino en el Ministerio de Seguridad?

Excelente.

¿Qué sería lo primero que debe hacer el ministro?

Es que no depende de él lo que hay que hacer, sino de la voluntad del Presidente en la reorganización integral de la fuerza pública, no está organizada como debe ser. La organización es por ley, por reglamento, por procedimiento y protocolo, tiene que venir de arriba, de la Asamblea, hay que cambiar la ley de la fuerza pública y hacerla práctica, eso es importante.

¿Los comisionados deberían tener funciones especiales?

Nosotros tenemos comisionados y policías solo en la fuerza pública que tiene cuatro componentes, Senan, Senafront, SPI y Policía Nacional. Por el exceso de rango están con muchas responsabilidades que no conocen, eso pasa en todos los rangos. Por ejemplo, están en migración, en las cárceles. El Sistema Penitenciario nunca va a funcionar con tres que mandan. Hay seguridad interna, de la cárcel y del complejo.

¿Cómo se escapó Gilberto Ventura Ceballos si supuestamente era un penal de máxima seguridad?

Yo me encargué en el periodo pasado de todas las bandas de Colón, cuando se habían tomado la cárcel de allá, las trajeron y las metieron en la Nueva Joya que no estaba entregada aún por los constructores. Estuve con ellos un año y me puse a revisar todo, pero esa es una cárcel para 5,505 detenidos, y que realmente es cinco cárceles en una para poder cumplir con las etapas que evoluciona un detenido, que va pasando por los diferentes pabellones según debe avanzar su condena y supuesta rehabilitación. Pero no es responsabilidad del todo de este gobierno. Esa es una cárcel que dicen que costó $184 millones, pero un estudio que hicimos revela que su costo fue de $130 millones. Las otras cárceles que están en ese sector, que no deberían ser cárceles por sus condiciones, eran cuarteles de las antiguas fuerzas de defensa, tienen una cerca deteriorada que necesita cambios. Pero la nueva cárcel tiene una cerca que no la habían entregado, y está deteriorada a pesar del poco tiempo que tiene (cinco años). Utilizaron mala calidad de materiales, y eso aplica para toda la cárcel. Es una cárcel que tiene 1,100 cámaras. Toda la actividad que se realiza se refleja ahí. Hay cinco centros subalternos de monitoreo, y uno principal que monitorea los cinco. Pero la corrupción está metida.

¿Cómo hizo Ventura Ceballos para fugarse?

Primero lo pusieron en un sector donde podía cortar los barrotes, segundo esos barrotes son de calidad pésima si se pueden cortar con una segueta normal. Y tercero, hubo complicidad de custodios, de los que cuidan las cámaras, y de la Policía. Hasta el año 2019, en julio, todas las cámaras estaban controladas por las damas custodias. Eso ha podido cambiar porque el único que había de la Dirección de Investigación Policial era una sola unidad que no le respondía a nadie, su inteligencia iba directamente a la Policía, cuando debió ir al Sistema Penitenciario. Es todo un enredo, un funcionamiento mal estructurado.

Para poder salir de la cárcel tuvo que haber pasado, como mínimo, cuatro puertas de control magnético y esquivar las cámaras, ¿a cuánta gente tuvo que haber sobornado?

A gente con poder dentro de la cárcel porque dentro no está la Policía, está el director y la junta técnica. Pero eso no se puede dudar, hay complicidad total de custodios y policías, no se puede dudar, no se pudo haber escapado sin eso.

¿A qué niveles pudo sobornar?

A nivel alto, supongo yo. Pero mientras siga estando la Policía como responsable de la seguridad perimétrica en las cárceles, y dentro inclusive de los centros, seguirá pasando lo mismo. Hay que hacer una reestructuración total, y te digo más, yo creo que la academia penitenciaria que se quiere crear, debe estar bajo el mando del Ministerio de Gobierno.

¿Recibe bien la idea de la nueva Policía Penitenciaria?

Sí estoy de acuerdo, lo que no sé es bajo qué mando. Meter otro componente al Minseg que no puede con los que ya tiene, es peor. Ya estamos quitando responsabilidad específica y preparación de policía para darle una que no conoce, todo eso está mal.

Pero si no se merma la corrupción es simplemente trasladar el negocio a otra institución...

Entonces pones una policía específicamente entrenada para cuidar centros y colocas los rangos de acuerdo a las posiciones de control.

En la Policía no se pisan la manguera entres sus miembros...

Te voy a decir algo, la corrupción es total. Hay corrupción a nivel de dirección, a nivel de la junta técnica que está compuesta de varios miembros que deciden los permisos y evalúan a los detenidos, esos son los asesores del director. Esos están corruptos porque de acuerdo a su opinión que emiten luego de entrevistar al detenido, deciden si este puede aspirar a otros beneficios, alteran las cosas. Al final es que en las cárceles no hay rehabilitación de ningún tipo. Pero el problema es que mira, cuando Milton Henríquez me llamó para que le ayudara, tenía una muy buena disposición, pero se dio cuenta de que no hay presupuesto.

¿Cómo se combate a las pandillas?

En el país hay alrededor de 220 pandillas. Todas las estadísticas están manipuladas para mejorar la imagen, y eso no se debe hacer. De acuerdo al nuevo sistema legal de detención, no puedes llevar a una persona sin las pruebas, porque han hecho muy mala inteligencia o no lo han logrado y salen libres. También hay que tomar en cuenta que tenemos un problema por nuestra ventajosa posición geográfica, que desde aquí se reparte droga para el resto del mundo. Eso trae como consecuencia que nacen pandillas. Ahora mismo los jefes de pandillas están presos, pero dirigen desde sus celdas y tienen mucho dinero. Las pandillas están en el narcotráfico y se pelan entre ellas, y entre la misma pandilla porque sus líderes están presos.

¿Cómo combatir eso?

Con educación, rehabilitación en las cárceles. Todas las cárceles deberían tener rehabilitación para salvar a un 40% o 50% para sacar adelante a los muchachos. El problema es de plata. Cómo es posible que en la Nueva Joya, que la ves linda, todos los materiales que usaron hayan sido de quinta categoría, cómo es posible que un detenido pueda cortar con una segueta un barrote, por más fuerza que tenga o por más buena que sea la segueta, debe ser un acero especial, y el que hay no tiene la calidad.

A su juicio, ¿a qué responde que se duplicaron los homicidios en los últimos dos meses?

Si tú ves los que han muerto, la mayoría son miembros de pandillas, ellos se están matando y peleándose porque el que dejaron encargado les está robando.

Pero hay muchos hurtos y robos...

Los policías deben clasificarse, algunos pueden trabajar en la calle, otros en oficina llevando estadísticas donde se producen más hechos, y todos deben cumplir funciones de inteligencia sencillas y pasar al servicio de la sección de inteligencia para que sea procesada. La inteligencia es dos cosas, cuando se sabe si es cierta o falsa la información, no hay términos medios. Ahora hay mucho desempleo y pobreza, la plata no alcanza.

¿Ahora hay voluntad de cambio?

Yo creo que sí, pero no hay plata. Detrás de toda la corrupción hay uno grande. Pero también hay que hacer inteligencia dentro del penal. Por ejemplo, la unidad de la DIP que está en cada penal, cuando llega un nuevo detenido debe hacer un perfil del mismo, le toma datos, etc., pero eso es un porcentaje mínimo de lo que debe hacer. Es un solo hombre, con una oficina dentro de la cárcel que no le responde a nadie, ni al director ni al jefe de seguridad, pertenece al DIP, juega solo y como quiere. Pero aparte de eso, actúa muy limitadamente. En todas las cárceles del mundo, cuando llega un detenido por primera vez a un centro penitenciario, hay lo que se llama la preventiva, que son cárceles donde te tienen un tiempo para investigarte por completo, que puede durar -dependiendo de la gravedad o peligrosidad del individuo- semanas o meses. Aquí no duran ni un día, solo horas. Lo sacan con una investigación deficiente.

LA TAREA DE REORGANIZAR

El exdirector de la PN sugiere reestructurar la institución

Nombre completo: Fernando Quesada Martínez

Nacimiento: 7 de octubre de 1942 Panamá

Ocupación: Director comercial

Resumen de su carrera: Oficial de Patrulla de la Guardia Nacional de Panamá. Oficial de Planta en la Cárcel Modelo. Director e instructor de la Escuela de Guardias Nacionales con sede en la cárcel Modelo. Oficial fundador del primer Centro de Instrucción Militar en La Joya (1 año). Oficial fundador y segundo en el Cuartel Central, Comandancia General de la Guardia Nacional (5 años). Jefe encargado de la Cuarta compañía militar Urracá (paracaidista). Comandante operacional terrestre para la defensa del Canal de Panamá. Comandante y jefe operacional terrestre de una unidad militar en Panamá, a nivel de batallón, en la Operación Machare Nanae, en conjunto con las Fuerzas Armadas de EEUU, acantonadas en Panamá. Jefe encargado de la Tercera Zona de la Guardia Nacional, Veraguas (2 años).