'Podríamos esperar alrededor de 500 casos de coronavirus' Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

La curva de casos positivos del Coronavirus irá en ascenso en los próximos días como parte del desarrollo de este flagelo en el país. El cálculo en el peor escenario, que puede variar según el comportamiento del virus, es que en Panamá se puedan presentar alrededor de 500 casos. El doctor José Terán, exministro de Salud, director del hospital San Fernando y asesor del comité del Ministerio de Salud (Minsa), estima que pasarán dos meses hasta poder controlar el virus, según la experiencia de China.

¿Cuánto tiempo va a durar esta situación?

“Las cifras pueden estar distorsionadas por la pequeña cantidad de casos que hemos tenido. Además de eso, el sistema público de salud ha incrementado las medidas para la detección temprana del coronavirus”

Tomando en cuenta la experiencia de China, unos dos meses en este periodo de incertidumbre y pánico que se crea en la ciudadanía que debemos controlarlo. No podemos desabastecer los supermercados o acaparar las mascarillas que son necesarias para que un personal de servicio médico las utilice para los pacientes. Una persona que está sana no debe estar usando mascarilla, pues la que usa es necesaria para cubrir a una persona que está tosiendo y que puede contagiar a muchas otras. Tenemos que tener un pensamiento moderado en este asunto. Nosotros somos la primera barrera de prevención para que se expanda el virus, lavarse las manos (cuidando el agua), mantenerse a un metro del otro y si siente síntomas notificar a las autoridades, aislarse en forma preventiva. Hay algo importante, desde que esto salió, nosotros no tomamos como panameños medidas propias, las bodas continuaron, las fiestas, conciertos y no paramos hasta que no salió el primer caso.

¿Qué podemos esperar a medida que pase el tiempo?

'Podríamos esperar alrededor de 500 casos de coronavirus'

Esto es muy activo, lo que debemos esperar es que aumenten los casos en los siguientes días, eso va a ocurrir. Algunos de estos casos podrán requerir hospitalización, otros podrían fallecer, pero lo importante es que el 80% de los casos positivos no tienen síntomas o son muy leves. De ellos, el 15% podrán tener síntomas que requieran atención médica y un 5% podrían ser casos graves. Lo que significa es tener la consciencia de no ocupar los servicios médicos para que estén disponibles para quien realmente lo necesite.

Por qué el 7 de abril es la fecha elegida por el gobierno para hacer la reevaluación, ¿en base a qué parámetro científico se hizo este cálculo?

“Tomando en cuenta la experiencia de China, unos dos meses en este periodo de incertidumbre y pánico que se crea en la ciudadanía que debemos controlarlo”

Porque las personas si se aíslan entre 14 días evitaríamos la propagación del virus. Es una medida que también se adoptó para las escuelas porque podrían ser foco de transmisión en casas o centros escolares. Por eso es la medida de contención que se pone para evitar la propagación. Si en esa fecha continúan los casos así mismo seguirán las medidas adoptadas hasta el momento, se reevaluarán.

¿Qué otras medidas pueden agregar a las actuales, tomando en cuenta que en el interior no tienen casos?

'Podríamos esperar alrededor de 500 casos de coronavirus'

Los españoles en Madrid amanecieron con un bloqueo total de actividades, cerraron bares, restaurantes, todo, igual que ha sucedido en Italia. Estas medidas que se están tomando hoy en una forma oportuna son necesarias para que no suceda eso.

¿Cree que eso es suficiente en nuestro país para no alcanzar ese nivel?

Si no tomamos las medidas de contención podríamos caer en una situación igual a la de Italia.

¿Y las estamos tomando?

Sí se están tomando. La ciudadanía las debió haber adoptado antes, pero ahora se han hecho oficiales.

No me queda claro si nos encontramos en transmisión local, casi comunitaria. Llama la atención que el número de casos se duplica y pareciera más que entramos a una etapa de transmisión comunitaria…

En este momento es esperable que se dupliquen, primero que todo, duplicar un caso es tener otro. Cuando tengamos muchos casos, la duplicación será mucho más distanciada por eso se hablaba entre cinco y siete días la duplicación de casos, cuando sea una epidemia comunitaria de transmisión masiva. Las cifras pueden estar distorsionadas por la pequeña cantidad de casos que hemos tenido. Además de eso, el sistema público de salud ha incrementado las medidas para la detección temprana del coronavirus. Ha aumentado la cantidad de pruebas que se realizan en el Instituto Gorgas, ha puesto una orden de compra para nuevos reactivos y estamos a la espera que se autoricen equipos de laboratorio que podrían estar a nivel privado o en otras regiones que también podrían ayudar a disminuir la carga en el sector público. Tenemos equipos en los hospitales del país donde se atenderían las pruebas en vez de mandarlas al Instituto Gorgas, como ocurre actualmente y se diluye la carga.

¿Qué tan lejos está la vacuna?

Yo no soy epidemiólogo pero tengo entendido que hay esfuerzos a nivel mundial para el desarrollo de una vacuna que tendrá que pasar por exámenes previos para ver su efectividad. Esto va a pasar igual que han pasado otras epidemias simplemente que el personal médico debe estar preparado al igual que en otras ocasiones. Cuando vino el H1N1, no había vacuna. El gobierno hizo luego una vacunación masiva a las personas y la mayoría esta vacunado. Igual pasará, asumo yo, cuando saquen la próxima vacuna que van a incluir el coronavirus como parte de lo que se ofrece. Así que es transitorio, la vida va a continuar. Obviamente tenemos una pandemia a nivel global de la que saldremos en la medida que mantengamos las medidas de contención.

Esto es transitorio pero aún no se esparce a las provincias, cosa que temo será algo seguro…

Es transitorio en el sentido de que no vamos a tener coronavirus a este nivel para siempre. Pero atendiendo tu inquietud, lo que ha sucedido en China es que ha durado dos meses y luego empiezan a notarse disminuciones en la infestación. En Italia la rata de propagación ha sido más alta, se exportaron más casos de Italia que de China.

Hay quienes han advertido que no han sido llamados por las autoridades a pesar de que trabajan en entidades en las que se han presentado casos positivos, ¿por qué el Minsa no los llama?

Ellos deben llamar a la línea. Uno tiene que comenzar a tomar las medidas proactivas, si han instalado una línea para las personas que han tenido algún tipo de contacto, hay que llamar y dar el nombre. Ellos enlistan a la persona para dar seguimiento. Hay un caso de un médico que vino en un vuelo de París, me llamó y le dije llama al número de epidemiología pero prepárate porque te vas a quedar en casa por dos semanas. Y así pasó, no ha presentado ningún síntoma. Esa persona que es parte del equipo médico se quedó en su casa dos semanas, sale y atiende a algún caso sospechoso, tiene que quedarse dos semanas más en cuarentena. Ahí es donde comienza a haber el problema de la merma del personal del Minsa.

¿Por qué este virus es mucho más escandaloso que el Sars?

También se tomaron medidas de aislamiento.

Pero no fue como se vive ahora…

La característica de este virus es que es de alta transmisibilidad, poca letalidad afortunadamente pero muchas personas podrían estar contagiadas, por eso se debe estar consciente de la situación.

Una persona asintomática, ¿puede contagiar a otro?

Sí, ese es el problema.

¿De la misma forma?

Exactamente de la misma forma a través de las secreciones que uno bota y a menos de un metro del otro.

¿Cómo se detectan esos casos entonces?

Por eso se mandan a todas las personas que han tenido algún contacto positivo de coronavirus a su casa como una forma de aislamiento y la prueba no se la van a hacer hasta que no inicien los síntomas. Es un círculo muy maligno, yo diría, porque no sabemos si estamos mandando a personas sanas a la casa o al final van a estar contagiadas y lo peor de esto es que algunas personas forman parte del sistema sanitario. Podría suceder que los hospitales nos quedemos sin el personal médico para atender a los pacientes, por eso es tan importante que tomemos todas las medidas factibles para evitar que eso suceda.

Me suena un poco dramático el hecho de quedarnos sin personal médico…

No lo es. En Italia tuvieron que poner pasillos para la atención de pacientes porque su capacidad también es limitada, no podemos corrernos ningún chance. Una persona que ha tenido un contacto es enviada a su casa por 14 días y es vigilada por el Ministerio de Salud, se le monitorea. Si comenzara a tener algún tipo de sintomatología se le hace la prueba. Esto involucra a las otras personas que hayan estado en contacto. Si tenemos consciencia que cada persona podría transmitir el virus a dos o tres personas, estamos hablando que serían 1, 3, 9… 27 y así nos iríamos.

¿Cuándo podemos decir que hemos controlado el virus?

Cuando la cantidad de casos comience a disminuir. Ahora seguirá creciendo.

Hasta cuántos casos podríamos presentar, ¿hay un cálculo?

Sí hay un cálculo, pero todo depende de la forma en que se comporte el virus. En el peor escenario podrían ser unos 500 casos.

¿Es cierto que la temperatura del país es un factor a nuestro favor para evitar la propagación?

No sabría decirle, no tenemos ningún estudio que pueda demostrar eso. Ojalá ese sea uno de los factores que nos ayuden a contener la enfermedad.

El sistema inmune de alguien vacunado de influenza, ¿ayuda a que no contraiga el virus?

No, eso no tiene nada que ver. Lo que no se debe postergar es la vacunación contra la influenza que se hace anualmente y también contra el neumococo. Porque probablemente en mayo tengamos algo de influenza y de coronavirus y de dengue, del que no se habla pero también hay que atacarlo con fuerza.

¿Cuándo se harán las pruebas de tamizaje masivas?

Entiendo que el Instituto Gorgas tiene ahora 3 mil pruebas disponibles y el Minsa puso una orden de compra de 10,000 o algo más. Con eso tenemos suficientes pruebas para valorar el comportamiento del virus. Y es de conocimiento que va a llegar un momento en que no se hará ninguna prueba porque el diagnóstico será epidemiológico en base a la sintomatología que tenga el paciente. Ahora mismo se están haciendo en forma masiva. Por ejemplo, en el Gorgas hay filas de los centros hospitalarios que han tomado pruebas y que los envían al Gorgas para ser procesados en este momento.

¿Cuál es el tratamiento del virus?

Es un cuadro gripal, son las mismas medidas. Si tiene tos se da algo para eso o si tiene fiebre. No se debe administrar antibióticos, al menos que presente un cuadro de complicación que lo amerite. Asimismo será el caso, si la persona requiere atención de hospitalización, los mecanismos de soporte serán distintos a uno que se puede manejar a alguien que padece un resfriado normal.

Hay quienes sienten congestión nasal, dolor de cabeza, ¿eso puede ser un coronavirus asintómatico?

No. En esta enfermedad una de las primeras sintomatologías es el dolor de garganta y si tienes fiebre, dolor de garganta tos y dificultad respiratoria, eres altamente sospechoso de tener el virus, pero se le hará la prueba cuando se presenten estos síntomas. Es necesario tener una historia clínica adecuada para saber si la persona califica o no como caso sospechoso.

¿Hay algunas cosas que haga la persona para evitar contagiarse? Se habla de alcalinizar el cuerpo y tomar cosas calientes, ¿eso sirve?

Han dicho que hacer gárgaras de agua tibia con sal, incrementar el consumo de vitamina C y otros alimentos que ayudan al sistema inmunológico. Lo más importante es una adecuada alimentación pero más o igual que eso, son las medidas de higiene que se conocen.

¿Cuánto tiempo vive el virus en un objeto?

Se está hablando de 12 horas en una superficie metálica y como la mitad del tiempo en telas.

CORONAVIRUS

Es el virus con mayor propagación en el mundo

Nombre completo: José Manuel Terán Sittón

Nacimiento: 31 de julio de 1957 Puerto Armuelles, Barú, Provincia de Chiriquí

Ocupación: Médico

Resumen de su carrera: Director Médico de Hospital San Fernando. Exembajador de Panamá en Holanda y Kosovo. Exministro de Salud 1999-2001. Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae, Georgetown University: Hospital Management Program 2015.