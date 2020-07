'Cualquier madera que no cuente con un chip de Miambiente, es ilegal'

El reto de conservar nuestros bosques no solo como un método para neutralizar el cambio climático, sino como ecosistema regulador del clima y útil como depósito de carbono, cada vez se acentúa más en nuestras instituciones. Observar camiones cargados de tucas procedentes de las provincias de Veraguas o de Darién, multiplica el sentimiento de impotencia e impunidad ante la extracción ilegal de madera que empobrece nuestros recursos naturales y merma la riqueza que proporciona a la ciudadanía y al país.

En el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) se han instalado instrumentos tecnológicos con los que se pretende lograr un control vertical en los permisos de tala de madera. Se implementó, con ese ánimo, un sistema de chip o etiquetas amarillas que certifican la legalidad de la madera y su trazabilidad. Un mecanismo que pretende hacer la tarea más difícil a los infractores, aunque buscan caminos alternos para continuar con la tala de madera que en un momento fue un producto de gran demanda en China. Nuestro invitado, Víctor Cadavid, director nacional forestal de MiAmbiente, nos brinda un panorama sobre la situación de nuestro ecosistema boscoso, y los principales retos que esperan a este sector ante la crisis económica que causará la pandemia, un motor para continuar la tala ilegal como método de subsistencia y lucro.

Hay más de 20,000 hectáreas devastadas ilegalmente en Darién, ¿cuál es el balance que hace MiAmbiente al respecto?

Quisiera hacerte un antecedente a nivel nacional. Nosotros contamos con el 65% de cobertura boscosa en todo Panamá, y en las comarcas, si habláramos de la zona de Darién, tienen un 95% de zona boscosa aún. Lastimosamente la zona más devastada del país es la provincia de Veraguas y no Darién, que se encuentra en el cuarto lugar después de Panamá. Es interesante la situación actual. En Darién, la madera que se está talando es principalmente por la expansión agrícola y ganadera.

Según los registros recientes, el 10% de la madera que se tala es legal, el resto ilegal, ¿cuál es la estrategia que implementará MiAmbiente para invertir estas cifras?

Es interesante esa estadística, históricamente es lo que se ha monitoreado. A través de esta administración tenemos planes específicos. El primero es establecer una unidad especial dentro de la Dirección de Información Ambiental, que es una unidad de teledetección para monitorear los bosques 24/7. La Dirección Forestal tiene un equipo permanente en campo para poder llegar a estos lugares en una armonía total en lo referente a los métodos de seguridad; en el caso de Darién es con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Entonces, llegamos y atacamos el delito, pero principalmente estamos llevando como una iniciativa propia la trazabilidad de la madera. Toda la madera que sale de Darién tiene que tener un chip, una etiqueta amarilla que la identifica en primera instancia como madera legal. Cualquier otra madera que no tenga esa etiqueta amarilla es ilegal.

¿Cuál ha sido el resultado de este programa? ¿Cuál es la forma en la que burlan los delincuentes el programa?

La forma para burlarlo no te la puedo decir directamente, porque es incentivar a quienes no han tenido la idea, que la implementen. Pero te puedo hablar del sistema donde estamos monitoreando la trazabilidad desde la parte de los permisos en la montaña hasta la parte de la industria directamente. Obviamente, no somos ajenos a que el infractor ambiental trata de ingeniarse la forma para burlar los controles. Hemos instalado puestos de control con Senafront y la Policía Ecológica, para poder eliminar cualquier situación. Obviamente que se intenta de todo para burlar los controles con carreteras alternas, que tiene algún tipo de procesamientos, así lo hemos notado y prácticamente hemos logrado minimizar el trasiego de tala ilegal. Hay una dificultad mayor que se puede mencionar y que se resume en la expansión de la frontera agrícola y ganadera, pero esta no es con fines de venta de la madera, sino para sembradío y ganadería.

“No queremos que la madera se siga cortando en tucas, lo que queremos es que se pueda transformar para que genere empleo y otros servicios en nuestro país, y así vender productos procesados a nivel nacional e internacional”.

¿Puede mencionar cifras concretas como parte del resultado del monitoreo y la trazabilidad de la madera con el chip?

Hemos logrado disminuir hasta en un 90% el trasiego ilegal de la madera.

¿Cómo puede probar eso?

A través del sistema de trazabilidad y los datos que emana el programa.

No me dice que ha encontrado carreteras clandestinas, ¿cómo puede certificar esa cifra?

Cuando le digo que hay formas de burlar el sistema era para hacer referencia a la pregunta, porque no podemos ser ajenos a que esto ocurre. Pero hemos logrado identificar los lugares y atacarlos directamente, o sea no ha salido la madera. Esto lo podemos decir, porque en los puestos de control no se ha identificado esta mercancía, la madera no ha salido de Darién en forma ilegal.

¿Cuál es el país que más demanda madera?

Principalmente en el pasado iba hacia China y los países asiáticos por los bajos controles que existen en esos países para dar una certificación de la madera, que era mucho más fácil. En un futuro se espera controlar eso, pero quisiéramos certificar nuestros bosques para tener un mejor estándar; ahora todo se ha detenido por la pandemia, pero buscamos esta capacidad de encontrar nuevos mercados con programas innovadores. No queremos que la madera se siga cortando en tucas, lo que queremos es que se pueda transformar para generar empleo y otros servicios en nuestro país, y así vender productos procesados a nivel nacional e internacional.

¿Toda la madera que se exportaba a China era legal?

No, efectivamente no.

¿Cómo salió esa madera sin que nadie se diera cuenta?

Esa es una pregunta interesante; reitero la importancia del sistema de trazabilidad. Tenemos que tener también algunos procesos gubernamentales, los funcionarios de esta zona viven en el área y conocen a quienes se han dedicado a estas actividades ilegales. En el pasado había discrecionalidad del funcionario, al este estar inmerso en la comunidad esto se daba, pero con el sistema de trazabilidad habrá mucho más control sobre todo. La ventaja es que ahora todo estará en línea, cuando antes todo era manual. Uno acudía con el funcionario y podías, a través de una guía manual en la que solo participaba el interesado y el funcionario, extraer la madera. Ahora eso cambió, el sistema extrae la discrecionalidad del funcionario, desaparece esa guía manual y no hay esa oportunidad de sacar la madera de esa forma.

“No solo son funcionarios, sino dueños de permisos y de fincas los que se prestan para las ilegalidades que han ido avanzando en esa vía. Se han efectuado investigaciones para poder sancionar a empresarios y destituir a los funcionarios que se han prestado para eso”.

¿MiAbiente ha puesto alguna denuncia por los comportamientos discrecionales de los funcionarios que permiten la tala ilegal?

Desde hace un par de años se tiene un programa de guías forestales para verificar la legalidad de los permisos. Los veedores son gente independiente que se dedica dos o tres meses al año a investigar estos permisos, porque no solo son funcionarios, sino dueños de permisos y de fincas los que se prestan para las ilegalidades que han ido avanzando en esa vía. Se han efectuado investigaciones para poder sancionar a empresarios y destituir a los funcionarios que se han prestado para eso. Mucho fue divulgado que el ministro ha sido muy vertical y en algunos lugares han destituido funcionarios que se han visto relacionados a hechos ilegales.

¿De cuántos funcionarios estamos hablando?

Más de diez, puedo decir.

¿Estos funcionarios en qué área trabajaban?

Panamá este y Darién.

¿Qué pasó con la madera que se taló en la ampliación de la vía Omar Torrijos? Se dijo tenía como destino el Sistema Penitenciario y nunca llegó ahí...

En el mismo lugar donde se hizo la selección. Por la demanda que se realizó todos esos procesos se detuvieron hasta que no haya un fallo en firme.

¿No se daña?

Sí. Yo creo que fue un proceso que debió haberse agilizado en la administración anterior, para que a esa madera se le diera el uso adecuado; se debió haber enviado al Sistema Penitenciario rápidamente.

¿Cuál es el futuro de esa madera?

Lo que sigue con esa y otras maderas que estén involucradas en ese proyecto y otros que incluyan construcción de carreteras, es poder hacer una donación a la institución o escuelas que quieran la madera y darle el uso adecuado. Este es un producto que debe utilizarse inmediatamente para beneficio de la comunidad. Si vamos a hablar de si la carretera es útil o no, eso ya excede las funciones de MiAmbiente, pero sí [podemos velar] por el uso de la madera. Estamos agilizando los canales para que eso sea posible, pero nos hemos encontrado con algunos obstáculos con respecto a los trámites que debían hacerse, porque no los hicieron a tiempo.

“La zona más devastada del país es la provincia de Veraguas, y no Darién, que se encuentra en el cuarto lugar después de Panamá. Es interesante la situación actual...”.

¿La madera cortada forma parte del litigio legal que se desarrolla con respecto a la carretera?

Estamos en el proceso de tener los trámites listos para cuando se pueda dar una apertura oficial y brindarla a los interesados. En este momento el Sistema Penitenciario tiene algunas situaciones especiales y es complicado el traslado de la madera, pero están listos para agilizar el bloqueo. Es público que la Corte falló y ahora es importante tener la situación legal clara para hacer el traslado de la madera y hacer una revisión de todo y selección de lo que se puede donar porque mucha de la madera ya debe estar dañada.

El reclamo de los residentes de la zona en su momento se basó en que no se efectuó un estudio de impacto ambiental (EIA) de la categoría del proyecto, ¿qué me puede decir sobre esto?

Totalmente, el reclamo que presentó la comunidad fue ese, y por eso la Corte Suprema de Justicia hizo las observaciones pertinentes. Nada puede estar por encima de hacer las cosas legales y deben respetarse las categorías de los procedimientos de los EIA. En esta administración estamos respetando y lo haremos en futuros proyectos. En la provincia de Chiriquí detuvimos una carretera que va hacia Volcán porque no contaba con los permisos necesarios para la actividad. Estamos trabajando con algunas herencias de la administración pasada, pero tratamos de solventarlas lo más rápido posible.

El tema de los EIA es debatible. A pesar de ser necesarios, hay una discreción de lo que decide la institución de si deben ser categoría uno, dos o tres, y ahí radica la discrepancia de la ciudadanía y la institución, que en muchas ocasiones en vez de actuar en pro del ambiente, los percibimos inclinados hacia el lado del promotor del proyecto...

Nosotros en MiAmbiente tenemos una Dirección de Impacto Ambiental que podría profundizar sobre el tema y responder algunas otras dudas que pueda tener la ciudadanía para poder entender los procesos. Pero es importante recordar que hay una legislación vigente y que hay que acatarla como funcionarios. Es una percepción real de la ciudadanía que el Ministerio de Ambiente y algunos otros protegen algunas cosas, pero hay que ver cómo es la legislación. Nosotros queremos transformar algunas normativas para que nos ayuden en la labor de conservación.

Con la crisis económica se prevé que la carencia de ingresos provoque un aumento en la tala ilegal de madera, ¿cuentan con los recursos económicos y de personal para poder vigilar nuestros recursos naturales?

Es verdad que debido a la pandemia los recursos serán cada vez más escasos, hasta que podamos salir adelante económicamente. Es una realidad, hay una presión no solo en los bosques, sino en la fauna; el aumento de la tala para suplir las necesidades básicas es algo que hemos contemplado. Hemos seguido el monitoreo con el departamento de teledetección. Esta innovación para nosotros ha sido fundamental, porque las imágenes satelitales en tiempo real nos permiten visualizar en dónde hay focos posibles de tala y de pérdida de biodiversidad en general. Hemos hecho equipo con el Senafront y el Servicio Aeronaval para poder llegar a estas zonas.

¿Qué tanto permite ver el sistema para anticipar la tala y evitar que esto ocurra?

Por el seguimiento que se le da a las imágenes. Por ejemplo, cada uno de los muchachos que están en el equipo de monitoreo tiene asignada una zona dentro del país que la está monitoreando continuamente. Si hoy se ve el bosque y mañana un claro en la misma zona, eso genera una alerta para el equipo de fiscalización y el operativo pueda llegar a verificar en campo porque es un sistema de verificación preliminar para luego asistir al campo.

Pero se da cuenta cuando está devastado, ¿no se pudo prevenir?

Si, efectivamente. Estamos trabajando en varias vertientes en MiAmbiente. Tenemos una Dirección de Cultura Ambiental que se encarga de hacer educación a la comunidad y sensibilización a la población. Para nosotros darnos cuenta de que está ocurriendo, tiene que haberse talado tan siquiera un árbol porque no hay otra forma de evidenciar el delito. El sistema preventivo es la concienciación de la población; nos damos cuenta de que somos vulnerables a todo. Nosotros estamos tratando de hablar en dos vertientes, concienciación y alerta temprana, porque el que tala, no se va a conformar con un árbol.

Insisto en que se acentuará este delito ante la crisis económica y me preocupa que el plan que tiene Miambiente no sea suficiente...

La verdad es que es importante mencionar que tenemos un plan y hemos elevado a la consulta ciudadana para presentar un plan como Ministerio de Ambiente para que sea de uso público. Hicimos unas mesas consultivas con la comunidad, basadas en el plan inicial de MiAmbiente y fue enormemente enriquecido por la comunidad y hay un plan de elevar la Dirección de Educación Ambiental para atacar esta parte de la sensibilización. Tenemos que garantizar el patrimonio ambiental de nuestro país, pero es importante el monitoreo y también la educación ambiental.

¿Qué presupuesto tienen para los guardaparques este año?, ¿se podrá aumentar la cantidad?

Los guardaparques están bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, un departamento de esta institución que se encarga de la protección de todos nuestros parques nacionales y municipales en todo el territorio. El presupuesto lastimosamente es el mismo, por eso el ministro insiste mucho en el apoyo de la ciudadanía. A través de redes sociales hemos sido muy activos en la respuesta de las denuncias.

¿Usted extenderá la moratoria de suspensión de tala un año más?

Se vence en octubre de este año. Estamos en conversaciones con los diferentes sectores y en evaluaciones porque hay que hacer la evaluación del año que culmina para ver los logros y la necesidad, pero podría ser una posibilidad la extensión de un año más.

BIOGRAFÍA

Ingeniero forestal especializado en el manejo integrado de cuencas hidrográficas

Nombre completo: Víctor Francisco Cadavid

Nacimiento: 5 de abril de 1982

Ocupación: ingeniero forestal

Experiencia: Actual director nacional de Forestal del Ministerio de Ambiente. Posee una maestría en gestión ambiental y sostenibilidad de la Universidad del Istmo, Panamá. Es ingeniero forestal especializado en el manejo integrado de cuencas hidrográficas de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales de Siguatepeque, Honduras. Además, ha participado de diplomados en áreas de desarrollo sostenible y forestal en este país centroamericano. Ha trabajado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panamá, como especialista forestal y agroforestal en el proyecto de apoyo a la gestión integrada de cuencas contiguas a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, y ha sido consultor de múltiples proyectos forestales a nivel de empresa privada, y del Estado.