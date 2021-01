'Esperamos establecer una hoja de ruta que contemple la situación económica de las empresas'

¿Cuál es la estrategia para disminuir la tasa de desempleo que rondará entre un 20% y 25%, luego de 30 años de crecimiento económico y generación de empleo? En 2020 Panamá perdió 15% de sus plazas de trabajo. Hoy tenemos 40 mil empleos menos de los que teníamos en 2013. La pandemia ocasionó la pérdida de 288,951 empleos. En una economía que genera históricamente entre 45 mil y 48 mil nuevas plazas de trabajo por año, tomará por lo menos seis años recuperarlos. El panorama descrito requiere de un plan organizado para la recuperación económica, de empleos y, por ende, de ingreso familiar. El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Roger Tejada, brinda sus perspectivas sobre uno de los retos más álgidos en la historia del país. Las recientes restricciones de movilidad impuestas, son un nuevo reto a una economía que empezaba a tomar impulso. ¿Cuál será el mecanismo para regresar a la actividad comercial? Aún nadie ha podido explicar eso al sector empresarial que requiere de planificación para reabrir sus puertas.

¿Qué le dice a usted la lenta reincorporación de empleos a la actividad laboral?

Nosotros hemos calificado un retorno mediano, y lo puedo dar con el nivel de certeza y confianza ya que, dentro de los 282 mil contratos suspendidos a nivel histórico desde marzo, varios son por tiempo definido, por lo cual este año podemos entender que no todos los contratos obedecen a una misma naturaleza, sin embargo, la mayor cantidad de contratos se reporta dentro del sector terciario por ser un país de servicios. Por lo cual, las medidas o restricciones que se han tenido que tomar –no por responsabilidad del Gobierno nacional, sino por un grado de indisciplina de un sector minoritario de la población que ha afectado a la mayoría– debemos considerar que estas suspensiones en el mes de noviembre y diciembre iban a buen ritmo, sin embargo, producto del comportamiento del virus hemos tenido esta situación y reportamos 108 mil contratos suspendidos. Ahora bien, esperamos que después de estas medidas sanitarias que se han tomado, en conversaciones con ambos sectores se establezca una hoja de ruta que pueda ser entendida a través de la situación económica de las empresas, por una situación complicada, y tomando en consideración la situación de los trabajadores a falta de ingreso.

Pero debe tomar en cuenta que el bajo consumo detendrá la incorporación de los nuevos contratos, y algunas empresas, después de esta nueva cuarentena, despedirán a varios empleados o reducirán las jornadas...

Sí, la reducción de jornada al 30% de contratos suspendidos se ha visto en las incorporaciones de empleados. Algunos bajo otras medidas como el teletrabajo que ha producido un ahorro en las empresas en materia de utilidades públicas, y también una rotación en jornada laboral y algunas otras medidas paralelas a lo que hemos estado estableciendo. Pero queremos dar la certeza que las medidas que vamos a establecer van cónsonas con la realidad económica y sanitaria, cualquier medida que hayamos producido en el pasado la planteamos a los sectores para reorientar el camino que hemos estado estableciendo en los últimos meses.

¿Cuál es esa hoja de ruta, es diferente al decreto del 15 de diciembre que tuvieron que suspender debido a la entrada en vigor de la cuarentena?

Precisamente nos corresponde analizar actividad económica, sectores, las distintas áreas del país, los porcentajes en cuanto a la situación económica y financiera al momento de aplicación de las normas.

¿Pero eso no se valoró para emitir el decreto del 15 de diciembre?

Sí se valoró, pero los tiempos son distintos, son diferentes de una semana y de un mes a otro, precisamente las situaciones nos van a llevar a tomar decisiones difíciles, pero ajustadas a los momentos.

¿Cuántas personas cree usted que se van a quedar sin empleo después de la cuarentena?

Nosotros no podríamos precisar esas proyecciones, de la mano estábamos viendo cómo operaba el retorno gradual. Sí estábamos viendo un retorno de manera meridiana, sabemos que no todas las empresas van a poder volver frente a la reactivación y no todos los trabajadores, sin embargo, el observatorio laboral y la OIT han proyectado un desempleo para la región entre un 20% y 30%, esas son las cifras que se manejan para Centroamérica.

¿Qué tasa de desempleo usted está calculando para Panamá?

Se estableció que estaríamos entre un 20% y 25%, tomando en consideración la situación de las medidas de restricciones. Para estos momentos, el INEC ha establecido que estaría entre un 18% y 20%, y nosotros nos mantenemos en esos márgenes hasta un 25% entendiendo que la OIT ha señalado que puede ser hasta 30%.

Las pymes, que son el motor de empleo del país, no están recibiendo la ayuda financiera que pensaron que iban a recibir de los bancos debido a los intereses que están cobrando, ¿cuál es la estrategia del Mitradel para reactivarlas?

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), el Ministerio de Comercio y otras autoridades han estado trabajando en proyectos. Han lanzado un grupo de acciones que a la postre darán el apoyo que necesita el sector de las pymes, que es el 70% del comercio económicamente activo.

¿Cuándo van a estar listos?

No solo se estableció hace algunos meses el plan de reactivación económica que contiene más de 23 acciones, sino que adicional se han incorporado otras medidas que se han promulgado para ayudar, por ejemplo, en el arrendamiento de los locales comerciales, la banca, a nivel laboral, un régimen fiscal, y que obviamente se necesitan otras más. Pero sí se ha generado un plan de 23 acciones para la reactivación económica.

Explique según las mediciones de su equipo, ¿cuándo vamos a retornar a una tasa de desempleo del 7%?

Va a depender de la amplitud en la cual la intermediación laboral frente a los programas que establezcamos. La generación laboral no es una tarea adherente al Mitradel, somos un intermediador laboral que establece las políticas públicas para que el ambiente sea propicio, pero va a depender de la situación económica del país. En este momento vamos a depender de la recuperación, lo ha mencionado la OIT en su informe, que todo va a depender de las políticas públicas que implementen los gobiernos y de la capacidad que tenga el sector empresarial para poder recuperarse de la situación. Como has señalado, hay que dar las herramientas necesarias para que puedan hacerlo.

Quiero pensar que el gobierno está tratando de sacar adelante al país, pero da la impresión de que hay una descoordinación entre las decisiones que adopta el Minsa y las del resto de los ministerios... ¿Por qué estamos viendo este escenario?

No es sorpresa lo que ocurrió en el Minsa, el comportamiento del virus no está proyectado, es imposible predecirlo, las medidas van de la mano a nivel sanitario y laboral, es por lo cual tenemos que estar preparados para enfrentar un sistema dinámico, no sabemos si para marzo, mayo, o junio tengamos una cantidad importante de inmunidad que nos pueda generar algún escenario distinto al que estamos viviendo ahora; es imposible determinarlo.

“En este momento vamos a depender de la recuperación, lo ha mencionado la OIT, que todo depende de las políticas públicas que implementen los gobiernos y de la capacidad que tenga el sector empresarial para poder recuperarse de la situación”

Pero la inmunidad no generará consumo porque el bolsillo está afectado... ¿Cómo revertirá las cifras?

Es importante un equilibrio escuchando a las dos partes, sin inclinaciones y tomando en cuenta la situación económica y sanitaria, y lo vamos a tomar en cuenta. Sin embargo, las políticas públicas y las medidas de retorno con base en la situación sanitaria y económica y otras políticas para generar empleo y garantizar los puestos de trabajo, desde el Mitradel debo indicar que para nosotros las políticas que visualizamos, las proyecciones no son negativas. En estos momentos, para la OIT, según las políticas establecidas, Panamá es uno de los países que mejor proyección laboral tiene.

Sí, pero eso requiere de un plan agresivo de inversión en infraestructura pública que impulse el Estado, me pregunto si lo tienen programado...

Así es, el plan que hemos establecido no solo para la recuperación económica, sino el plan de acción que se dio en un inicio por parte del presidente, es el plan que estamos ejecutando y obviamente hay que hacer adecuaciones.

¿Qué obras se tienen contempladas para 2021?

Debemos señalar que se ha visualizado la línea del Metro, la restauración de carreteras y autopistas, pero en cuanto a megaproyectos que estaban enlistados para este año, se detuvieron frente a la situación económica y sanitaria, y la situación financiera que hay, y se han reajustado.

Lo primero que debe tener en mente una persona en su cargo, es intentar de retener los puestos de trabajo y facilitar la creación de nuevas plazas de empleo, la cuarentena es totalmente opuesta, ¿qué le dice a la empresa privada que está tratando de sacar adelante sus negocios?

La suspensión de los contratos ha sido una fórmula que no solo ha establecido Panamá. Es una de las herramientas que estableció la Organización Internacional de Trabajo para poder sostener los empleos. Darle un mantenimiento al mercado laboral en tiempos de crisis y la situación sanitaria nos ocasiona una crisis de manera directa e indirecta. Es por esto que bajo el mecanismo de primera mano se ha producido una garantía de puestos de trabajo a más de 108 mil panameños, que hoy se han beneficiado desde el mes de abril hasta hoy. Tú has señalado cómo el Mitradel va a luchar frente a los índices de desempleo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) calcula en 18,5% para mitad de diciembre, frente a eso el Mitradel, además de garantizar los puestos de trabajo tiene que producir intermediación laboral. Es por ello por lo que hemos tenido que establecer una nueva hoja de ruta a nivel de políticas públicas que generen empleo.

¿Cuáles son esas políticas públicas?

Nosotros hemos estado trabajando en el programa plan Panamá con Futuro para salir al mercado laboral con programas fuertes como Aprender Haciendo, Cambiando Vidas, Proyectos de Emprendimiento Comunitario y Centro Integral Comunitario que trata de establecer nuevas políticas públicas de formación, reclutamiento, intermediación laboral y emprendimiento.

“Sí estábamos viendo un retorno de manera meridiana, sabemos que no todas las empresas van a poder volver frente a la reactivación y no todos los trabajadores, sin embargo, el observatorio laboral y la OIT han proyectado un desempleo para la región entre un 20% y 30%”

Esos planes accesorios, pueden ayudar a miles, pero usted necesita incorporar a cientos de miles a sus plazas, y que la empresa privada cree los trabajos, ¿cuál es la ruta que va a emplear?

Nosotros hemos estado conversando con el sector trabajador y empleador y es importante escuchar, es una mesa tripartita, son los sectores que construyen el país. Así, hemos tenido que plantear nuevas medidas y replantear otras. Nosotros no hemos improvisado, las medidas que hemos establecido han sido de corto y mediano plazo, pero son progresivas, una va de la mano de la obra para poder combatir el desempleo. En estos momentos, durante más de ocho meses, hemos generado planes de alivio económico para los trabajadores y hemos establecido herramientas para los empleadores, de lado y lado. Esto requiere no solo de una fórmula, sino de varias acciones.

¿Se piensa dar un subsidio a los trabajadores?

El presidente Laurentino Cortizo anunció que el plan Panamá Solidario continúa hasta junio de este año.

Pero no piden eso, sino un ingreso de $500 mensuales...

A nivel de alivio económico, lo único que se cuenta en este momento es el plan Panamá Solidario, las bolsas con comida y el vale digital. Con respecto a otros alivios tenemos las políticas fiscales, como la reciente enfocada a las microempresas y se han generado otras medidas de apoyo como banca de oportunidades, de igual manera préstamos blandos. Sin embargo, debo decirte que el país depende de las finanzas públicas del Estado. El nivel de recaudación ha bajado notoriamente.

Sin embargo, se han endeudado $8 mil millones destinados a planilla y funcionamiento estatal...

En estos momentos más de $100 millones se han invertido en el plan Panamá Solidario, hemos tenido que solicitar auxilio económico y está muy relacionado a los programas de apoyo social, y los programas de transferencias monetarias del Ministerio de Desarrollo Social no han cesado, mientras que otros países de la región han tenido que detener este tipo de apoyo. La situación es bastante complicada.

“Los tiempos son distintos, son diferentes de una semana y de un mes a otro, precisamente las situaciones nos van a llevar a tomar decisiones difíciles pero ajustadas a los momentos”.

¿Qué hace la empresa que no puede cumplir con las pautas de reincorporación laboral a falta de liquidez?

La suspensión de los efectos del contrato de trabajo es la primera alternativa, en este caso bajo la medida que hemos ido estableciendo en los últimos meses. La empresa dará la información de los contratos que no pueda reactivar y en este caso, justificar frente a esos trabajadores que no puedan ser incorporados. En otros casos, el Código de Trabajo establece con claridad bajo las situaciones económicas que la empresa debe establecer en caso de insolvencia o no pueda seguir cumpliendo con las responsabilidades patrono-laborales. Desde 1972 establece las comisiones bajo cualquier circunstancia.

Hay medidas en los decretos que parece que se han hecho permanentes, qué piensa hacer con esta situación que ha tenido que prolongarse al parecer sin fin...

Las medidas han sido difíciles, los trabajadores buscan mantener sus puestos de trabajo y los empleadores buscan una oportunidad o salida para reactivar las empresas, por lo cual hay un punto de vista de cada sector que tenemos que respetar con base en las políticas públicas. En la medida que hemos establecido las suspensiones generando un alivio a los trabajadores, que sabemos que no alcanza para la canasta básica, es un apoyo basado en la situación que vivimos, eso ha sido lo que ha mantenido el desempleo en los niveles que vemos. Esto no es fácil para ningún país.

Muchas empresas se preguntan cómo van a absorber los gastos pendientes en esta cuarentena, ¿cuántas empresas van a despedir a sus trabajadores?

Hemos estado en conversaciones con Panamá Emprende para que nos pueda establecer la cifra de las empresas que han cerrado operaciones y de igual manera las proyecciones para poder efectuar las políticas públicas para poder hacer una intermediación como ministerio.

EL DESAFÍO

El desempleo alcanzará entre el 25% y 30%, la reincorporación requerirá de un plan urgente

Nombre completo: Roger Alberto Tejada Bryden

Nacimiento: 7 de agosto de 1987, Las Tablas, Los Santos, Panamá

Ocupación: abogado

Resumen de su carrera: Estudió la licenciatura de derecho y ciencias políticas en la Universidad Católica Santa María la Antigua, en donde fungió como presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Usma (Aedusma) y a su vez fue presidente de la Federación de Estudiantes. Laboró como abogado para la firma Tejada Abogados y en el año 2013 inició labores en la firma forense Infante & Pérez Almillano (IPAL), donde ejerció su profesión de abogado en calidad de asociado, y dirigió el departamento Laboral y Penal. Tiene una maestría en derecho procesal y un diplomado en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública. Fue elegido segundo vicepresidente de la Juventud del PRD, en el último congreso de su partido. Es miembro del Club Activo 20-30, fue presidente de la Comisión Penal y Laboral en Colegio Nacional de Abogados, donde es miembro activo. Fue presidente de la Organización Democrática Mundial (ODM Panamá).