'No creo que sea un diálogo pasivo y que se vaya a llegar a una solución rápida' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Franca y concisa. Aida Michelle Maduro, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ante la junta directiva de la Caja de Seguro Social, está clara en que el diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) no será tarea fácil. Salvar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) requerirá de sacrificios de las partes, trabajadores, empleadores y de los aportes que realiza el gobierno, esto, a pesar de la solicitud del presidente Laurentino Cortizo de evitar cambios a las medidas paramétricas.

No obstante, la petición es casi imposible de cumplir por una sencilla razón: los egresos superan a los ingresos, una fórmula insostenible en el tiempo que ya advierte que se quedará sin fondos antes de 2025. Además de lo anterior, se pretende modificar la columna administrativa de la institución para ampliar la capacidad de inversión y recolección de fondos. Entre otras cosas, será necesario también revisar las funciones de la junta directiva, dinamizarla, así como otorgar poder coercitivo cuando amerite. El diálogo tendrá dos mesas que se dividirán por temas. Una que proviene de la plataforma Ágora donde se recogen las sugerencias de la población en el diálogo del bicentenario, y la otra que tratará temas específicos como el programa IVM, asuntos administrativos y la incorporación de los informales al sistema, entre otros.

¿Cuál es el ambiente que percibe de este diálogo, uno de confrontación o de negociación?

Por la dificultad del tema y los intereses de los actores de la sociedad, no creo que sea un diálogo pasivo y que se vaya a llegar a una solución rápida. Por lo menos invitamos a tener una mente abierta a nuevas ideas a pesar de que no sea lo que habitualmente hemos estado acostumbrados de la CSS. Queremos llegar a lo que otros países han logrado, migrar a un sistema diferente, y esperamos poder hacer lo mismo con la CSS.

¿Contemplan modificar las funciones financieras de la CSS para sacar más provecho de sus bienes o incorporar nuevas figuras?

La ley de la CSS hay que modificarla para poder administrar de una manera diferente los ingresos, más allá del IVM, hay que reconfigurar toda la parte administrativa para agilizar y obtener mejores procesos para la adquisición de medicamentos y abaratarlos, además que haya disponibilidad de fármacos para toda la población. No nos llamemos a engaño, es un sueño que va a requerir de la contribución de todos, hay que ceder para lograr el beneficio de la mayoría.

¿Cuál será el cambio en la compra de medicamentos?

Hay que cambiar la ley orgánica porque el sistema de compras, que sufrió algunas adecuaciones, no está dando los resultados que esperábamos. El tema de tener un precio fijo por dos años en un producto y que se considere el último precio como base, no se puede sostener, no se hace un análisis de los precios del mercado. Quizás esta sea la razón por la que sean tan caros los medicamentos en nuestro país.

Pero necesitamos transparencia en este proceso, incluyendo a los empresarios que licitan...

Hay una propuesta en la Asamblea Nacional para una modificación en la parte de compras específicamente. Al no tener una reorganización general, no podemos seguir emparchando los procedimientos. Se quiere la transparencia en la adquisición de medicamentos y el beneficio.

Los panameños necesitamos transparencia en la gestión administrativa; si no se incluyen en la transformación mecanismos de fiscalización y control, quedaremos como al principio...

Claro, la misma CSS tiene diferentes sistemas informáticos que no se comunican entre sí. A eso me refería cuando hacemos parches, porque hacemos modificaciones parciales y no un amarre que incluya todo. También tenemos una planilla demasiado grande, que no es eficiente ni manejable. Hay que modificar los controles administrativos. Requerimos una modificación total, en todo sentido.

Hay un déficit en el IVM que requiere forzosamente de un cambio, ¿qué ideas han surgido que tienen acogida entre las partes?

Ninguna, eso no parece una respuesta, pero en realidad hay muchos intereses. La decisión que se adopte será para beneficiar a la gran mayoría, pero siempre habrá quien no siente favorable esa opción. Estamos partiendo de nada, porque se pondrán todos los aportes de la plataforma Ágora que ha propuesto la ciudadanía en general respecto a estos programas. ¿Cuál se va a adoptar? Hasta ahora, al momento no sabemos. Con respecto al IVM, esperamos tener un resultado en junio de este año. Suena mucho tiempo hasta seis meses, porque lo hemos dilatado a través de diferentes gobiernos, y sabemos que cualquier medida que se tome debe tener una duración de más de 10 años, y ahora mismo necesitamos tomar una decisión. Hay que definir si vamos a tratar con el sistema mixto, o con el de beneficio indefinido. Quizá lo más importante es que el presidente pidió que no se utilizaran las medidas paramétricas. Es casi imposible que no se toquen esas medidas, como aumento de las cuotas, de la edad de jubilación o la participación de los aportes del Estado. Cualquiera va a afectar a alguien, y tenemos que fluir entre los dos programas que existen ahora mismo.

¿Cómo salvar el diálogo sin adoptar esas medidas para evitar causar conflicto entre las partes?

Se espera que no cause conflicto, pero la verdad es que no es posible no tratarlas a menos que se trate de un programa mixto gradual del que no tenemos el detalle, hay que trabajarlo en grupo, pero sería un programa mixto gradual donde haya una mezcla de estas medidas. Cuáles son, no sabemos hasta que se hagan las verdaderas corridas introduciendo otros parámetros al sistema. Lo cierto es que el sistema ya no es sostenible, ya colapsó y se pueden agotar las reservas que tiene. Para poder nivelar entre todos los programas, la CSS no se puede ver por pilares independientes. Hay cuatro pilares que componen la CSS y para poder modificar se requiere una que dé un balance en los ingresos que reciben los programas.

¿Qué han pensado los miembros de la junta directiva sobre las corridas que les entregaron?

Ese fue el primer informe (en octubre de 2020) que se recibió del año 2018 de la corrida actuarial con datos de 2019. En este informe se trataron las cuatro variables, las contribuciones, edad de jubilación, aportes del Estado o el beneficio que se recibe al final de la vida laboral. Esos son los únicos factores que se pueden incluir en este programa de IVM, no hay otros temas que se puedan tratar porque todos los costos administrativos que genere el IVM, están dentro del presupuesto de administración de la CSS. No forman parte de las cifras que utiliza el IVM como tal, sino que este programa utiliza las cifras de lo que aporta el sector empleador más los trabajadores y lo que se paga de pensión. Es una cifra directa. Los otros factores realmente no inciden.

Los resultados que recibieron de las corridas son distintos a la realidad, debido a la pandemia se deben hacer nuevas que recrudecerán los números...

Sin duda. Lo que hemos visto son los años 2018 y 2019, el año 2020 no está considerado del todo, así que va a haber que utilizar alguna corrida con cifras más ciertas para el primer trimestre de este año, sobre el cierre real del año 2020 y las contribuciones que recibió la CSS. Tanto las corridas que se hicieron hasta donde tendría sostenibilidad del IVM, comiéndose las reservas de la CSS, o si la contribución para hacerlo sostenible requiere medidas inmediatas o mayores contribuciones del Estado, hasta que se adopten medidas que hagan sostenible el programa a través del tiempo.

Los trabajadores han manifestado que no están dispuestos a que se les aumente la edad de jubilación, ¿qué voluntad hay de cada parte que se verá afectada, para contribuir a la solución?

Yo creo que no tengo que decirles a los demás, porque ha sido pública, la posición de los sectores. Por eso el presidente pidió que no se tomaran en cuenta las medidas paramétricas, pero tiene que ser una solución obligada así sea gradual o programada en un menor tiempo en el aumento de cuotas, pero sí se tendrán que adoptar estas medidas porque no podemos quedarnos parados en el tiempo. La expectativa de vida ha aumentado en el país y nuestra legislación tiene que ajustarse a los nuevos cambios, de lo contrario, estamos consumiendo mucho más de lo que aportamos al sistema. No hay otra forma, realmente quisiéramos buscar una solución que ayude a todos.

¿Tenemos una idea de cuántos años se incrementarán a la edad de jubilación?

No quisiera adelantarme porque lo haría con base en unos números que no se han dado todavía. Solamente tenemos una preliminar que son las corridas actuariales de 2018 y 2019. Aun esas corridas que implicaban algún aumento, no es suficiente, tendría que ser un aumento muy importante en contribuciones de trabajadores y patrones para que el programa sea sostenible. Estamos hablando de que el sistema, tal como está, tendría vigencia hasta el año 2025, donde ya sin duda los aportes del Estado tendrían que ser millonarios para que sea sostenible a través del tiempo. Eso realmente no lo puede aportar el Estado porque no está en capacidad. Adelantarme sería simplemente causar polémica cuando realmente no tenemos esa proyección o cifra exacta.

Este año hemos visto un aumento del empleo informal en un 55% que afecta los ingresos, ¿qué se ha pensado para atraer a esta población a la CSS?

Es uno de los tres pilares que se atienden en la mesa aparte del diálogo del bicentenario, el tema de incorporar a los informales para que contribuyan en el sistema y que tengan más adelante una pensión. No podemos continuar un sistema de subsidios sin aportes, por eso debe incorporarse toda la población para que reciba el beneficio que espera. Quizás en el pasado hemos tenido gobiernos paternalistas que realmente han creado muchos subsidios, no son malos, siempre y cuando tengan un beneficio definido y un término. No podemos tener beneficios de por vida porque no son sostenibles.

¿Para un informal sería una cuota distinta o la misma?

Realmente hay que hacer las corridas. Pero la idea es hacerlo mucho más sencillo, como pagos voluntarios, lo que hasta el momento ha sido un tema bastante largo y realmente problemático. Lo que se quiere para poder atraer a más personas, es que sea un sistema sencillo, en línea y que se puedan hacer los aportes. Quizás algunas personas puedan hacer aportes de acuerdo con sus ingresos y que se les garantice así un monto de jubilación mínimo, y de ahí que parta el sistema.

¿Cómo recuperarán la confianza de los asegurados y de las generaciones jóvenes que no parecen interesados en cotizar?

Va a tener que ser con pruebas. No nos llamemos a engaños, no se tiene confianza en la institución. Han sido muchos años en los que la institución ha podido corregir la prestación de servicios generales que ofrece, a pesar de ser una institución noble.

¿Las proyecciones se harán de acuerdo con qué estimados de crecimiento económico de los organismos internacionales? ¿Cómo se traduce en hechos?

Tiene que traducirse en hechos. Lo que se haga para tener un resultado, y el que todos esperamos, debe tener resultados demostrables. Al final del diálogo si se engavetan los resultados, entonces realmente no hicimos nada. La institución requiere de un cambio y un cambio en acciones.

¿Qué fórmula, de las cinco propuestas recientes, se utilizará para rescatar el déficit del IVM?

La primera corrida se acaba de entregar. Lo que me refiero a que ha sido validada por la Contraloría General, eso se entregó la semana antepasada. Ahora estamos ya listos para que, con estas cifras validadas, tratar de ver cómo vamos a llevar la situación adelante. Pero de las fórmulas propuestas, no se han utilizado las que se han planteado anteriormente.

¿Cuándo se va a decidir esto?

Con el diálogo. El IVM se va a tratar desde el 12 de enero hasta junio, cuando concluya el diálogo. Hay dinero suficiente para este año, pero para los próximos necesitamos una figura diferente para este programa.

¿Cuáles son las proyecciones que tienen sobre la recuperación económica de este y el próximo año?

Desde el sector productor no vemos con tanto optimismo lo que observan los organismos internacionales con respecto a la recuperación económica del país. Al país le va a tomar no menos de tres años recuperarse en términos económicos, y en términos de empleo, al menos seis años. Cuando se vaya recuperando el tema de la empleabilidad en Panamá y eso lo podamos ir subsanando, se debe trabajar con las contribuciones de la CSS que van a ir en aumento. Sin duda en este momento requerimos una reconfiguración total de la CSS, no solo del programa IVM.

¿Y qué piensan hacer con la unificación del sistema de salud?

Ese tema está dentro del diálogo del bicentenario que debe tener una respuesta para el mes de octubre. Nosotros deberíamos tener algún análisis preliminar de cómo se va a reestructurar.

¿Cómo será este diálogo?

Primero hay que partir de la voluntad del diálogo que se ha movido la fecha en varias ocasiones. Vemos con optimismo la última invitación del diálogo que anunció el presidente Laurentino Cortizo a partir del 18 de enero. Esto es realmente lo que vale en este momento, porque queremos tratar el tema, aunque complejo, se ha postergado por los diferentes gobiernos que lo antecedieron. Este diálogo, hasta el momento, se ha dividido en dos partes, una que se va a tratar de manera independiente al diálogo del bicentenario en donde se tratará el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la introducción de los informales al sistema, y la parte administrativa. El área de salud forma parte del diálogo del bicentenario. Así es como está estructurado hasta el momento, y de donde podremos obtener información sobre lo que los usuarios piden del sistema.

¿Quiénes integran cada mesa?

En la parte donde tengo información, que es donde participa la junta directiva de la CSS, es en la parte de IVM. Está en la plataforma de Ágora, sus participantes son una composición muy similar a la de la junta direciva de la CSS, donde hay representantes del sector empresarial (Conep), de los trabajadores, del Estado y de los partidos políticos, grupos de mujeres y hombres.

DIÁLOGO POR LA CSS

Encontrar la estrategia para dialogar sin conflictos y alcanzar consensos

Nombre completo: Aida Michelle Ureña Maduro

Nacimiento: 10 de abril de 1968, Panamá

Ocupación: Gerente de Ventas

Resumen de su carrera: Más de 20 años de experiencia en gerencia de ventas y administración de zona francas. Expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada; de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y del Sindicato de Industriales de Panamá. Presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Panamá, miembro de la junta directiva del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, y del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional; miembro del Consejo Nacional de Promoción de la Industria, de la Comisión Nacional de Zonas Francas, y del consejo consultivo del Inadeh.