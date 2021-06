Miguel Ángel Cañizales Aplicar pruebas de conocimiento y psicológicas a los docentes, su plan a la rectoría de la Universidad de Panamá Larish Julio | La Estrella de Panamá

Por más que un país invierta en capacitación docente, si no cuenta con los recursos tecnológicos es difícil avanzar en la calidad de la enseñanza. Si bien existen esfuerzos para modernizar una de las primeras casas de estudio de nuestro país, la Universidad de Panamá (UP), el proceso requiere de una gran inversión económica en equipo, internet y software. A nivel mundial, la UP se posiciona en el escaño 3,855, muy lejos de lograr una educación de primer mundo, como sucede en países más desarrollados en excelencia académica y tecnológica. Miguel Ángel Cañizales, psicólogo y exministro de educación, actualmente director de investigación y posgrado de la UP, quiere ser rector, y entre sus planes busca elevar el criterio de selección de los cargos administrativos y docentes, implementar una prueba psicológica a profesores, así como crear nuevas carreras y actualizar los planes curriculares. Una tarea nada sencilla tomando en cuenta que el 95% del presupuesto asignado a este centro de estudios, se destina a planilla y deja muy poco margen para la investigación e inversión en infraestructura.

La UP ocupa la posición 3,800 en el ranking mundial de universidades, se trabaja con equipo arcaico, ¿cómo piensa solucionar esto si llega a ser rector?

El problema primordial radica en que la UP es una de las universidades que más publica a nivel de América Latina, el problema es que tenemos que decidir cuál es el ranking en que queremos estar, porque no podemos competir con todos, no tenemos presupuesto. Para mejorar la educación voy a convertir los procesos administrativos en automatizados, hay que digitalizar tanta papelería y [estar] acorde con el medio ambiente. Por eso es por lo que, nuestra campaña es una de ecosistema. Vamos a despolitizar la toma de decisiones, incluiremos a las mujeres en la toma de decisiones. Vamos a nombrar a mejores personas en los puestos de toma de decisiones. El talento humano está en las universidades, siempre que vamos a la Asamblea a buscar presupuesto, en esta última administración nos lo han devuelto porque no está hecho adecuadamente. Eso es una de las cosas que tenemos que cambiar, tenemos que internacionalizar, convirtiendo a una universidad digital, que tenga internet de punta, en la que las matrículas no tengan que caerse, que puedan meter los datos en la nube y descentralizar los procesos para que no se tenga que caer el sistema en cualquiera de las sedes.

¿Va a recortar la planilla en la UP?

Yo, de lo que hablo es de modernizar la universidad, poner equipo nuevo, eliminar la papelería, han nombrado demasiadas personas en la universidad, habría que hacer un análisis porque la universidad no tiene presupuesto y la mayoría de este se va en recurso humano, en salario. Entonces hay que poner a las personas a colaborar y trabajar más.

Si realmente quiere invertir en lo que está diciendo, tendrá que hacer un análisis minucioso de la planilla y los gastos, ¿cómo va a hacer esa inversión con el presupuesto que tiene?

El presupuesto ya está comprometido.

Pero a usted le va a tocar sustentar el próximo si gana la rectoría…

Tenemos que ser eficientes en el gasto público porque es dinero del Estado y es muy pequeño y no nos alcanza. Vamos a tener que bajar gastos, bajar salarios, por ejemplo, yo no creo que un rector tenga que ganar $14 mil mensuales, está sobre valorado el salario como rector. Yo ya sé dónde se pueden reducir gastos, pero esas son cosas que vamos a hablar en su momento, ahora hay que hacer recortes para dar más asignación a la investigación.

Eso suena al ideal de la universidad, ¿de dónde va a bajar los gastos?

Hay que bajar gastos de donde se pueda bajar, uno de esos son los viáticos. Por ejemplo, por dos años de pandemia no se bajaron salarios, se nombró más personal, lo que debe hacer la universidad es entrar en una austeridad y decir que no vamos a nombrar a más personas y con lo que tenemos, iniciar los procesos y lo que resulte de un gran análisis revisar quienes se quedan y quienes pueden mejorar. No estoy hablando de botar gente, sino de trabajar en beneficio de la universidad y cumplir el horario.

Entiendo que sea diplomático para poder lograr el respaldo de administrativos y docentes, pero si usted quiere implementar, va a tener que prescindir de varios contratos, bajar sueldos de decanos… ¿Usted ya conversó sobre eso?

Nosotros hemos conversado con muchos profesores y hemos hecho un diagnóstico. Por ejemplo, aquellos administrativos eventuales que han entrado durante la pandemia, no se justifica tener una planilla tan grande, entonces habría que tomar decisiones, pero no se pueden hacer alegremente, tienen que ser en base a análisis científicos, con números en mano. Los profesores que están ahora mismo se rigen bajo la ley de que a los 75 años tienen que salir y eso se está analizando porque tenemos que ser eficientes en el gasto público, ese dinero le pertenece al pueblo, no a nosotros. Es importante la rendición de cuentas.

La UP ha sido rígida en la contratación de profesionales extranjeros, ¿tiene planeado eso?

Claro, tengo planeado tener profesores invitados, y discutir el capítulo V, cómo un docente puede subir de categoría. Pero hay cosas importantes que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, si usted viene graduado de Estados Unidos, o de la mejor universidad del mundo, usted no puede entrar a la UP por una serie de pasos que debe cumplir. Hay que hacer algunas excepciones sin violar la norma y dar la oportunidad a profesores que vengan de afuera, y panameños recién graduados, que puedan ingresar a la institución y flexibilizar un poco algunos aspectos desde el punto de vista de los procedimientos.

Cuando me habla de profesores invitados, ¿a qué se refiere?

Que traigamos a los mejores profesores del mundo, aquellos que hayan escrito libros, por qué no traer al Premio Nobel, que comparta una semana con nuestros estudiantes y posgrado o licenciatura.

Pero una semana no es una cátedra, yo hablaba del semestre completo...

Profesores que vengan a quedarse me refiero, hay que cambiar algunos procedimientos, pero ellos pueden venir por un semestre y quedarse más tiempo, pero hay que destrabar algunos procedimientos.

Recientemente se bajó el índice académico de los estudiantes para poder ingresar al campo laboral médico, no solo ocurre en medicina, sino ante la queja de muchos empresarios que se quejan de falta de competencias de los egresados. ¿Cómo piensa elevar la calidad del estudio?

Lo primero es capacitar más al profesor y al docente, eso está comprobado, que los docentes no se pueden reemplazar. Hay un nuevo elemento importante que se destacó con la pandemia y a la tecnología, primera vez en la historia que los docentes tienen otra fuente de aprendizaje que no tenían antes, porque lo que usted está dando en clase, los estudiantes están buscando en google si lo que usted dice es correcto. Hay que fortalecer la competencia a través de la capacitación por todo el año, no solo un curso de verano de 40 horas, hay que ampliarlo. Ese es el problema que tenemos los profesores, que estamos dando clases virtuales como si fueran presenciales, hay que utilizar método sincrónico y asincrónico. Lo segundo es tener una base de datos que los estudiantes tengan acceso, pero para eso se requiere un buen internet y una estrategia con la empresa privada. La UP no puede estar a espaldas del desarrollo económico. Grandes empresas de telecomunicaciones tienen que hacer alianzas con la UP, no se trata de darles tarjetas al estudiante que en una clase de Zoom se consumen.

¿Usted ha cuantificado cuánto es necesario invertir para tener un mejor internet en la UP?

En este momento la UP tiene un presupuesto muy bajo para lo que se requiere, anda por encima de $300 millones, y el 95% se va en planilla. Necesitamos invertir grandes sumas de dinero, no me atrevo a darle una cifra, pero debe ser en grandes alianzas estratégicas e innovando alguna metodología de negociación que tendríamos que hacer, no quisiera revelar todavía eso, pero tenemos conversada esa parte.

Cuando piensa entonces revelar su plan, ¿cuándo esté en el cargo?

Sí claro. Si no ganamos de todas maneras vamos a poner a disposición todo el conocimiento.

Me imagino que esto le tomará un tiempo, más de un año de implementación...

Yo tengo un plan, que cuando llegue, vamos a empezar a trabajar de una vez, porque el tema es que ya hemos trabajado en la empresa privada y en la pública y es muy distinto trabajar en ambas.

¿Cuánto tiempo va a tardar en implementar el plan?

En los cinco años que voy a durar. Yo no pienso reelegirme, de hecho, yo firmé un documento notariado y lo tengo como prueba. Yo no soy como otros candidatos que dicen que no se reeligen y cuando ganan, están cerca de las mieles del poder, y en esa carta que yo tengo me comprometo a no reelegirme ni siquiera en el primer periodo. Mi plan tiene que ver con los cinco años, exclusivamente.

¿Por qué es tan importante para usted asegurar que no se va a reelegir?

Porque hay que tener credibilidad.

¿Tiene menos credibilidad por reelegirse?

Claro que sí, lo que uno ve en el rector actual, cuando fue candidato dijo por 10 años que no se iba a reelegir, y ganó y lo primero que hizo es ahora la primera reelección, faltó a su palabra.

¿La pregunta es si su plan de ejecución lo podrá cumplir en el tiempo que promete?

Yo creo que la institución ha sufrido mucho por las reelecciones, han tenido 20 y 25 años en el puesto de rector y ha sufrido las consecuencias. Yo creo que es sano que haya relevo, todo ese tema de la exigencia de la sociedad civil con los diputados, por ejemplo, se ha trasladado a la universidad y me parece que es delicado para la democracia y es el ejemplo que debemos dar nosotros en la casa de estudios, ser un ejemplo para seguir.

¿Cómo piensa despolitizar la institución y si dará un carácter más neutral en cuanto a ideologías dentro de la UP?

En la UP no existe una única ideología, es la universalización, la difusión del conocimiento, antes había personas de derecha y de izquierda, eso es lo que estamos buscando en la UP, hay espacio para todos, pero necesitamos despolitizarlo, poniendo en los mejores puestos aplicando la prueba de conocimientos, viendo su experiencia y estableciendo su perfil académico y geográfico. Hacerlo científicamente, no con favores políticos o porque alguien ayudó en la campaña. Yo le hago un llamado a todos ustedes, y les digo, de yo ganar las elecciones al siguiente día estoy llamando a todos los universitarios, no importa si votó por mí o no, o pertenece a otro grupo, vamos todos unidos a trabajar por la sociedad y devolver el faro de luz que éramos. Aunque está un poco desfasada en algunos elementos, la UP sigue teniendo el prestigio de siempre, y los administrativos juegan un papel importante, pero están desmotivados.

¿Quien aplicará y calificará la prueba de conocimientos?

Nosotros tenemos un departamento de admisiones en la UP. No solo le ponemos pruebas a los estudiantes, hay pruebas psicológicas que las aplican las grandes empresas, no solo para elegir a figuras políticas, pero debe ser aplicada también a profesores, a quienes actualmente no se les hace esta prueba. Un profesor tiene que hacer esa prueba y tener un certificado de salud mental, esos son temas delicados. Estamos hablando que van a tratar con muchos estudiantes. Entonces los puestos administrativos también deberían ser sometidos a estos criterios.

En cuanto a la redacción de esas pruebas de conocimientos, ¿cómo se van a elaborar?

Hay pruebas de conocimientos que se tienen que hacer de acuerdo con el puesto. Hay que buscar personas que hayan trabajado en relación con esto y en la empresa privada construimos este instrumento de medición, no es lo mismo trabajar en la administración pública que la privada, pero las pruebas psicológicas ya existen. Las otras hay que construirlas. Yo creo que la empresa privada está dispuesta a colaborar si es necesario. Le voy a decir algo, en la empresa privada cuando usted ahorra lo premian, en la pública, hay que gastar todo porque esa es la mentalidad, es pérdida.

Me gustaría saber si hay planes de becas para estudiantes que quieren hacer maestrías para poder ser relevo generacional en la docencia… ¿Cómo piensa preparar a las nuevas generaciones de docentes?

Todo indica que no hay un relevo generacional y que la planta de docentes está en decrecimiento, esto es muy importante dar prioridad para la continuidad de los aprendizajes, hay que abrir y cambiar los requerimientos de los profesores de la universidad, y en la elección del profesor. Hay que abrir un poco más el compás para que puedan participar profesores jóvenes que vienen de afuera, si viene de una gran universidad, tiene que ingresar en una base de datos, pero generalmente tienen muchos problemas, se les pierden los documentos, se esconden documentos, y esas son las cosas que no podemos dejar que vuelvan a pasar. Es un problema de seguridad académica.

¿Cómo pretende mitigar los hechos de corrupción en la UP? y el uso del dinero, ¿se emplea en lo que debe?

La UP tiene que ser transparente y la sociedad tiene que confiar en que así sea, pero para eso tenemos que actuar de la misma forma. Por ejemplo, yo no puedo nombrar en un puesto de final a una persona que no lo es. Eso sucedió, eso no puede volver a pasar en la UP porque necesitamos actuar con toda la transparencia, porque la UP está delirante y nos va a reclamar.

No dudo de sus buenas intenciones, pero cuando los candidatos prometen de todo, luego sufren de amnesia, en general. ¿Qué garantía tenemos que de lo que dice lo va implementar?

La garantía es mi honestidad en los puestos públicos que he trabajado. En todos hemos hecho cambios, he dado muestras de honestidad y no hemos tenido que pasar por las Fiscalías. Yo me he dedicado toda mi vida a la educación y es la única vía que tengo para lograr los niveles que requiere este país.

¿Qué planes tiene sobre la reestructuración de los planes de estudio?

Acaba de tocar un punto importante. Hay dos formas de hacerlo, la primera es actualizar los planes de estudio que no están actualizados. La administración pasada logró actualizar el 80% de los planes curriculares, pero no es solo actualizar, ahora tenemos que crear nuevas carreras porque el mundo cambió, y no están creadas. Hay que enfatizar en el área de salud, en trazabilidad, por ejemplo, en el área cibernética, tecnológica. Hay que hacerlo a dos niveles, plan curricular y crear nuevas carreras. También la matrícula para licenciatura o maestría, en planes modulares o presenciales para poder ser competitivos en el mercado.

Efectuó un estudio sobre conectividad en la enseñanza impartida por los docentes en la UP, ¿qué resultados arrojó?

Esta es una investigación que se aplicó a 400 profesores de la UP en el segundo semestre del 2020, es reciente y poco divulgado. Hemos hecho antes otras investigaciones dirigidas a los estudiantes y el uso de la tecnología, y sobre los dispositivos y uso de internet. Pero este es diferente porque abarca las percepciones que tienen los profesores en relación con el uso de tecnología y su problema de conexión.

Entre los hallazgos se determinó que los profesores no se sentían capacitados para dar clases virtuales, ¿puede ampliar?

Es correcto. El estudio se aplicó al 59% de sexo femenino y 41% de los varones, y eso se debe a una equidad en cuanto a la validez de la muestra. Lo importante es que esta investigación lo que indica es que los profesores quieren más capacitación porque la pandemia los agarró desprevenidos, la pandemia paralizó a 1,600 millones de estudiantes a nivel mundial. Pero en este caso, los docentes sienten que se les dio un curso al principio, de 40 horas, en el primer semestre. Pero después de un año no se volvieron a dar los cursos de capacitación de manera permanente. Los cursos deben ser constantes y perennes, todo el año, y no solo durante el verano. Esa es una debilidad que presentan los profesores y que deben fortalecer para tener mayores competencias.

También arrojó que la conectividad era insuficiente, no solo en los hogares, y esto obligó a atender las clases por WhatsApp, ¿qué cifras encontraron?

Esta revelación de la investigación es interesante porque en el caso del estudiante, muy pocos tienen computadora de mesa, y lo que tienen todos, o la mayoría son celulares. En este caso, los profesores tienen computadora de mesa y celulares. El problema es que los profesores tienen que compartir el dispositivo con sus hijos y la esposa, es posible que este dando clases en la universidad, pero también tenga un hijo en la escuela primaria, por ejemplo. Generalmente en las casas solo hay una computadora o lap top y eso genera problemas porque además tienen que compartir la conectividad y el uso del aparato que produce efectos negativos en el aprendizaje y les crea ansiedad.

EDUCACIÓN SUPERIOR

El reto de modernizar y elevar la calidad de la educación

Nombre completo: Miguel Ángel Cañizales Mendoza

Nacimiento: 24 de septiembre de 1959 Colón, Panamá.

Ocupación: psicólogo, docente, investigador

Resumen de su carrera: Psicólogo y profesor de Segunda enseñanza, con Especialidad en Psicología. Postgrado; Métodos Alternos de Resolución de Conflicto y en Pedagogía. Maestrías en; Psicología Social, Psicología Laboral, Educación con Énfasis en Educación Superior. Estudios de Doctorado en Administración Pública, Psicología Clínica y Antropología Social y Cultural. Doctorado en Psicología Social. Post Doctorado en Psicología Clínica y Social con Subespecialidad en Psicología de la Salud. Experiencia Profesional: Ha ocupado posiciones; Embajador en España, Ministro de Educación y Viceministro. Rector de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), Presidente del Consejo de Rectores, Director de Control de Calidad en Grupo SICOM. Miembro distinguido del Grupo de Trabajo Académico de la Secretaría de Educación Pública en México. Actualmente es Catedrático y Director de Investigación y Postgrado de la Facultad de Psicología, Universidad de Panamá. Miembro de la Academia Panameña de Psicología. • Área de investigación: Alfabetización de la Salud, Desarrollo organizacional, Educación Superior, Deficiencias académicas, Gestión del conocimiento en la educación. Área de investigación: Alfabetización de la Salud, Desarrollo organizacional, Educación Superior, Deficiencias académicas, Gestión del conocimiento en la educación.