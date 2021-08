Joseph Hage:'La existencia de una amenaza terrorista no va a cesar, se va incrementar' Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

La tensa situación en Afganistán ha complicado el panorama geopolítico del mundo. ¿Qué países entablarán relaciones con el régimen fundamentalista de los talibanes y a cambio de qué? En este mismo sentido, qué amenazas enfrenta el occidente con los talibanes al mando del país. El analista político especialista en Medio Oriente y Terrorismo, Joseph Hage, explica los intereses que enfrentan a los talibanes, Rusia, China e Irán contra Estados Unidos y todo lo que representa el occidente.

Hage nació en Líbano, se desempeñó en las operaciones especiales del servicio militar de ese país alcanzando el mando de oficial G3, y después emigró a Estados Unidos con su familia. Su experiencia en el tema alza una bandera roja, pues la posibilidad de un ataque terrorista en cualquier parte del mundo se incrementa con la llegada de los talibanes al poder y eso debe preocupar a la comunidad internacional.

Las relaciones de los talibanes con grupos terroristas como ISIS o Al Qaeda no son un secreto para nadie, se afianzarán. Además, hay una gran inquietud por la situación de las mujeres, niñas y niños quienes prácticamente no tienen derechos humanos. Desde el 14 de agosto, más de 82,300 personas han sido evacuadas en vuelos desde Kabul a cualquier otro país con tal de evitar vivir bajo el régimen fundamentalista talibán.

¿Cómo se ve Afganistán bajo el mando de los talibanes?

No va a ser un Estado desarrollado en ningún tipo de derechos humanos o civiles, ni económicamente. Parece que la nueva jerarquía de los talibanes ha aprendido a ser más pragmática y tienen planes para gobernar Afganistán y lograr un asiento en la comunidad internacional. Este asiento va a ser difícil, ellos quieren implementar leyes sociales dentro de su país que no encajan con la comunidad internacional, al mismo tiempo tendrán intercambios económicos con la comunidad internacional, pero al momento es muy rígido el gobierno. Ellos quieren implementar sus leyes con mano dura y van a encontrar resistencia porque la gente no está acostumbrada, aunque les tienen miedo, así que implementarán la violencia contra su propio pueblo como lo hicieron de 1996 a 2001. Por ahora, falta que salgan los extranjeros de ese país y quedarán los talibanes, ahí veremos qué tanto van a implementar de lo que tienen en mente.

¿Cuál es el riesgo que representa Afganistán en manos de los talibanes para occidente, representado en Estados Unidos y Europa?

“Las mujeres y las niñas no tienen voz ni voto, las desnudan de todos sus derechos como seres humanos. Además, venden a las niñas para casarse o como esclavas sexuales”.

La comunidad internacional debería estar preocupada. Hay países que pueden extender la mano de cooperación con Afganistán, como China, Rusia, Irán, Pakistán, Turquía, que cada uno tiene su propio interés. Pero la existencia de una amenaza terrorista hacia el mundo occidental no va a cesar, al contrario, se va incrementar. La razón es que los talibanes, que son muchas facciones, lo primero que hicieron cuando llegaron al poder fue liberar a los miembros de ISIS que estaban presos en Kabul. Esta gente ya está suelta y en estos días, la alerta de ISIS sobre el aeropuerto de Kabul suspendió los vuelos de evacuación de las fuerzas extranjeras por un tiempo. Hay un tema muy importante, si los talibanes quieren albergar ya sea a ISIS o a una organización similar como Al Qaeda, van a tener mucho problema con el mundo occidental. El tema es qué tan pragmáticos van a ser con los países que les van a extender la mano para sobrevivir, con una enemistad con el occidente.

¿Cuál va a ser el papel de Rusia, China o Irán con Afganistán?

Cada uno tiene sus propios intereses. Irán tiene una población chií, pero dentro de Afganistán, en el pasado han reprimido a los chiíes. El actual presidente de Irán es un talibán chií, comparado con un talibán suní, que es de Afganistán, y no creo que va a tener mucho problema para establecer un mínimo de relaciones con los talibanes. Ahora, el papel sería doble, primero está el papel de tráfico de drogas que es muy próspero en Afganistán y los países podrían beneficiarse de eso a cambio de armas a los talibanes. Los países tienen que tener un control absoluto con los talibanes porque el origen del talibán no es afgano, es paquistaní. El hecho de que ganaron los talibanes en Afganistán podría envalentonar a los talibanes de Pakistán para hacer insurgencias o levantamientos. Los rusos tienen que pacificar a los talibanes, al mismo tiempo tienen que controlar a los países de la frontera con Afganistán porque no quieren bajo ningún concepto que exporten su revolución a estos países que forman parte de la federación rusa y es una amenaza para su seguridad que tenga una exportación de la ideología del talibán.

Por otra parte, China es el país que va a cosechar todos los esfuerzos de países del occidente, pero económicamente. Se va a apoderar de las minas de Afganistán que incluyen parte del cobre, las más grandes reservas de litio, un material indispensable para la tecnología. Pero China también tiene otro problema, hay una comunidad al oeste de China, que es la comunidad Uigur, y tiene extensión dentro del territorio afgano. Podrían hacer un vínculo económico a cambio de que pacifiquen a esta comunidad en Afganistán. Eso hay que verlo. Los chinos son muy pragmáticos en intercambiar seguridad por economía, les interesan mucho las riquezas naturales de Afganistán. Al fin y al cabo, si los afganos son pragmáticos para satisfacer a los países de la comunidad para quedarse en el poder, está por verse.

Todo mundo se pregunta si fue un error o una equivocación de Estados Unidos salir de Afganistán, ¿cuál es su opinión?

Ya era tiempo de que saliera Estados Unidos y sus aliados de Afganistán. Eso no está en discusión. Nosotros estamos indignados por la forma en que se hizo, porque fue muy perjudicial para la reputación de Estados Unidos. El cómo y cuándo. Normalmente lo básico es cuando retiras a una brigada lo primero que evacuan es a la población o civiles que no puede combatir, y al final salen los militares. Aquí fue todo al revés. Evacuaron a los militares de las bases, dejaron unos mil o dos mil efectivos y cuando vieron el caos mandaron seis mil. Eso es un desastre y pone la credibilidad de Estados Unidos en duda; además, envalentona a sus adversarios que piensan que al mando de Estados Unidos hay una administración caótica que no sabe lo que está haciendo y es una falta de respeto para un país que tiene un prestigio. Entonces, si tenían que salir de ahí, sí. Ya era tiempo de que lo hicieran. Pero la manera en que se hizo y el tiempo, el despliegue caótico en Kabul, es una imagen que no se va a borrar tan fácil en la comunidad internacional.

“La administración israelí tiene planes de contingencia para enfrentar a Irán y su desarrollo de armas nucleares con los países árabes, sin contar con el apoyo de Estados Unidos porque ahora el enemigo común para Israel y los países del medio oriente es Irán, por el desarrollo de armas nucleares”.

¿Qué relación tienen los talibanes con Hamás o Al Qaeda?

La única cosa en común entre los talibanes, Hamás, Al Qaeda, los iraníes, y hasta la hermandad musulmana que está viva en Egipto y en algunos países árabes, es la enemistad hacia el occidente y hacia el Estado de Israel. Es una ideología común, tan fuerte, que es suficiente para olvidar los conflictos internos a cambio de unirse y atacar de alguna forma, ideológica, social, económica y con violencia al occidente en general. Nosotros siempre hablamos de Estados Unidos porque para los radicales a través del mundo, ellos representan el occidente. Por eso atacan a Estados Unidos, no porque ese país haga algo en particular, sino porque representa al occidente. Ellos cuando miran al extranjero como infiel, no distinguen nacionalidades, todos tienen el mismo precio. La diferencia es que el americano es quien representa la sociedad occidental y el frente principal que pueden invadir con su ideología el mundo entero.

¿Cuál puede ser la posición de Israel en este conflicto?

La posición de Israel es un poco peculiar, pero la administración israelí tiene planes de contingencia para enfrentar a Irán y su desarrollo de armas nucleares con los países árabes, sin contar con el apoyo de Estados Unidos porque ahora el enemigo común para Israel y los países del Medio Oriente es Irán por el desarrollo de armas nucleares. Lo único que va a hacer Irán es chantajear con sus armas, y es capaz de usarlas.

Informes de inteligencia detallan que había una capacidad creciente de las fuerzas del Talibán, por ende, lleva a pensar que en la retirada era muy probable que esto ocurriera. ¿Qué pasó ahí?

Ahí está la credibilidad de la administración actual. La administración anterior que era de Donald Trump decidió salir de Afganistán y abrió las vías de comunicación con los talibanes, pero el tema era salir con condiciones y repercusiones. Las condiciones eran que Estados Unidos iba a evacuar por zonas o provincias y entregaban el poder a la población civil, y los talibanes entran en conjunto con las fuerzas policiacas que iban a poner orden a su manera. La idea era dejar el sur del país donde reside la mayoría de la tribu Pashtun y dejar al norte una alianza mezclada con los civiles y los talibanes. Cada etapa que no se cumplía tenía consecuencias o repercusiones de la administración, y si los talibanes no cumplían se suspendía la retirada. No se implementó nada de eso. Entre un día y otro se dio orden a los militares, con todos los reportes de inteligencia y diplomacia que estamos hablando de que los talibanes están creciendo y avanzando y había que tomar decisiones. En vez de parar a los talibanes y negociar con ellos para respetar el acuerdo, se retiraron las tropas con órdenes de no enfrentar a los talibanes. Los soldados estadounidenses que estaban en un rol de apoyo a las fuerzas afganas, se dieron cuenta de que no podían enfrentar a los talibanes. Los soldados afganos tampoco tenían la valentía suficiente para apoyar a los estadounidenses y fue el derrumbe de un solo lado y el avance tan victorioso de los talibanes en todo Afganistán.

Qué pasó con el armamento que tenía Estados Unidos dentro de Afganistán y no logró retirar?

Es otra falla técnica de quienes dieron la orden de evacuar. A mí no me preocupan mucho las armas personales como las armas de uso personal y los carros que se pueden comprar en el mercado negro, pero quedaron tanques y aviones como el Blackhawk que es una de las estrellas de la aviación estadounidense, y se va a quedar en manos de los talibanes. Si no lo pueden usar ellos, al menos van a vender la información de la tecnología a los rusos y a los chinos para desmantelar el avión y copiarlo. Este es otro desastre tecnológico que puede costar a Estados Unidos en el futuro, que sepan los adversarios el punto débil de las unidades que quedaron en Afganistán.

¿Cómo puede explicar la relación China, Rusia, Afganistán, y por otra parte Estados Unidos y sus aliados?

Es que los talibanes y su ideología los hace odiar a todo el mundo. Uno de los líderes del Talibán indicó que aquí empieza la revolución de los muyahidín (combatiente islamista que participa en la yihad o guerra santa), pero nuestra meta es el mundo entero. Así que los rusos, chinos, saben también que cualquier relación con los talibanes, mientras están en guerra activa con el occidente si llegara a terminar, los próximos son ellos. De eso no cabe duda. Quien estudia la mentalidad de los talibanes y las organizaciones terroristas radicales en el mundo lo sabe bien. El tema va a ser cómo los talibanes van a actuar, si van a santificar la relación con Rusia y China al momento que muestran enemistad hacia el occidente, quizá pueden sobrevivir un rato. El tema es que a los chinos no les interesa una guerra internacional, pero sí una a nivel regional. La gran pregunta ahora es si Rusia se va a envalentonar para invadir Ucrania, y si China termina con la independencia de Taiwán, y qué es lo que va hacer Corea del Norte, si va a seguir con su desarrollo nuclear, al igual que Irán. La meta de Irán es desarrollar un arma nuclear a cualquier precio. Irán no va a dejar de desarrollar eso, es más, la consideran como un mandato de Dios, y no se van a echar para atrás. Los norcoreanos son negociables, porque si hay un arma nuclear que quieren vender a cambio de comida o dinero, son más manejables hasta cierto punto. Los iraníes no negocian, su arma nuclear es más importante.

¿Qué va a pasar en Afganistán?

Afganistán entra ahora en una etapa de transición y al fin van a quedar los talibanes en el poder y hay varios países que van a tratar de apaciguar a los talibanes, como China, Rusia, Pakistán, y todos esos países tienen intereses diferentes y de alguna manera creo que los talibanes ahora son un poco más pragmáticos que en el pasado y van a atender las necesidades de estos países para sobrevivir en el poder. Me imagino que la poca información que vamos a recibir de afuera sobre lo que suceda en algunas provincias, la van a negar o dirán que se trata de un incidente aislado. Ellos fueron muy claros al decir que van a implementar la ley sharia original, la que salió de Egipto y Arabia Saudita, muy rígida, primitiva y afirma lo rígidos y atrasados que son los talibanes. Va a ser casi imposible para un ser humano, en especial para las mujeres.

¿Quién va a quedar en ese país?

Mira, 67% de la población tiene menos de 25 años. Toda esta gente desconoce al Talibán y las represiones. Va a haber una fuga de cerebros, de lo poco que queda del capital y de la juventud. El camino está organizado para que salgan, porque antes con mil dólares salían de Afganistán a través de Irán hacia Turquía y de ahí mandaban indirectamente a la comunidad europea, porque Turquía los dejaba pasar por la frontera. Ahora la comunidad europea está saturada. Habrá una fuga tremenda de afganos hacia Turquía. ¿Qué va a hacer Turquía? ¿Cerrará sus fronteras? Si es así quedarán atrapados en Irán, donde la vida es peor y parecida a la de Afganistán bajo el Talibán. Así que van a quedar en parte encerrados porque los países de alrededor van a tener mucho cuidado en recibirlos como Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, porque temen que el Talibán exporte su ideología a estos países, una amenaza a la seguridad de Rusia. Así que el afgano va a quedar en la cárcel del Talibán. En 2001, el jefe Ahmad Shah Massoud fue asesinado por los talibanes un mes antes de que entraran las fuerzas extranjeras en Afganistán en aquel tiempo; él tenía una comunicación y era la base que iba a ayudar a los estadounidenses a entrar al territorio y aplacar a Al Qaeda y los talibanes. El hijo de él y su provincia, ahora han declarado que no han entrado los talibanes, declararon insurgencia en contra de los talibanes. Se habla muy poco de este señor, pero es muy dura esa provincia, ni siquiera los rusos pudieron entrar o los propios talibanes. Si llega este señor a reclutar apoyo extranjero va a haber casi una guerra civil, van a entretener a los talibanes en una guerra con esta provincia que no va a ganar ninguno de los dos, pero al fin y al cabo los afganos van a pagar un precio por la llegada de los talibanes.

¿Cuáles serán las condiciones de la población en Afganistán?

Los hombres en Afganistán siempre pueden manejar su situación. El perdedor número uno siempre son las mujeres, las niñas y los niños menores de 16 años. Las mujeres y las niñas no tienen voz ni voto, las desnudan de todos sus derechos como seres humanos. Además, venden a las niñas para casarse o como esclavas sexuales, y si una mujer entra a una familia y muere el señor, puede pasar al hermano o a toda la familia tratándola como si fuera un objeto. En nuestra sociedad dicen que los animales tienen más derecho que ellas. Con respecto a los varones, los venden como esclavos sexuales. Ellos castigan la homosexualidad de un adulto, los matan, pero si le gusta un muchacho menor de 16 años lo puede obligar a ir a vivir con él como esclavo sexual. Así que es una sociedad tan primitiva, tan violenta, que para nosotros ver lo que pasa ahí, sin ley a nivel social, la mujer sin derechos vista como un objeto al igual que los niños, tiene indignada a la comunidad internacional, especialmente a quienes quieren tender la mano con los talibanes.

Se tiende a decir que los talibanes son terroristas, ¿qué tan acertada es esta frase?

Talibán es una palabra afgana que significa estudiante. Cuando se gradúan de la escuela, ellos llaman que se graduaron en teología. Ellos adoptaron el terrorismo cuando llegaron al poder en Afganistán y se separaron los muyahidín en dos campos, uno que quedó con la comunidad y las costumbres afganas, quienes siguen con sus costumbres pero sin adoptar la violencia radical como terrorismo. Cuando llegaron los talibanes a Afganistán vieron que no todos querían sumarse, ahí fue cuando adoptaron la violencia para implementar su ideología y se convirtieron de estudiantes a terroristas. Albergaron a Al Qaeda y lo apoyaron, ahí fue cuando Ayman al Zawahiri, quien tomó las riendas de Al Qaeda cuando Osama Bin Laden murió, se convirtió en la cabeza ideológica del terrorismo. Es un doctor y filósofo en terrorismo, no desde el punto de vista académico.

¿Cuál será el ingreso de Afganistán sin el financiamiento internacional?

Las dos fuentes, opio y minerales que acabas de mencionar. Ellos vivían del opio, pero ahora van a tener más vías para su exportación y venderlo en el mundo internacional porque ellos empiezan a tener vínculos con otros países y tienen rutas. Cuando estaban los estadounidenses, las cosechas grandes las destruían, pero ahora van a tener todo. Los chinos, que son exportadores número uno del mundo de anfetaminas van a usar el opio para producir para el mundo entero. Irán, por ejemplo, tiene un decreto religioso que reza que si no pueden destruir al occidente con armas, lo van a destruir con droga.

ESPECIALISTA EN MEDIO ORIENTE

Participó en batallas contra islamistas radicales, OLP y otras organizaciones

Nombre completo: Joseph Hage

Nacimiento: Diciembre 7, 1958, Beirut, Líbano

Ocupación: Analista político de Medio Oriente y terrorismo

Resumen de carrera: Director ejecutivo del Instituto de Política Libanesa Estadounidense - PAC. Expresidente de la Coalición Libanesa Estadounidense. Presidente de la organización Libanés-Estadounidense-Kataeb 1999-2003. Activista y cabildero en asuntos de Oriente Medio desde 1992 en Estados Unidos. Logros distinguidos con compañeros activistas: Aprobación de la “Ley de restauración de la soberanía del Líbano y la rendición de cuentas de Siria” SALSRA, que permitió a la administración estadounidense imponer sanciones al régimen sirio por ayudar a terroristas en el Medio Oriente. Aprobar e implementar las UNSCR 1559, 1595, 1640 y 1701. UNSCR1559 activó lo que se conoce como la Revolución del Cedro, la retirada de la ocupación siria del Líbano después de 30 años.