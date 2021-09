Alex Lee: 'A la Spia no le conviene la nueva Ley de Patrimonio porque va en contra de sus intereses' Larish Julio | La Estrella de Panamá

El alcalde de Colón, Alexis 'Alex' Lee, considera que los intereses de las empresas restauradoras de los miembros que forman parte de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia) no se benefician con la nueva propuesta legislativa sobre la Ley de Patrimonio Histórico. Va en contra de sus intereses, según Lee, por eso la critican, añade. Como alcalde, Lee apuesta a que gran parte de los problemas mencionados se minimizarán con la aprobación de la reforma a la Ley 47, punta de lanza para reactivar la economía y convertir el casco viejo de Colón en un proyecto espejo al de la capital, que transformó una zona roja en un área turística visitada por miles de viajeros. A pesar de las buenas intenciones, este plan aún no tiene claras las proyecciones de inversión, los empleos que generará o impacto económico en la provincia. Calcula que el nivel de desempleo en la provincia es de 26%. Durante la entrevista mencionó que era del 16%, una cifra paradójicamente menor a la última medición a nivel nacional efectuada por el Instituto de Estadísticas y Censo que en diciembre calculó la tasa de desempleo en 18.5%. Colón es una provincia con grandes complejidades. Además de la desocupación, es la boca de entrada de la droga de Colombia que alimenta las pandillas y criminalidad que han dejado el 25% de los homicidios que se contaron entre enero y abril del corriente en todo el país. El sector comercial enfrenta una de sus peores crisis a raíz de la pandemia, el 38% de las empresas no piensa reabrir sus puertas, según un estudio de la Cámara de Comercio de la provincia. Electo tres veces como representante de Barrio Sur en Colón, en la última elección corrió también como alcalde y designó a su suplente como representante. Lee, confiado en que el proyecto será de gran provecho para su provincia, se comprometió con este medio a dar una entrevista en un año para evaluar la nueva cara de la ciudad de Colón. Un reto que acoge, dice, porque sabe que está trabajando para cambiar la cara de la ciudad.

¿Cuál es el índice de desempleo que se registra actualmente en Colón?

Antes de contarte cifras negativas me gustaría decirte que Colón es la perla del país. Contamos con el 60% del Canal de Panamá, la Zona Libre más importante del occidente, un ferrocarril interoceánico que en 45 minutos permite ir del Atlántico al Pacífico, un aeropuerto internacional y puertos importantes, aportamos el 16% del Producto Interno Bruto al país. A pesar de lo anterior, Colón es la provincia más descuidada por este gobierno y por los anteriores. Yo soy del Partido Revolucionario Democrático al cual pertenece el presidente Laurentino Cortizo, pero a él le ha tocado bailar con la más fea, una pandemia que ha devastado al país. Pero contamos con un desempleo del 16%.

¿De dónde saca esa cifra si en diciembre se midió en 18.5% a nivel nacional?

En Colón es del 16%, porque aquí hay mucho trabajo indirecto en el que el colonense se ha convertido en emprendedor. Esa cifra la sacamos del Ministerio de Trabajo en Colón. Por ejemplo, toda la servidumbre pública está llena de negocios de personas que tienen que llevar el pan a su casa.

Pero ese es un empleo informal…

El empleo formal tenemos un índice de 26% de desempleo. La opción ahora es el empleo informal.

¿Cuáles son los planes para mejorar los índices de desempleo y en qué tiempo?

“Yo pienso que hablar de una cifra es temerario decirla, no tengo la cifra. Hay un proyecto donde nosotros vamos a promocionarlo para que el inversionista invierta en el casco aventajándose de las bondades que te comenté al inicio, que no las tiene ningún lugar en este país. Con esas bondades tenemos un atractivo para que la gente invierta”.

Todo el potencial que tenemos nos da un abanico de grandes oportunidades. Tenemos que mirar hacia el turismo. La semana pasada tuve la oportunidad de recibir al primer crucero después de un año de ausencia. Van a llegar un millón de turistas a Colón, si nos preparamos para recibirlos y llevarlos a Portobelo, mirador del Canal, y otros atractivos que tenemos, creo que podemos empezar la reactivación económica.

Pero la ciudad no es atractiva para ningún turista en este momento, ¿de qué forma se beneficia la ciudad con los turistas?

Es que no te estoy hablando de la ciudad de Colón, cuando te hablo del fuerte de San Lorenzo, por ejemplo, o de Portobelo, los turistas no tienen que hacer nada en la ciudad. La ciudad tenemos que empezar por mejorar la ley de Patrimonio Histórico, nos permite incentivar a los dueños de casa y tienen patrimonio que puedan arreglarla, modificarla o hacer réplica.

Si es tan buena la nueva ley, ¿por qué recibió tantas críticas de especialistas?

Porque la Sociedad Panamá de Ingenieros y Arquitectos de Panamá (Spia), siendo sinceros, son los que tienen las empresas restauradoras y ellos no van a aprobar una ley en la que va en contra de sus intereses. Eso yo lo digo con toda la responsabilidad, ninguna persona que no sea ingeniero o arquitecto es dueño de las empresas que restauran, es obvio que la Spia hable de la ley, ellos están en contra de que se hagan demoliciones de Patrimonio Histórico, pero nosotros no estamos haciendo demoliciones, sino salvaguardando vidas con las que tenemos todas las certificaciones que señalan que son una trampa de muerte.

¿Pero qué se va a hacer con los edificios que son Patrimonio Histórico? ¿Se perderán?

Los que ponen en peligro la vida humana no se pueden tener, los que se pueden rescatar se rescatarán, pero el nivel de deterioro que tienen determinará si tienen o no que demolerse. No por lo que dice el alcalde, sino por los señalamientos de autoridades que han dicho que incluso son insalubres y focos de epidemias. Claro que hay que dejar algunos edificios históricos que tienen que conservarse. Los que se pueden preservar los vamos a rescatar, pero el nivel de deterioro del acero a veces lo impide. La ley por eso permite restauración, da siete opciones para no perder el patrimonio. Esa es la oportunidad que tenemos, porque ahora si no la restauras tienes un monumento a la desidia. Ahora hay oportunidad para la réplica incluso, pero con la ley como está no se puede hacer nada.

¿Cuánto va a tomar hacer ese trabajo?

“Yo nací en una zona roja, las 'Cuatro Potencias' también llamada la 'Tumba Fría', pero de ahí han salido grandes figuras. En ese lugar no todo es malo, lo que pasa es que enfocamos la parte mala y no la buena”.

Tenemos que ir poco a poco porque el deterioro que hay en Colón es de muchos años atrás. Tenemos que hacer del casco de la ciudad algo similar al de Panamá, que ahora es el lugar más visitado por los turistas. Ese renacimiento queremos implementarlo en Colón.

¿Cuál es el plan si es que hay alguno para estas remodelaciones?

Primero estamos conversando con los dueños de los edificios. El 80% de la tierra de Colón es del Estado. Una vez se apruebe la ley vamos a dar la concesión de la tierra gratis a los inversionistas, pero con el compromiso de que tienen que desarrollar en dos años el globo de terreno que les estamos dando. Lo que se puede restaurar lo estamos haciendo, como la casa Wilcox, y los que no se puede vamos darles la opción de que hagan la réplica.

¿Qué va a pasar con las personas que viven en esos sitios?

La gran mayoría son invasores que les vamos a dar la oportunidad de que vivan en la segunda parte del proyecto Altos de Los Lagos donde se van a construir 1,200 apartamentos. La gente que está viviendo en casas condenadas las vamos a pasar ahí.

Altos de los Lagos requiere de mucha intervención. Las facilidades que se establecieron no son suficientes para la población que ahí vive...

Para darte un ejemplo, se está haciendo una escuela adicional, otra estación de policía, de bomberos. Están abriendo un terreno para que el comercio invierta ahí y atender las necesidades de la población.

¿Cuál es el monto de la inversión que prevén generará la reforma a la ley de Patrimonio Histórico?

Yo pienso que hablar de una cifra es temerario decirla, no tengo la cifra. Hay un proyecto que nosotros vamos a promocionarlo para que el inversionista invierta en el casco aventajándose de las bondades que te comenté al inicio, que no las tiene ningún lugar en este país. Con esas bondades tenemos un atractivo para que la gente invierta.

¿Cuántos empleos va a generar ese proyecto?

Nosotros pensamos que con los $745 millones que va a invertir el gobierno en carreteras, hospitales y la nueva terminal, además de la nueva ley que da incentivos tributarios, el índice de desempleo puede estar bajando por la mitad. Garantizaremos empleos para los colonenses y no gente de afuera, vamos a ser estrictos y severos en que las empresas que tienen que invertir usen mano de obra colonense. Se lo garantizo.

La crianza de los niños en Colón, muchas veces se ve entremezclada con las pandillas, ¿a usted le tocó vivir eso de pequeño?

Sí, yo quiero que sepas, yo soy un ejemplo de que cuando tú quieres hacer las cosas, las haces. Yo nací en una zona roja, las 'Cuatro Potencias' también llamada la 'Tumba Fría', pero de ahí han salido grandes figuras. En ese lugar no todo es malo, lo que pasa es que enfocamos la parte mala y no la buena, ahí nació el alcalde Beby González que ya falleció, grandes deportistas, pero no todo en la zona roja es malo. Los medios hacen eco a lo malo y no a lo bueno, Colón es la provincia de la que más profesionales salen graduados. Hay un deterioro del sistema, pero nosotros vamos a trabajar con eso, con los grandes profesionales que tenemos en esta provincia.

¿Como hizo usted para no caer en pandillas o el crimen organizado?

La institución más grande que existe es la familia. Yo vengo de una familia en la que mis padres eran colonenses humildes que salían a trabajar para darnos educación. Cuando hay hogares disfuncionales en los que no hay papás, o la mamá hace cosas que no tiene que hacer, son los ejemplos que ven los niños. Pero nosotros tenemos que trabajar en el fortalecimiento de la familia. El requisito que ponemos a los 400 niños a quienes les daremos una Tablet es que tienen que vivir con mamá y con papá. Los valores son importantes, cuando hay una familia que sabe que las cosas se consiguen con ejemplo entonces se valoran. Hubo ocasiones que tuve que irme a la escuela con un pan y un té, pero yo pienso que la familia como institución es sagrada para que la gente no caiga en el crimen.

¿Cuál es el plan de la alcaldía para reducir la criminalidad en Colón?

El tema de la criminalidad, no es responsabilidad de la alcaldía, nosotros trabajamos en prevención.

Te puedo hablar de todos los talleres que tenemos en la oficina de seguridad de la alcaldía que trabaja en prevención; esa gran cantidad de dinero que se gasta en represión, si lo gastamos en prevención tendríamos otro escenario. Cuando una persona hace una cosa mala todos lo replican, pero cuando hay cosas buenas nadie dice nada. Aquí vino un maleante y le metió una bala a otro, y es el escándalo nacional. Hace una semana el equipo de Colón ganó el campeonato de lucha libre, sin embargo, nadie dijo nada al respecto. Ahí hay 59 jóvenes que están haciendo las cosas bien.

¿Cómo está influyendo el narcotráfico en la población y en las pandillas de Colón?

Yo le doy mucho seguimiento al trabajo del comisionado de la Policía Nacional, Víctor Méndez, jefe de la zona, y me tengo que quitar el sombrero. Todos los días con los pocos recursos que tiene incauta droga, armas, gente del mal vivir, gente buscada por la justicia. El llamado que hacemos como autoridad local es que le den más recursos, nos pongan más policías, más equipo rodante, más equipo de inteligencia, antes se daba la inteligencia ahora no. Estoy en las calles y sé cómo se pueden hacer las cosas.

¿Qué va a hacer con el problema de narcotráfico en Colón?

Bueno, nosotros trabajamos en prevención, el narcotráfico compete a la Policía, Ministerio de Seguridad, no puedo opinar. Pero lo que te puedo decir es que hacemos programas de prevención para que los niños no entren en narcotráfico, hacemos programas de trabajo social en los corregimientos, deporte, y otros programas. Tengo la única oficina que apoya a la población con discapacidad, otra de asuntos indígenas que viven en pobreza.

Colón es un lugar pequeño, todos se conocen y saben quién está en malos pasos…

Nosotros tenemos un programa que se llama La Nueva Semilla, la alcaldía destina el 20% del presupuesto a los programas de prevención y rescate de los muchachos que están haciendo las cosas bien. Yo nací en una zona roja y tengo tres títulos universitarios, soy el alcalde de la ciudad, representante del Barrio Sur, presidente de los alcaldes de Panamá y de América Latina. Ese es el ejemplo que tenemos en Colón de la zona roja. Como en todos los países del mundo hay muchachos irrescatables, pero la mayoría son gente buena, gente que quiere trabajar por Colón. Entonces yo les digo a los medios que digan las cosas buenas, que hablen de la gente que son un ejemplo, los buenos somos más.

Pensé que tenían un plan estructurado para este proyecto…

Lo hay, pero no te puedo simplificar todo. Desde la alcaldía tenemos un programa que se llama Colón, perla del Caribe, que junto con los puertos estamos haciendo en seis fases para ampliar en dos años la parte de Colón en construcción, restauración, incentivos fiscales a los inversionistas. Nosotros hemos platicado con la Asociación de Usuarios de Zona Libre para que esas tiendas que venden al detal, que son más de dos mil, traspasen esa operación al casco de la ciudad. Esa ley de patrimonio es el primer escalón para la reactivación de la ciudad y para hacer de Colón un lugar atractivo para inversionistas y turistas. Nadie va a comprar una casa que vale millones si la tiene que arreglar en seis o siete años. Por eso esa nueva ley les da opciones de soluciones inmediatas en un término de dos años.

¿Los inversionistas tienen confianza en el proyecto? La temporada de cruceros dura unos meses, ¿y el resto del año?

La temporada de cruceros dura siete meses, de septiembre a marzo, acuérdate que también tenemos la ley de Colón Puerto Libre, mediante la cual vamos a invitar a la gente a que venga a hacer compras, habilitar almacenes que puedan vender libre de impuestos.

¿Como va a controlar la criminalidad?

Se ha comprobado científicamente que el trabajo dignifica al ser humano. El plan es por dos años, esa gente va a tener oportunidad de empleo que va a bajar los índices de criminalidad.

Pero baja temporalmente, mientras dure el proyecto…

No porque eso va a generar comercios nuevos. Vamos a hacer edificios que tendrán tiendas, restaurantes, oficinas, una economía renaciente y la gente necesita mano de obra. Pasarán de la construcción a otros trabajos.

¿Qué pasa con el Proyecto Colón Puerto Libre que no aterriza?

Tenemos reuniones, y creo que hay que darle una revisión. Hasta ahora no ha traído beneficio a nadie, ni a los residentes. Colón es más allá que las 16 calles, hay que extenderlo hasta Cuatro Altos, cambiar las reglas para que pueda despegar.

¿Por qué se subió los gastos de representación de $3 mil a $7 mil?

Me encanta esa pregunta. Los medios dicen la mitad de las cosas, no dicen la verdad. La gente habló cuando me subí los gastos de representación y después de que la gente se sintió insatisfecha con eso, yo me bajé los gastos de representación porque no quiero gobernar a espaldas del pueblo. De $3,500 me lo bajé a $2,500 pero ningún medio dijo eso. Ahora que me lo bajé nadie lo dijo, la mala intención de la noticia. El municipio de Colón es de los más transparentes. El presidente del Consejo Municipal tiene gastos más altos que el alcalde y yo veía que eso no era equitativo, pero cuando el clamor popular reaccionó, nosotros lo escuchamos, no solo llegué al monto original, sino que me bajé mil dólares, pero eso nadie lo habla. Ese dinero va a la caja general y hemos dedicado mucho al proyecto visión 2020 para operar a ciudadanos de cataratas, hemos becado a 85 niños del municipio y hemos regalado miles de pares de lentes para gente que lo necesita.

ALEX LEE

Alcalde de Colón, tres veces electo como representante de Barrio Sur

Nombre completo: Rolando Alexis 'Alex' Lee

Nacimiento: 7 de abril de 1961, Colón, Panamá

Ocupación: alcalde

Resumen de su carrera: Realizó sus estudios primarios en la Escuela Porfirio Meléndez (1967-1972); la Pre media la realizó en el Colegio Abel Bravo (1973-1975) y sus estudios de media o secundarios en el Colegio José Guardia Vega (1976-1978), en donde obtuvo el diploma de Bachiller en Comercio con especialización en Contabilidad. Su educación universitaria la realiza en el Centro Regional Universitario de Colón (CRUC), en donde obtiene el título de Técnico en Administración Portuaria. Licenciado en Administración Pública, posee además Postgrado en Alta Gerencia y el titulo de Maestría en y Descentralización. Actual alcalde del distrito de Colón en la provincia de Colón, Panamá, electo en mayo de 2019 e inicia su ejercicio en julio del mismo año. Fue Representante del corregimiento del Barrio Sur, en la ciudad de Colón por un periodo de 10 años. Durante el periodo que fue concejal del Municipio de Colón, fue presidente del Concejo en siete ocasiones y presidente del Concejo Provincial de Coordinación en dos oportunidades. Además fue escogido para presidir la Asociación de Alcaldes de la República de Panamá (ADALPA) en 2019 Y es el tesorero (2019) de la Asociación de Municipios de Panamá.