John Dornheim: 'Manejamos una cantidad de aproximadamente 240 pandillas en el país'

Los estamentos de seguridad están apostando a la lucha contra el trafico de drogas para debilitar a las pandillas. En Panamá, de acuerdo con el director de la Policía Nacional, John Dornheim, hay registro de 240 pandillas. Si cada una se compone al menos de 10 integrantes, esto significa que existen al menos 2,400 pandilleros. No todas viven del tráfico de drogas, aunque las más fuertes se dedican al transporte, custodia, sicariato y recibimiento de la droga de los carteles extranjeros. El director de la Policía fue cauto en sus palabras. Al momento de la entrevista aún no se había hecho público el informe Global que que mide la criminalidad organizada en el mundo, el cual dejó muy mal parado al país, en el sitio 17 de 196 países. El reporte cita que “cientos de organizaciones criminales de estilo mafioso operan en Panamá siendo dos grupos de pandillas los más prominentes”. Dornheim detalló acciones en contra de estas pandillas. No obstante, la demanda por el consumo de droga en mercados atractivos es una feroz competencia para las autoridades que buscan desmantelar estos grupos que operan más rápido que la ley. Limpiar la casa e invertir en tecnología, capacitación y prevención en la población son desafíos pendientes, especialmente en un país con controles laxos, instituciones débiles y falta de mecanismos efectivos contra la corrupción. El escenario no es nuevo, es una cuestión de arrastre de años que se ha dejado pasar, tal vez minimizando sus consecuencias. Los grupos criminales se aprovechan de nuestro sistema logístico, de las conexiones y la posición geográfica del país. Esto se ha detectado, cada vez con más frecuencia, en contubernio con las autoridades e infiltración de pandilleros en empresas privadas que facilitan su operación. Por tanto, no se trata de una tarea única de los estamentos de seguridad o del gobierno de turno, sino de un reto para toda la sociedad que implica un cambio de conducta consumista enraizada que favorece el florecimiento de estos grupos delincuenciales.

En las últimas semanas hemos sido testigos de homicidios que hacen pensar que operan de forma impune, generando una percepción de inseguridad. ¿Qué está ocurriendo en este momento en las pandillas que se ha reflejado en los recientes asesinatos?

En lo que va del año, el Ministerio Público y Policía Nacional han ejecutado 10 operaciones en contra de las pandillas. Desde que inició el Sistema Penal Acusatorio (SPA) es la primera vez que en un año se logran tantas acciones en contra de estos grupos criminales. Pero las pandillas están peleando territorio, el control, para desarrollar sus acciones criminales. Es por ello por lo que se ve este conflicto entre estos grupos que al final del camino terminan en homicidios, violencia y una serie de delitos conexos como robo, hurto, robo de auto, y otros delitos provocados por el accionar de estos grupos criminales.

¿Usted quiere decir que producto de los operativos realizados, se ha generado esta pelea por el territorio?

Producto de las operaciones desarrolladas y la propia lucha entre los grupos que pelean el dominio del territorio, rutas, porque ellos también tienen influencia en el tráfico nacional de droga, en la venta y en el tráfico transnacional. Ellos pelean ese control para el transporte de drogas fuera del país, eso es un enfrentamiento real de estos grupos que lleva a cometer homicidios entre ellos, o realizar atentados entre sí.

¿Qué porción del territorio controlan las pandillas?

No podemos hablar de una porción del territorio, están sectorizados en ciertos lugares del país. Nuestra dirección de investigación judicial, la de inteligencia y el Ministerio Público tienen identificados a los grupos. Obviamente que el proceso de investigación apegado a la ley lleva un tiempo, pero sí están sectorizados.

Se habla de los operativos antipandillas, se capturan cabecillas, pero cuando indagamos sobre las pandillas de mayor injerencia no cambian los nombres. ¿Qué cantidad de pandilleros están en las calles y de qué rangos?

Nosotros manejamos una cantidad de aproximadamente 240 pandillas que operan en el país. Pero en ciertos lugares no son grandes, en muchas pandillas la cantidad de integrantes no es elevado. Lo que sí es cierto es que pelean espacios para ejercer diferentes acciones criminales. Al pelear el territorio vienen las diferentes acciones, como le mencioné, los homicidios. Con las operaciones antipandillas lo que estamos buscando es no solamente al momento de ejercer la acción llevarnos las ramas del árbol, sino las ramas, el tronco y la raíz. Desarticular por completo para evitar que otro grupo emerja.

Siempre va a surgir otro grupo porque existe una demanda y un mercado que suplir, el transporte de la droga. Si eliminara el tráfico de drogas entonces controlará una de las actividades más rentables de las pandillas. ¿Cómo piensa controlarlo?

Hablar de tráfico de droga es hablar de una serie de situaciones que afectan la actividad delictiva del país. Panamá no produce drogas, pero en lo que va del año los estamentos de seguridad han incautado más de 85 toneladas de droga en asocio con el Ministerio Público. Obviamente que el tráfico de droga utiliza nuestro comercio legítimo para desarrollar sus actividades. Uno de los principales rubros que brinda Panamá es el transporte de contenedores y servicios marítimos. Tenemos dos puertos en el Pacífico, tres puertos Caribe (Colón) y uno en la provincia de Bocas del Toro. Ahí se desarrolla la actividad de comercio lícita, pero las organizaciones criminales se aprovechan de esta actividad para desarrollar sus operaciones criminales. Recientemente se desarticuló un grupo criminal que prestaba servicio a organizaciones internacionales a través del envío de droga en contenedores y vía aérea.

Las pandillas, ¿qué tanto han evolucionado?

El tema de las pandillas en Panamá ha ido evolucionado, así como el país lo hace. Ellas cuando se realiza una operación en contra de los grupos, alguien quiere liderar y al querer liderar surgen los tentáculos y quedan dos o tres grupos que se conocen entre sí y saben donde vive cada uno. Por ejemplo, en San Miguelito tenemos tres pandillas pequeñas en ciertos sitios y que uno no puede pasar de un lado a otro. Ese control del territorio, a diferencia de muchos otros países, nosotros como institución sí controlamos y caminamos estos lugares.

Pero he sabido que hay policías que no se atreven a entrar a zonas calientes…

Aquí en Panamá sí, en todos los lugares pueden entrar.

La DEA sacó un informe que detalla que en México del 35% al 40% del territorio está dominado por los narcos, les han dado un detalle similar en Panamá?

Nosotros en nuestro país no tenemos esa consecuencia.

Hay territorios donde los grupos delincuenciales dominan sobre la población, puede ser por extorsión, por ejemplo…

Si ellos tuviesen un dominio efectivo la policía no pudiera ingresar.

Es sobre la población…

Esa es la parte que estamos trabajando en El Chorrillo a través de la Unidad de Prevención Comunitaria. Hemos podido sacar a estas personas que generaban estos conflictos y los que están surgiendo, que es la nueva juventud, no tiene ese tipo de conflicto y hacia allá es que estamos apuntando.

El tráfico de drogas a través de los puertos es preocupante. En Colón, ¿qué tan preocupante es para usted la infiltración de pandillas en los puertos?

Lo que nos preocupa es que afecta nuestra economía y la incidencia que tiene en la violencia alrededor de estos lugares. Los grupos ven el desarrollo de sus actividades ilícitas, ellos cuentan con recurso e invierten el recurso necesario para llevar esa droga a los mercados internacionales.

No parecen frenar esta situación con tecnología, hay escáneres que no han sido instalados, no hay cámaras en puntos clave. ¿Cuál es la estrategia para evitar esta infiltración?

Está en marcha. Es de diferentes formas. Hay tecnología en desarrollo en los puertos y se espera nueva tecnología para ayudar a quienes prestan servicio en contra de estas organizaciones criminales. También desarrollamos operativos afuera de los puertos que inciden en la criminalidad que se origina dentro de los puertos. Es un trabajo muy complejo, delicado, que requiere mucho esfuerzo de los hombres y mujeres que se dedican a esta especialidad.

Pero ¿qué tan infiltradas están las pandillas en los puertos, del 1 al 10?

Mire, eso tiene que sectorizarlo. En el Atlántico hay mucha influencia del narcotráfico. Son lugares para diferenciar, no es lo mismo el tipo de delito que se da en Colón a la actividad delictiva en San Miguelito. Son actividades diferentes. En Colón se afectan los puertos, la actividad lícita, ahí tenemos una afectación directa del narcotráfico. En el segundo, se genera mucho hurto o robo.

Al final ¿qué tan infiltrados están en la actividad portuaria?

Es poca, no le puedo dar una cifra del uno al diez, sería injusto. Pero sí tienen colaboradores en los puertos que les facilitan algunas actividades. Pero al panameño por naturaleza no le gusta meterse en problemas, la gran mayoría que trabajan en los puertos prefieren no meterse en eso. La banda que acabamos de desmantelar, que también enviaba la droga a través de la carga de los aviones, en 50 o 60 paquetes y la persona que organizaba esta operación es la tercera vez que ha sido detenida por la misma actividad. Muchos cuando están en la cárcel buscan la forma de bajar las penas y salen, se meten de nuevo a lo mismo.

Colón pareciera una olla exprés, ante las cifras del desempleo, se percibe un territorio vulnerable, ¿cuál es su perspectiva de Colón?

Colón es una de las provincias más hermosas y con hombres y mujeres excelentes . No podemos calificar a Colón de forma negativa. Los que están cometiendo delitos en Colón es una minoría que afecta la imagen. Colón está a escasas millas del sur de uno de los mayores centros de producción de cocaína. Para ello estamos desarrollando un plan muy, muy, ambicioso que nos está dando resultados enormes en términos de seguridad. En lo que va del año se han decomisado en esa provincia más de 34 toneladas de droga. Si bien es cierto se han cometido una serie de homicidios en esta provincia, la inmensa mayoría han sido resueltos por la ley. Ya la persona está detenida.

¿Cuál es la estrategia de Policía para contener el delito en Colón? La excusa de que los homicidios son producto de rencillas la vimos en México hace tiempo, cuando se achacaba la violencia a los carteles y luego terminaron dominando territorios…

La Policía en Colón está trabajando en dos vías. Tenemos que hacer frente al delito que se está desarrollando, pero estamos trabajando la otra parte, que es la prevención. Estamos sembrando la semilla que nos va a evitar que lo que se está dando hoy se de en el futuro. En nuestra institución se va a crear una subdirección de prevención que se dedicará únicamente a los temas preventivos. Nosotros creemos en la prevención. Si bien es cierto que hoy tenemos que reprimir el delito, estamos convencidos que el futuro tiene que ser mejor.

Según usted, ¿qué tanta simbiosis hay entre la política y el crimen?

Nosotros somos por naturaleza apolíticos.

Hablo de los nexos que tiene el crimen con la política…

El crimen aprovecha todas las oportunidades. Su objetivo es lograr obtener recursos económicos. En este caso, la fuente principal de las organizaciones es la droga, es el motor para ellos que genera economía en nuestro país.

¿Usted cree necesario un pie de fuerza más entrenado en inteligencia?

Nosotros tenemos una dirección de inteligencia muy fuerte, una dirección de investigación judicial muy fuerte y una contra el narcotráfico muy fuerte.

¿Entonces qué pasa?

Como muestra son los resultados que estamos teniendo a nivel operativo. Este año hemos pasado cifras de años anteriores, estamos muy por encima de años anteriores en todo, incautación de droga, resolución de homicidios, resolver hurtos y robos. Pero la delincuencia es dinámica y nosotros también tenemos que hacerla dinámica.

¿Qué falta, que se ven crímenes en la calle?

Estos homicidios se han dado, los que más impacto han causado es ver el del centro comercial, el otro en la Fernández de Córdoba frente a un supermercado. Los delincuentes salen de los sitios de donde se mantienen y van a diferentes lugares. Los grupos contrarios buscan la oportunidad.

¿Los maleantes se sienten impunes en el país?

Quiere que le diga algo, es la parte preventiva la que hay que trabajar. Los cambios cuestan, hay que dedicarles tiempo. Lo que está ahora mismo difícilmente le va a cambiar la mentalidad a estos hombres.

¿Qué le diría usted al ciudadano que opina que no hay seguridad?

Yo le digo a todos los habitantes de este país que confíen en la policía, que nos apoyen porque muchas veces tenemos conocimiento de que se va a cometer un delito, o que se cometió un delito y quién lo hizo, pero no lo denuncian. Necesitamos reforzar la confianza, pero también tenemos medios tecnológicos en los que pueden hacer las denuncias, esperamos que vayan incrementando su confianza en la Policía. Pueden llamar al 104 y tendrán una respuesta. También pueden hacer sus denuncias de forma anónima.

¿Usted cree que es necesario incrementar la contra inteligencia para identificar a las unidades que cooperan con el crimen organizado?

Nosotros dentro de la Policía tenemos las unidades capacitadas y cada día se están capacitando. Ahí está el ejemplo, aceptamos que hay algunas manzanas podridas, pero con nuestros mecanismos de inteligencia e investigación los estamos sacando de la institución con el Ministerio Público en varias operaciones. Esto indica que nosotros además de ser luz para la calle, lo somos internamente.

Lo que distorsiona la imagen de la Policía es la represión, ¿cuál es su visión sobre eso?

Al momento de nosotros intervenir o ejercer represión en el delito el afectado no se va a sentir cómodo, tampoco su familia, no nos va a ver como gestores de paz, aunque ellos estaban interrumpiendo sus actividades ilícitas.

Las 86 toneladas de droga incautada representan un 15% de lo que transita por el país, ¿cuál es la estrategia de la Policía, hacer lo mismo o cambiar de tajo la lucha contra el narco?

Los delitos son dinámicos. Nosotros también tenemos que desarrollar esa dinámica, hay estrategias dentro del desarrollo de las operaciones tenemos que modificarlas porque no nos podemos quedar atrás. Referente al consumo de droga en nuestro país le puedo decir que estamos enfrentando el consumo. En lo que va del año llevamos más de 400 operaciones en contra de los vendedores locales.

JOHN DORNHEIM

Sanear la casa e invertir en prevención, parte de las estrategias del director de la Policía

Nombre completo: John Omar Dornheim Castillo

Nacimiento: 9 octubre 1971, Las Tablas, Los Santos, Panamá.

Ocupación: Director General de la Policía Nacional

Resumen de su carrera: Cuenta con 27 años de servicios y se ha desempeñado en cargos como: Subteniente, Zona de Policía Metropolitana. Subteniente, Zona de Policía de Los Santos, Operaciones. Subteniente Táctico Instructor de la Academia de Policía. Subteniente, Servicio Policial de Fronteras, Policía Nacional, Jefe de la Compañía B. Teniente, Jefe del grupo B Rojo, Operaciones. Teniente, Departamento Antidrogas de la D.I.I.P, jefe del grupo de Interdicción, jefe y ejecutivo de Operaciones. Capitán, División de Delitos Relacionados con Drogas , D.N.I.J , jefe de Operaciones. Capitán, jefe del Departamento de Seguridad Externa de la D.N.I.P. (Terrorismo, Extranjería, Drogas y Asuntos del Canal) Mayor, Jefe del Grupo, encargado del Puesto de Control de Guabalá Mayor, Jefe de la Seccional de la D.N.I.J. de Chiriquí Subcomisionado, D.N.I.J Jefe de División de Delitos Relacionados con Drogas Subcomisionado y como director Nacional Antidrogas.