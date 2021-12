Dr. Alex González: 'Costo de funcionamiento de la Ciudad de la Salud, aún está sin definir' Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

¿Cuál será el costo del funcionamiento de la Ciudad de la Salud? Nuestro entrevistado, el doctor Alex González, director Ejecutivo Nacional de Prestación de Servicios en Salud de la Caja de Seguro Social, indicó que aún ese dato se encuentra en análisis por parte de las mesas de trabajo. No obstante, para los entendidos en temas relacionados a salud pública, esta cifra debió calcularse antes de reactivar el proyecto que tendrá un costo final de más de mil millones de dólares. González manifestó que los fondos para este propósito se obtendrán del programa de Enfermedad y Maternidad que acumula reservas por $2,322.4 millones (2020) y que este año reflejó una disminución de $70 millones como parte de los efectos de la pandemia.

La Ciudad de la Salud, proyecto que se conceptualizó en 2010 y que retomó la actual administración de la Caja de Seguro Social (CSS), después de permanecer más de 6 años paralizado, pretende convertirse en una oferta diversificada de atención especializada para aliviar la mora quirúrgica en diferentes ramas de la medicina. El proyecto se licitó por $587 millones y en el camino sufrió siete adendas. Entre ellas, se disminuyó $70 millones por la forma de pago contra avance (2012) quedando en $517 millones. La quinta de ellas aumentó $36 millones en cambio y alcance de 365 días al proyecto quedando en $554 millones. La administración encabezada por el doctor Enrique Lao Cortés (inició en 2019) reactivó el proyecto con el consorcio Panameño de Construcciones Hospitalarias conformado por Constructora Rigaservices S.A.; Administración de Proyectos de Construcción S.A. y CMG Construction Managment Group S.A. Del monto acordado se avanzaron $338 millones restando un presupuesto de $215 millones, aunque requería otros $445 millones, obra que culminará costando $998 millones. El proyecto tendrá cuatro centros especializados con tecnología de punta, equipamiento que asciende a más de $236 millones y alrededor de 832 especialistas de ellos contamos con el 60% y el resto está en formación.

En previas intervenciones del director de la CSS, Enrique Lao, anunció que la infraestructura de la Ciudad de la Salud tenía un avance del 64%. En ese momento el costo de la totalidad del proyecto era aproximadamente de $580 millones. ¿Por qué con un 36% restante la cifra para culminar la obra asciende a $480 millones?

Es una pregunta importante. Hace diez años, cuando se conceptualizó la Ciudad de la Salud, se pensaba en una obra a la que se iban a trasladar servicios del Complejo Metropolitano, o de las especialidades pediátricas, para convertirla en un centro de acopio para los pacientes asegurados. Sin embargo, después de estos años este proyecto ha estado en un proceso silente. Cuando llegamos a la administración de la CSS notamos que había muy poca actividad, y el doctor Enrique Lao vio la oportunidad de ver cómo se podía activar la obra y nos dimos cuenta de que la empresa FCC estaba demandando a la CSS y además estaba solicitando dinero por la permanencia del contrato que estaba vigente.

Al llegar la pandemia cambió todo el panorama, pero al finalizar el 2020 el doctor Lao presenta la posibilidad de reactivarla en función de garantizar camas suficientes frente a la pandemia. Conseguimos la no objeción de la empresa y gracias a eso pudimos construir el hospital Covid con 300 camas y que se va a convertir en el Instituto Cardiotorácico. Pasado el tiempo de haber conceptualizado la obra, avanzó mucho la tecnología y revisamos en el proyecto inicial que este no estaba enfocado a ser una estructura con los avances que hoy en día se pueden lograr. La CSS paga anualmente una gran cantidad de servicios externos como sonografías, estudios de corazón, operaciones que se tienen que hacer externamente porque a pesar de contar con los especialistas no contamos con el equipo de avanzada. El aumento del costo se da en función de que se había pagado una gran cantidad de dinero y quedaban un poco más de $200 millones que no se habían concretado en el pago, y cuando se hace la revisión de la obra nos damos cuenta de que requiere de una redefinición. En ese proceso la mayor parte del dinero que se buscaba cubrir con estos fondos aprobados por la Junta Directiva está visualizado a la gestión de equipos. Esto indica que vamos a tener cirugía robótica y otros aparatos para hacer cirugías especializadas.

Aún no comprendo el monto de los $477 millones, ¿cómo se llega a esa cifra?

La cifra, para ser claros, es que desde el momento en que empieza la obra hasta el 2020 se registró un aumento significativo en muchos materiales. Al aumentar la complejidad de la obra nos percatamos que no existía ni siquiera el 25% de los equipos que el proyecto va a tener. Por ejemplo, vamos a tener equipos de alta calidad y eso dentro de los $440 millones que representa la adenda número siete, ese porcentaje está distribuido una parte para el equipamiento que asciende a más de $236 millones y el resto, $164 millones son para acabar la infraestructura que estaba abandonada y ha debido tener un aumento porque hay mucho deterioro e inmobiliario. Así se llega a la cifra.

¿Cuánto le va a costar a la CSS el funcionamiento de la Ciudad de la Salud anualmente?

Esa es una excelente pregunta. Le quiero decir que tan pronto se dio el proceso de cesión empezamos la reactivación por etapas. La primera culminará a los 8 meses que es el Instituto Cardiotorácico y ahí vamos a trasladar personal que ya está en el hospital de especialidades pediátricas, en el hospital del Complejo y prevemos que el funcionamiento será por etapas. Al final vamos a tener una instalación que contará con más de 1,400 personas porque tendrá 1,226 camas y evidentemente habrá un gasto significativo en términos de salario.

¿Pero cuál es la cifra?

Precisamente estamos en ese proceso de definir porque lo que estamos haciendo es que sea auto sostenible. Tendrá su propia área de energía, va a tener su propia planta de residuos.

“Tengo que ser honesto, no tengo la cifra exacta anual de funcionamiento, pero nosotros estamos trabajando ordenadamente para que los costos que se den en la Ciudad de la Salud sean mucho menores de lo que invertimos en servicios de exteriorización”

Pero tendrán que pagar mantenimiento del equipo, actualizaciones de sistemas, planillas, insumos, medicamentos… ¿cuánto le va a costar a la CSS?

Esa cifra no se la puedo dar en este momento porque estamos en un proceso de revisión del proceso de planificación de inserción.

Tiene algo aproximado, me imagino…

Nosotros con el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias (CHAAM) que es un hospital mayor, tenemos un presupuesto por arriba de $18 millones que tiene que ver con el funcionamiento anual.

Estamos hablando de la Ciudad de la Salud, ¿cuánto costará anualmente mantener ese complejo especializado y de dónde lo vamos a pagar?

Tengo que ser honesto, no tengo la cifra exacta anual de funcionamiento, pero nosotros estamos trabajando ordenadamente para que los costos que se den en la Ciudad de la Salud sean mucho menores de lo que actualmente nosotros invertimos en servicios de exteriorización. Porque con la tecnología que habrá en esa obra, nosotros nos vamos a ahorrar unos $30 millones anuales.

¿Por qué ese presupuesto no se calculó antes para saber si es factible el gasto, si podemos pagarlo o si contamos con los recursos?

Recordemos que los equipos van a ser nuevos.

Pero necesitan mantenimiento y actualizaciones…

Nosotros en la parte médica hemos hecho toda la estructuración para que la infraestructura entre en funcionamiento. Evidentemente los costos están siendo evaluados por el personal que tiene que hacerlo.

Como especialista en temas de gerencia médica, ¿no cree que este cálculo debió hacerse antes de reactivar la obra?

“Todo el servicio que reúne a 23 profesionales se va a mudar a la ciudad de la salud, igualmente neurocirugía, los servicios de trasplantes irán a la Ciudad de la Salud”.

Se hizo, calculamos el funcionamiento en función del Complejo Hospitalario que genera un costo en términos de presupuesto en personal de más de $18 millones.

¿El complejo de la CSS cuántas camas tiene?

834.

¿Ustedes planean clausurar el Complejo o continuar con ese servicio?

El complejo se va a convertir en un hospital de segundo nivel que tendrá un hospital geriátrico y por eso mencionaba que la transición a la ciudad de la salud va a ser los servicios de mayor especialidad y complejidad.

¿Continuarán con la atención de urgencias en el Complejo cuando se abra la Ciudad de la Salud?

Es correcto. Quiero explicar que hemos hecho un proceso de reorganización. El Complejo Hospitalario en el modelo original de la Ciudad de la Salud se iba a trasladar completamente a la nueva ciudad. Nosotros estamos dejando un ala de un hospital geriátrico con todas las atenciones de los pacientes de la tercera edad y la otra ala va a ser un instituto de diagnóstico para ayudar a que en la periferia las personas puedan realizarse estudios en forma más eficiente y vamos a dejar también el cuarto de urgencias porque en la Ciudad de la Salud no habrá cuarto de urgencias. Los pacientes van a llegar por referencias de la red, no por demanda espontánea.

Esto indica que necesitarán más personal para la Ciudad de la Salud, especialistas, ¿contamos con ellos?

Necesitamos 832 especialistas. Nosotros tenemos especialistas. Recordemos que la Ciudad de la Salud va a migrar algunos servicios que están en el Complejo Hospitalario y de especialidades pediátricas. Por ejemplo, cirugía cardiovascular. Todo el servicio que reúne a 23 profesionales se va a mudar a la ciudad de la salud, igualmente neurocirugía, los servicios de trasplantes irán a la Ciudad de la Salud.

Es verdad que migran, pero se amplían. Si es así, necesitarán más personal, ¿cuánto sería?

Hemos hecho un cálculo de profesionales y lo que tenemos que entender es que no se van todos los servicios del Complejo Hospitalario ni de Especialidades Pediátricas. Hemos calculado que necesitamos alrededor de 832 especialistas, de ellos contamos con el 60% y el resto está en formación. En los próximos años deben ir integrándose los profesionales que necesitamos. Tenemos 200 personas ya en el Instituto Cardiotorácico nombrados en Ciudad de la Salud que va ayudar a reforzar. Los especializados los tenemos, y necesitamos más obviamente. Pero estamos formando la cantidad de especialistas que necesitamos.

Si deja el Complejo Hospitalario abierto, más el resto de los centros de atención alrededor del país, ¿qué presupuesto requerirá la CSS para su funcionamiento?

Recordemos que la CSS funciona con los cuatro programas.

¿De cuál de ellos?

Del Programa de Enfermedad y Maternidad que no tiene déficit. Es un fondo que hemos proyectado y estamos planificando para que de ahí salga el dinero para hacer la sostenibilidad. Recordemos que esta obra se va a completar en un periodo de 25 meses pero que las empresas que están participando del avance de la construcción están presentando un financiamiento y nosotros hemos prorrateado en ese fondo de Enfermedad y Maternidad el pago de la obra en un periodo de cinco años porque así, nosotros no afectamos tanto.

¿En este momento a cuánto ascienden las reservas del Programa de Enfermedad y Maternidad?

No lo tengo a mano, pero sé que tenemos una gran fortaleza en ese fondo.

¿Pero es para pagar el funcionamiento o la operación del Complejo y el resto?

El único Programa que tiene déficit es el de Invalidez, Vejez y Muerte. La dirección de Enfermedad y Maternidad no tiene déficit.

Sí, pero hasta ahora no me ha mencionado, aunque sea cuánto se piensa gastar en planilla…

Lo que pasa es que es un tema conceptual y si no se entiende el concepto cuesta entender cómo se financia. Fíjese que el hospital del Complejo es el de mayor complejidad, si se trasladan los servicios de mayor complejidad hacia la Ciudad de la Salud, asumes que el personal que tiene en el Complejo se va a trasladar a una unidad más compleja.

Me habló de un 40% de déficit… Cuando tenga una planilla al 100% ¿cuánto destinará para este renglón?

Nosotros estamos en este proceso haciendo las adecuaciones y los procesos dentro de planificación para analizar cuánto será el costo final. Tenga la seguridad que hemos tomado todas previsiones y los cambios estructurales que estamos haciendo van a garantizar el funcionamiento. Cuando nosotros dijimos que íbamos a construir el hospital Covid nadie lo creía porque era una obra que estaba hace diez años parada y nosotros lo hicimos en un mes.

Doctor, invertir en prevención en vez de tanta infraestructura, ¿no paga mejor?

El modelo nuevo de la CSS ha cambiado el enfoque sobre prevención. A raíz de la pandemia la CSS ha salido con el Ministerio de Salud a hacer los procesos de trazabilidad. La pandemia se gana en las calles, no en los centros hospitalarios, y ese concepto nos ha llevado a cambiar el modelo de prevención. Empezamos a fortalecer centros de bienestar para los adultos mayores, hemos metido mano a las casas de jubilados para convertirlos en centros primarios.

¿Cuánto gasta la CSS al año en servicios de externalización?

Por arriba de los $50 millones. Eso nos lo vamos a ahorrar. En este momento en que estamos en el reinicio de la obra hay cosas que estamos ajustando. Tenemos indicadores internacionales que estipulan cuánto cuesta una cama en intensivos con todo el personal, insumos o medicamentos, médicos especialistas.

Basados en ese cálculo internacional, ¿cuál es el costo de mantener una cama en un complejo especializado?

No tengo la cifra en este momento, pero se la puedo compartir. Yo he estado en el proceso de planificación, estamos haciendo los ajustes para darle una cifra real.

¿El contrato podría tener nuevas adendas?

Nosotros acabamos de hacer una adenda al contrato original porque estaba vigente. El compromiso es no más adendas, entregar la obra el 16 de diciembre de 2023.

¿Qué garantiza que no habrá una nueva adenda con sobre costos?

El proceso ordenado que estamos haciendo y que ha sido puesto a disposición de la aseguradora y el que ha hecho el director Lao, de poder terminar la obra en el tiempo fijado. Nadie nos creía que íbamos a entregar un hospital en un mes de 300 camas y lo entregamos en 28 días. Fue una obra que se llevó a cabo a través del Ministerio de la Presidencia, no fue una licitación que nosotros lanzamos. Tuvo dos participaciones, en la primera se presentaron algunas empresas por la premura con que queríamos que entregaran la obra. Abrimos entonces un segundo concurso por temas de transparencia y se presentaron varias y de ellas quedaron dos y se escogió la de menor valor.

¿En qué forma la Ciudad de la Salud mejorará la atención de los pacientes que requieren medicamentos, citas o cirugías?

Hablamos de dos temas, una, es la actividad de tercer y cuarto nivel que va a ofrecer la Ciudad de la Salud y la mejor forma de garantizar es crear la estructura como la estamos visualizando. Tenemos una estructura que va a contar no solo con un Instituto Cardiotorácico, recordemos que esa es la patología más frecuente en el país. Mucha gente muere por problemas cardíacos y a veces no tenemos la suficiente oferta para atenderlos por temas de quirófanos, salas de hemodinámica. Este Instituto va a tener tres salas de hemodinámica, seis salones de operaciones, lo que buscamos es bajar la mora y atender a las personas que requieren cateterismos y pasar de inmediato a la sala de operaciones, esto es un déficit que tenemos actualmente.

Cuando entramos en la administración de la CSS (2019) teníamos 16 mil cirugías pendientes, de ellas 8 mil eran de cataratas. Lo que hemos hecho en este último caso es diversificar las operaciones en los centros del país para tener mejor acceso. Pero lo que más nos preocupa son las cirugías cardiacas, las de columna donde también tenemos una mora, pero en la Ciudad de la Salud vamos a tener una parte para la atención neuroquirúrgica y buscamos proyectar que la Ciudad de la Salud sea una oferta abierta y efectiva para población. En la Ciudad de la Salud tendremos el Instituto Cardiotorácico en el que se van a hacer cirugías cardiovasculares, cardiología, neumología y la parte torácica. Vamos a tener un Instituto Nefrológico donde va a estar la parte de nefrología, trasplantes, urología y neurocirugía. Un centro materno fetal en el que se van a hacer cirugía intrauterina, la parte de obstetricia crítica para madres que requieren atención especializada; un Instituto pediátrico avanzado de mayor complejidad, habrá sala de quemados, cuidados intensivos, niños con patologías congénitas. Además de dos edificios, uno quirúrgico y de medicina y dos centros de investigación en los que vamos a hacer investigación y simulación.