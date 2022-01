Francisco Sánchez Cárdenas: 'El PRD perdió la brújula'

Francisco Sánchez Cárdenas, 'Pachi', como le conocen sus amigos, es un veterano en la política. Fundador del partido gobernante (Partido Revolucionario Democrático PRD), reclama al colectivo una introspección para encontrarse con los principios del legendario líder Omar Torrijos y abandonar el clientelismo. Un sueño que tira más hacia una utopía, pues los diputados de la bancada oficialista parecen tener otras prioridades, la reelección, por ejemplo. El partido perdió la brújula, reiteró el entrevistado. Pronosticó que si en las próximas elecciones internas del 15 de mayo el partido no corrige el rumbo, irá directo al precipicio. Sánchez Cárdenas vaticina que la facción del diputado y presidente del PRD Benicio Robinson, acompañado del vicepresidente José Gabriel Carrizo, que aspira a controlar el partido, consolidarán el poder. Como médico y miembro del Consejo Consultivo de Salud, mencionó las consecuencias del ómicron que arrasa en contagios.

El próximo 15 de mayo hay elecciones internas en el PRD. Me atrevo a apostar que es el colectivo que concentra la mayor cantidad de intelectuales. ¿Por qué se percibe que hay un gobierno que no ejecuta?

Yo creo que el PRD perdió la brújula de lo que debió ser el colectivo. Todo esto lo vaticinamos hace muchos años cuando veíamos que el partido iba camino a ser una especie de sucursal del poder de la Asamblea Nacional. Eso ha ocurrido, no solo en el PRD, sino en todos. Hoy todas las dirigencias de partidos están en manos de diputados. Ellos tienen sus propios intereses, agenda y objetivos que son muy diferentes a lo que debe ser el objetivo del partido. El de ellos es reelegirse. Eso trae como consecuencia que al ser miembros mayoritarios, o de más poder, toda la actividad se dirige hacia ese objetivo y se olvidan de las doctrinas. Todo va para reelegirse. Eso trae como consecuencia que tengas partidos desdibujados, por eso te digo que perdió la brújula. Pero tenemos una ventaja, somos el partido mayoritario, aun cuando somos oposición. Aun después de las dos derrotas y estar 10 años fuera del poder, seguimos siendo el partido de mayor adherencia. Hay algo que nos une, a pesar de que muchos opinen que ya pasó de moda.

Si bien el torrijismo es a lo que se refiere, el partido no parece practicar sus principios.

Francisco Sánchez Cárdenas: 'El PRD perdió la brújula' Larish Julio | La Estrella de Panamá

No te digo que lo que se está haciendo es torrijismo. Te digo que el partido perdió la brújula de su fundación. Son dos cosas distintas. Eso se traduce en este periodo de gobierno en que al principio hubo una disputa áspera entre la Asamblea y el Ejecutivo, que dejó al partido en una situación de lo que pensaba la Asamblea y lo que pensaba el Ejecutivo. Eso se ha subsanado un poco. Son errores que se han cometido. Pero, de cara al futuro, se presentan elecciones muy importantes. Eventos a partir de mayo, que se escoge una nueva dirigencia.

Pedro Miguel González, el secretario general del PRD, ha dicho que el gobierno quiere asaltar la dirección del partido.

Yo creo que la ecuación interna del partido es dominada por Benicio Robinson –actual presidente del PRD– y la facción del vicepresidente. Esas dos facciones controlan la estructura y muy probablemente se van a alzar con la dirigencia del partido. Pero si se va a hacer con el ánimo y objetivo único electoral de 2024, y no de reencontrar al partido con su doctrina torrijista, lo que se vaya a hacer en ese congreso no va a ser la solución para el partido.

Usted ha estado en política toda su vida, ¿usted cree que Robinson va a velar por los principios del partido o por sus intereses?

Francisco Sánchez Cárdenas: 'El PRD perdió la brújula'

Es el momento de la verdad del partido y de su futuro.

¿Se basa en una persona?

En una estructura. Si no se hace ese examen retrospectivo de qué errores se han cometido, va a llevar al partido a su extinción.

¿Qué cree que va a suceder?

“Tiene que haber medidas paramétricas, para mi concepto no se deben implementar en este periodo porque vamos a llevar al país a una confrontación”

Se tiene que hacer la introspección. El partido no solo son esas facciones, tiene una enorme cantidad de personas capacitadas que tenemos que hacer el esfuerzo para que el colectivo entienda que por el camino que van, por electorero, van a llevar a la tumba al partido. Entonces, tenemos que hacer toda la fuerza para que eso cambie.

¿Qué posibilidad tiene el vicepresidente, Gabriel Carrizo, para agarrar la dirección del partido?

Yo creo que con la estructura dominada por diputados y el Ejecutivo, Gabi Carrizo tiene la opción de alzarse con la dirección general. Eso políticamente hablando, no estoy diciendo que estoy a favor o en contra. Es una realidad.

¿Eso le conviene al partido? Hay gente muy enojada.

Definitivamente. Entonces ahí viene lo que te decía, si no ven ese momento a partir de mayo, como el momento de hacer las rectificaciones... lógicamente me vas a decir que si no lo han visto, cómo lo van a ver ahora. Esa es la realidad política, si no lo ven y ponen en acción una serie de modificaciones de actuar y de hacerse más transparentes ante la sociedad...

Eso suena a milagro..., incluso determinaron que las actas del Gabinete sean secretas por 10 años.

Mira, esos son errores que los hemos vivido en el pasado. Los cometimos y de ellos parece que no hemos aprendido lo suficiente. Estos errores llevaron al partido a situaciones que no pueden repetirse. Esa es la madurez política que deben tener quienes van a dirigir el partido, si no la tienen es un problema muy serio.

¿Usted cree que el presidente Laurentino Cortizo cuenta con el respaldo del partido?

El presidente, que le ha tocado una situación muy difícil, en este momento tiene el respaldo de la estructura del partido. Hay muchos que no estarán de acuerdo conmigo, pero yo apoyo al gobierno para que salga lo mejor posible porque es un gobierno PRD. Pero definitivamente él es el presidente elegido por los panameños y por nuestro partido, y hay que brindarle el apoyo.

La pregunta es si el resto de la colectividad piensa así.

Por la situación en la que se encuentra el país ahora mismo, hay muchas personas disconformes. Espero que en esta segunda mitad de gobierno, una vez resueltos los problemas económicos y que tengamos un buen repunte económico, traerá más posibilidades de inversión y puestos de trabajo y las cosas se pueden ir emparejando. No obstante, la loma política a subir será muy empinada.

¿Ustedes creen que se van a reelegir en las siguientes elecciones?

“Yo creo que la ecuación interna del partido es dominada por Benicio Robinson y la facción del vicepresidente. Esas dos facciones controlan la estructura y muy probablemente se van a alzar con la dirigencia del partido”

La historia de la política panameña indica que la reelección es un fenómeno bastante difícil, no quiero decir imposible. Pero se tiene que hacer lo necesario para que el gobierno haga lo que tiene que hacer en materias importantes: Caja de Seguro Social (CSS); economía, seguridad nacional, educación y justicia. A pesar de que en el futuro no sea lo mejor para la reelección, hay que hacer esas cosas.

¿Qué va a pasar con la CSS y el programa de Invalidez, Vejez y Muerte?

Yo tengo mi propia manera de pensar. El problema del programa Invalidez Vejez y Muerte (IVM) debió haber sido resuelto hace muchos años. Ahora estamos en medio de una situación pandémica, una situación económica desastrosa. Tratar de meter las medidas paramétricas necesarias ahora es llevar al país a un enfrentamiento que no es saludable. Para mí, la solución es crear el programa de medidas paramétricas que se deban tomar a partir de cierto periodo.

¿Dejárselo al siguiente gobierno?

No. De solucionarlo ya, pero que el próximo gobierno las implemente.

¿Pero no se da cuenta de que las decisiones que se tomen son las que van a confrontar al país?

Pero si las tratas de implementar a la fuerza, porque quieren que el PRD lo haga, recuérdese lo que pasó en Nicaragua o en Chile. No podemos, por política, tratar de meter un problema de la CSS en medio de una pandemia, de una crisis económica.

Pero el IVM puede colapsar en los próximos años...

Hay plata, tiene que haber plata. En estos días conversaba con un economista y me dijo que tenemos que buscar la forma de financiar un periodo necesario con dinero que no venga de Panamá. Por ejemplo, el del Canal de Panamá, los consulados, lo que producen, debemos dejar la política de que eso es del cónsul y que pase al Tesoro, se ganan millones de dólares.

Pero eso no será suficiente, habrá que alimentar con nuestro esfuerzo el programa.

Es un periodo en el que la economía se va a recuperar, en el que el IVM va a ir feneciendo y que domine el individual. Después veremos ese programa individual y el problema que tiene para recuperarse.

Es decir, ¿impondrán o no medidas paramétricas?

Tiene que haber medidas paramétricas, para mi concepto no se deben implementar en este periodo porque vamos a llevar al país a una confrontación. Es irresponsable decir en este momento que vamos a aumentar la edad y las cuotas.

Entiendo la preocupación, pero siento que es dejar la papa caliente al siguiente gobierno.

Bueno, esto se debió resolver hace 10 años. El gobierno del PRD no tiene miedo, pero en estos momentos es irresponsable hacer eso por la situación en que está el país.

¿Cuál es su proyección para las próximas elecciones?

Mira, yo creo que el panorama político en este momento es incierto. Si ves quiénes aspiran y quiénes tienen la posibilidad, son los mismos que estuvieron hace 10 años haciendo las trastadas que se hicieron. (Ricardo) Martinelli, que marca aparentemente bien en todas las encuestas, ya sabemos qué ha pasado con él y qué es lo que probablemente pueda pasar. José I. Blandón (Partido Panameñista) pertenece a un partido aliado a Martinelli en tiempos de desastre, y Rómulo Roux de Cambio Democrático que también fue parte de ese gobierno del desastre. Si no hay posibilidades de reelección el país se va a debatir en quién escoger, no se perfila nadie nuevo. Con (Ricardo) Lombana, hacer un partido es difícil, pero la estructura es más difícil aún.

¿Usted aspira a algún cargo interno en el PRD?

No.

¿Pedro Miguel González tiene los votos para reelegirse?

Eso no lo sé.

¿Ve a Gabi Carrizo como un buen candidato para ganar la próxima elección?

Paso.

¿Qué ha hecho el alcalde capitalino?

He seguido muy poco la actividad del alcalde.

¿Qué tan bien está haciendo su trabajo el contralor Gerardo Solís?

Creo que podría hacerlo mejor. Eso de Panamá Ports le quedó muy mal.

¿Qué podemos esperar de la negociación entre el gobierno y Minera Panamá?

Yo creo que debemos esperar que aporten más al Estado de lo que han aportado. Hay que tratar de que aporten más efectivo al Estado. Hay que igualar en términos de regalías e impuestos a Chile, entre todas las cosas tienen un 48% si mal no recuerdo.

¿Hacia eso vamos?

Es mi meta, mi aspiración, pero no sé como van.

¿Qué estrategia implementará el gobierno para evitar que el aumento de casos por covid-19 presione al sistema de salud?

Veníamos de una fase de casi cuatro meses controlando la pandemia y al igual que el año pasado, cuando se abren las fiestas patrias, Día de la Madre y las fiestas de diciembre, se incrementan los casos. Era de esperarse, lo preveíamos. Pero en el medio apareció ómicron, la variante. En este momento considero que tenemos contagios comunitarios y estimo que la próxima semana los casos serán exponenciales. Esto no es para asustarse ni entrar en pánico. Pero tampoco sentirnos contentos de que es menos letal y mórbido. No, esto nos puede causar un problema sanitario ya que van a haber enormes casos positivos, la mayoría será con síntomas leves, pero es gente enferma, que entrará en cuarentena y faltará a sus trabajos. Cuando se trata de 50 mil o 60 mil casos en una semana, por ejemplo, golpea la economía. No es cuestión de entrar en un terror, miedo o zozobra, es totalmente controlable, lo hemos demostrado. Hemos adoptado las medidas de bioseguridad y con eso hemos podido bajar los contagios.

¿Por qué las personas que tienen hasta tres dosis de vacunas se siguen contagiando?

Lo que sucede es que cuando te vacunas contra algo, no quiere decir que no lo vas a recibir en tu cuerpo. La vacuna te protege, está demostrado. De cada 14 casos que van a cuidados intensivos actualmente, uno es vacunado y el resto no. De los que están muriendo, la mayoría son no vacunados. La vacuna te protege, pero no impide que te contagies. En ese momento que estás vacunado también te conviertes en un contagiador, aunque con una carga viral mucho menor que un no vacunado.

Con toda esta situación que puede parecer descontrolada, ¿adoptarán medidas de cierre?

Yo creo que si nosotros vemos esta variante, la próxima semana será dominante. Y si entendemos que es un virus que da síntomas y que en cinco días concluye su ciclo, y que estos síntomas son en su mayoría leves, entonces no debemos tener ese miedo de cerrar el país. Si logramos que la comunidad siga entendiendo que no son buenos los parkings, que no son buenas las aglomeraciones y que la vacuna es muy necesaria, yo creo que esto lo pasamos.

¿En los sistemas de salud existe el personal suficiente como para contener la ola?

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) ante la aparición del ómicron se han venido preparando. Recuerda que en noviembre o diciembre del año pasado estábamos escasos de muchas cosas y se hizo un enorme esfuerzo para adaptar nuevas instalaciones y nombrar más personal. Todo eso está preparado. Se compraron recursos e insumos para que no ocurra el peor desastre que pueda traer ómicron desde el punto de vista sanitario que es el desbordamiento. Eso sí sería pecaminoso. Se puede asegurar que hay capacidad ahora mismo para atender la ola. Los casos están en aumento y el nivel de hospitalizaciones se ha mantenido estable, al igual que el de defunciones, como en las últimas semanas.

Yo creo que la comunidad, en términos generales, se ha portado bien. Hay sectores antivacunas que no tienen ningún tipo de responsabilidad, pero son la minoría. La comunidad es propensa a cuidarse.

MÉDICO Y POLÍTICO

Es miembro del Consejo Consultivo de Salud y fundador del PRD

Nombre completo: Francisco Sánchez Cárdenas

Nacimiento: 28 de enero de 1942, Panamá

Ocupación: Médico neurocirujano

Resumen de su carrera: Universidad de Valladolid, España. Residencia en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la CSS, Universidad de Bonn, Alemania. Miembro de la Sociedad de Neurocirugía. Neurocirujanos Asociados de Panamá. (Napsa). Corporación Neuroquirúrgica de Panamá. Microneurocirujano. Cirugía de columna vertebral. Neurocirujano de la CSS. Neurocirujano del Centro Médico Paitilla. Neurocirujano de hospital Punta Pacífica. Exsubdirector de Servicios Médicos de la CSS. Exministro de Salud. Exdirector general de la CSS. Exministro de Vivienda. Expresidente de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía de Panamá. Presidente de Neurocirujanos Asociados de Panamá.