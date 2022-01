Jorge Nicolau: 'Fusionar los programas de pensiones sería terrible' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Discutir las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) es una tarea impostergable. El costo de no hacerlo sería garrafal, especialmente cuando hablamos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que presenta un déficit y los cálculos actuariales de hace dos años anuncian un colapso del sistema. El reclamo a las autoridades, por parte de Jorge Nicolau, consultor y estudioso del tema, consiste en transparentar el tópico, ponerlo en la mesa de debate para lograr consensos y planificar la sostenibilidad del fondo de pensiones.

En 2015, una asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó subir la edad de jubilación desde 2018 y luego gradualmente cada seis meses hasta llegar a 70 años.

No todo debe ser de impacto, sino gradual. A diferencia del sector sindical, el entrevistado asegura que sería terrible fusionar los programas. La salida es esperar el informe técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para poder tomar las correcciones y si hay que implementar medidas paramétricas, consensuarlas.

¿Cuál es la situación del programa IVM en este momento?

El informe actuarial que se presentó en febrero de 2021 dice claramente que en el 2024 no va haber fondos suficientes para pagar las pensiones. También advierte que hay un grupo que se va a jubilar, que son cotizantes inactivos y que no están registrados en el análisis y son una parte interesante. También puede ser que la crisis llegue en 2023.

Jorge Nicolau: 'Fusionar los programas de pensiones sería terrible'

En este momento la OIT hace un nuevo informe actuarial para conocer el impacto de las finanzas de la CSS durante la pandemia, ¿qué se espera de ese informe?

Lo primero que debía hacerse en el diálogo fue la parte técnica: lo que va a hacer la OIT ahora y presentar ante la Junta Técnica Actuarial (JTA) su reporte. Ya es tarde.

De todas formas, es necesario conocer la situación porque faltaba información que ahora la vamos a tener. La OIT va a sentar las bases de cómo estamos. El siguiente paso es cómo vamos a solucionar el problema. De nada sirve saber que estamos fregados si no vemos cómo vamos a salir adelante. Es un aspecto que la OIT va a ratificar y los resultados, creo yo, van a ser peores de lo que teníamos con la JTA. Espero que las alternativas que presenten se puedan discutir, porque no se deben imponer medidas. Tenemos que sentarnos todos a analizar la situación para arreglarla.

“Aquí hay un líder que se llama el presidente. Ese tiene que empezar a decir cómo se hacen las cosas. No puede dejarle a los demás la tarea. Si los demás no lo pueden hacer, tiene la potestad de decir, Fulano y Mengano vamos a trabajar esto”.

Cuando se habla de “las partes”, la OIT asesora a la mesa tripartita (empresarios, gobierno y trabajadores), no con todos los sectores que participaron en el Diálogo convocado por el gobierno. ¿Con quiénes nos vamos a sentar a hablar de este tema?

Jorge Nicolau: 'Fusionar los programas de pensiones sería terrible'

La mesa tripartita, según las experiencias que hemos visto. Anteriormente se reunieron los empresarios y trabajadores y contrataron organismos internacionales, hicieron las corridas y por ejemplo, en Uruguay ya hubo una experiencia igual y encontraron soluciones. En Panamá hay que sentarse igual. La solución no será solo para el asegurado que tendrá que pagar un poco más, es una verdad brutal, pero hay que aceptarla para poder solucionar esto. El problema radica en que esto tiene un impacto mayor por el monto de la deuda que hay. Ahora mismo hay una deuda entre 200 o 300 mil asegurados. Pero si no hacemos nada, esa deuda sigue aumentando de tal forma en que se hace mayor al Producto Interno Bruto (PIB) presente. Es de $75 mil millones presentado por la JTA en el Diálogo. Ese monto es el impacto de no hacer nada, no hay forma de pagarlo. Alguien me comentaba que podríamos solucionar el problema con los aportes del Canal, y sumaba las empresas privatizadas. Perfecto, súmalo, y vas a quitar al país el presupuesto de construcción de carreteras, obras de educación, inversiones. Eso no soluciona el problema. Ese es el fondo del asunto.

Hay diferentes ideas que han surgido para sacar a flote el IVM, una de ellas es aportar un monto temporal por parte del Estado mientras se implementan las medidas paramétricas, ¿qué opina de esta medida?

Primero, tenemos que ser transparentes. Ese monto de cuánto va a ser y cuánto va a durar. Lo escuché también y que era para que el siguiente gobierno tuviera suficiente para que implemente lo que se debe hacer. El asunto es que estamos hablando de cifras grandes. Por ejemplo, se habla de mil millones por año. Entonces, si ellos van a dejar un fondo para dos años más, digamos que serían dos mil millones. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Es una cifra importante. Lo que me temo es que pudieran usar fondos del mixto que son para pagar las jubilaciones, eso es un pecado. Esos fondos requieren mejores rendimientos. Aparte de eso, me parece que hay que empezar a hablar el problema con todos. Si la OIT presenta el informe en este momento, hay que conversar sobre los resultados. Vamos a encontrar alguna solución.

El gobierno teme un estallido social y por eso no se atreve a tomar medidas paramétricas. Desde que se convocó al Diálogo se advirtió. ¿Cómo trata el tema?

Yo lo que creo es que no se ha informado a todo el público. Los más afectados en una crisis van a ser los obreros, no los profesionales o pudientes. Pero hay que explicar el problema en general, una labor en la que todos sepan cómo y de qué forma nos va afectar. Inclusive, en Uruguay, el ITBMS de ellos es alrededor de 21%, siete puntos de ese monto es para el Seguro. Cosas como esas pueden pasar y afectan a todo el mundo. Si se habla con tranquilidad, yo sé que hay el miedo de disturbios, pero se enfrenta hablando. Con voluntad. Usted no puede agarrar un problema de esta magnitud, que nos puede quebrar como país, y decir, mejor no lo toco porque me voy a buscar un problema en las calles. Eso es absurdo. Es cómo se hace. Los problemas se buscan en las calles cuando no hay transparencia. Por ejemplo, los informes de resultados de la CSS de 2020 no han salido, los de 2019 sí salieron. Así que definitivamente hay formas de afrontar esto.

¿Hay liderazgo para hacerlo?

Yo espero que lo encuentren.

“Lo que me temo es que pudieran usar fondos del mixto que son para pagar las jubilaciones, eso es un pecado. Esos fondos requieren mejores rendimientos. Aparte de eso, me parece que hay que empezar a hablar el problema con todos”.

¿Quién debe tomar la batuta, la ministra de Trabajo?

Aquí hay un líder que se llama el Presidente (Laurentino Cortizo). Ese tiene que empezar a decir cómo se hacen las cosas. No puede dejarle a los demás la tarea. Si los demás no lo pueden hacer, tiene la potestad de decir, Fulano y Mengano vamos a trabajar esto.

¿Fusionar los fondos de retiro (mixto e individual), es una alternativa?

Terrible. Las razones son específicas. La JTA dice que es nefasto en Panamá. Esto es así porque aumenta la cantidad del déficit. Por ejemplo, el déficit actual del sistema de beneficio definido, su tope es de $6 mil en rojo, y sigue varios años igual. Si lo unes, empiezas a tener déficit en el 2029 porque se va comiendo las reservas. Pero el tope llega a $13 mil en un año.

Si se fusionan y se implementan medidas paramétricas graduales, ¿tampoco funcionaría?

Las medidas paramétricas la bajan un poco, pero el tamaño de la deuda es muchísimo más de lo calculado para este sistema. Unirlos aumenta el problema porque actualmente estamos hablando de unos 500 asegurados en el programa de beneficio definido, a esto le agregarás un millón más de asegurados, aumentas el problema más del doble. No hay suficiente dinero. Al contrario, se lo come en pocos años y no hay reserva para pagar las jubilaciones de nosotros.

¿En cuánto tiempo entraría nuevamente en crisis?

Ya empieza a haber déficit en 2029. Hay un análisis completo, financiero y actuarial que ellos hicieron y dice que no lo aguanta el país.

“La solución no será solo para el asegurado que tendrá que pagar un poco más, es una verdad brutal, pero hay que aceptarla para poder solucionar esto. El problema radica en que esto tiene un impacto mayor por el monto de la deuda que hay”.

Los sindicalistas están solicitando esa alternativa, ¿empezarán los obstáculos al no hacerlo?

Miremos quiénes han revertido del sistema de cuentas individuales al de beneficio definido, que es el que ellos quieren que prime. Argentina es un país que lo ha hecho. En 2008, por razones fiscales, que no tenían dólares y los fondos de los jubilados estaban en dólares, ellos agarraron los fondos y revirtieron el sistema de cuentas de ahorro. Fue un desastre, [terminaron] quebrados.

¿Cuál es la solución en este sentido?

Son las cuentas de ahorro individual. Hay un periodo de transición. A los que ya están jubilados hay que buscarles fondos para pagarles. Quienes tienen dos o tres años para jubilarse no les vas a decir, ahora vas a empezar a ahorrar. Ellos deben hacerlo a la edad correspondiente. Pero agarras un periodo y toda esa gente que se va a jubilar dentro de 4 o 5 años puede entrar en un sistema de cuentas individuales. Igual que hizo Chile y Holanda. Les reconocen lo que han pagado, cosa que cuando se jubilen el gobierno les deposita o reconoce el dinero para que tengan el fondo. En Chile, por ejemplo, se emiten bonos que se hacen efectivos al momento de la jubilación. Digamos que en un año hay 50 mil personas que se van a jubilar, el equivalente se emite en bonos y esos fondos van a esas personas. Eso se ha hecho en otros países y no ha sido problema. Ha podido pagarse.

Pero tienes que tener un buen grado de inversión, porque ¿cuánto tiempo puedes adquirir deuda de esta forma?

Le garantizo que si se unen los sistemas perdemos el grado de inversión. Porque la deuda ahora mismo está en más de $40 mil millones, estamos hablando de que el valor presente de la deuda del sistema de beneficio definido es de $75 mil millones, una cifra que ofrece la JTA. Decir que eso se manejará más adelante es peor. Esa deuda se puede bajar. Son los casi 600 mil asegurados. Aproximadamente quienes tienen menos de 45 años las sacas del sistema del solidario y los pasas a una cuenta de ahorro. Todo debería ir a una cuenta de ahorro individual.

Desaparecer el sistema individual sin ofrecer un estado de cuenta al asegurado me parece inconcebible…

Tiene toda la razón. La deficiencia es inaceptable. El Siacap, que maneja $800 millones de fondos, todo mundo sabe lo que tiene en su cuenta de ahorros. La CSS ha demostrado que no es eficiente en ese tema. Hay que pasarle la responsabilidad a alguien que sepa hacerlo y vamos a arreglar eso.

Son cambios estructurales que requieren de un gran liderazgo para debatirlas…

Pero le digo una cosa, hacer las cosas más grandes no solucionan el problema. Ellos han demostrado que no pueden hacerlo, hay que dárselo a alguien que sí sepa.

¿La OIT qué papel puede tener en toda la discusión?

Las recomendaciones de los ajustes que hay que hacer y cómo van a ser los fondos en el futuro de acuerdo con sus recomendaciones.

¿Se sabe cuándo estará listo ese informe?

Nadie sabe porque el gobierno no lo ha dicho, eso es falta de transparencia. No sé por qué razón no hablan claro, no dicen cuándo empezaron, cuánto tiempo les va a tomar. Cuáles son los pasos para que ellos presenten su informe y qué vendrá después.

¿Qué otras medidas se deben adoptar para evitar que el problema no nos explote en la cara en 10 años?

Mire, hay cosas que en la vida a uno no le gustan. No va haber dinero para educación ni para nada si el gobierno todos los años se tiene que meter la mano en el bolsillo para subsidiar las pensiones. ¿De dónde va a sacar tanto dinero? no hay forma de aguantarlo. Vamos a colapsar como han colapsado algunos países, Grecia el más icónico. Veamos México, no tienen sistema solidario, actualmente acaban de hacer una reforma con el presidente que es de izquierda, ellos no volvieron al sistema viejo, ellos hicieron ajustes. Lo que estaban pagando para el fondo de pensión calcularon lo que debían de pagar en el futuro y empezaron a arreglarlo. Otro país, Bolivia: para el tiempo de Evo Morales cuando era presidente tomaron una decisión y pasaron las cuentas de orden individual no las queremos más y vamos a pasar al sistema de beneficio definido. ¿Que pasa? Evo Morales nunca implementó la ley, se quedó con las cuentas individuales. No son brutos. Ellos sabían que el sistema funciona.

¿Se puede esperar hasta el próximo gobierno para implementar las medidas paramétricas?

Lo más importante es llegar a un acuerdo. Este puede explicar todas las medidas que haya que tomar y el tiempo. Eso debe ser gradual. Se va preparando al Estado para que pueda hacer frente a estas cosas.

¿Cuál es el costo de no hacer?

Es de dónde vamos a sacar dinero para pagar $75 mil millones de este sistema. Si tomamos la decisión absurda de unir los sistemas, esa cifra sube infinitamente.

Buscar dinero para reflotar el fondo sin paramétricas, ¿le suena posible?

Es echarlo a una cuestión sin fondos indefinida.

Manejar administrativamente con más eficiencia la CSS, y recolectar la deuda, ¿qué tanto bajan la cifra?

Por qué no lo hacen ahora si pueden. Tienen todos los recursos a su mano. Por qué esperan a que la compañía quiebre para ir a buscar el dinero. no tienen un sistema de cobros eficiente.

Los sindicalistas dicen que hay dinero en la CSS…

Están locos, no han visto la cifra. ¿Qué es mucha plata? ¿Dos mil, tres mil millones? Si ya actualmente el déficit es mil millones, eso no es plata. Una alternativa al problema es que la persona se jubile cuando quiera. Si quiere ir con el 30% del monto de jubilación lo puede hacer antes, y quien quiera que su jubilación sea el 60% se jubila a otra edad. La belleza de las cuentas de ahorro es que si tienes el dinero a tu nombre, tú te quedas hasta la edad que quieras, además si sabes que es heredable. El sistema de cuentas de ahorro puede atrapar a la economía informal. En otros países el manejo de ese dinero tiene reglas. El problema es que todo se ha manejado mal, las inversiones están en bonos del ahorro panameño que pagan nada. Eso hay que cambiarlo.

REFLOTAR EL IVM

La necesidad de definir las medidas que solventarán el programa de pensiones

Nombre completo: Jorge Nicolau

Nacimiento: 30 de octubre de 1949, Panamá

Ocupación: Consultor empresarial

Resumen de su carrera: Director de Juntas Directivas y asesor de Cable & Wireless Panamá, S.A. (1999 – 2014). Presidente Ejecutivo y Gerente General, (Enero de 2007 a Diciembre 2014). Vice-Presidente Ejecutivo, (Septiembre 1999 a Diciembre 2006). Educación: Florida State University. Licenciado en Ciencias en Administración de Empresas. NorthWestern University. Cursos de Postgrado en Finanzas Corporativas, Mercados e Inversiones INSEAD UNIVERSITY.