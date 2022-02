Prof. Euclides Tapia: 'En una guerra global, el Tratado de Neutralidad del Canal es papel mojado' Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

La tensión entre occidente, Estados Unidos y Rusia por una posible invasión de este último a Ucrania ha destapado toda clase de análisis. Desde el más diplomático hasta el más extremo, uno que eriza la piel, que escandaliza por la escalada de consecuencias que jamás desearíamos alcanzar. El profesor Euclides Tapia, titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, pinta un panorama realmente preocupante en este último extremo. En una guerra global, dice, no quedaría nada, nuestro país desaparecería por el rol del Canal de Panamá en el conflicto. Hasta cierto punto su análisis coincide con las catastróficas consecuencias que dibujó hace algunas semanas Joe Biden, presidente de Estados Unidos: una guerra sin precedentes. Antes de arribar a esa situación el mundo espera cordura y diplomacia, una solución pacífica ante las amenazas de parte y parte que amenazan la soberanía de Ucrania. En todo caso, Tapia traslada la dramática situación a nuestro mayor activo, el Canal, un potencial blanco militar de los enemigos norteamericanos en el que el tratado de neutralidad quedaría prácticamente anulado: “como un papel mojado” frente a los poderosos intereses de la guerra. Desaparecían al Canal, insiste Tapia como parte de las desastrosas consecuencias en caso de una escalada sin precedentes.

¿Qué pasaría con el Canal de Panamá en caso de un conflicto extremo?

Depende de qué tipo de conflicto. Si estamos hablando de un conflicto global este país desaparece de la faz de la tierra. Ellos no van a permitir que Estados Unidos les cierre el Canal, porque se lo van a cerrar porque obviamente si no se lo cierran lo pueden volar, y entonces que exclusivamente Estados Unidos lo utilice. No, no. Eso no es así. Ni Estados Unidos ni ellos. Por lo tanto, Panamá se convierte en un objetivo militar inmediato. En guerra no se respeta ningún tratado de Neutralidad. En ese caso extremo, Estados Unidos puede cerrar el estrecho turco para que no salga la flota del Mar Negro.

¿Cuál debería ser la postura soberana del Canal?

Mantener la neutralidad. Pero eso es un papel mojado en una guerra nuclear generalizada. Eso no tiene ningún valor y está en peligro. Es por lo que nosotros los panameños, junto con Egipto, debemos mantener una posición ecuánime, no debemos estar difundiendo y apoyando a uno u otro. Aquí hay un grupo quinta columna que apoya a Rusia y a China abiertamente. Usted sabe lo que pasa en una guerra y con los colaboristas internos de esos países. Ellos azuzan esa guerra, que ataquen a Ucrania vendiendo propaganda rusa. Pero por otro lado critican que Estados Unidos ataca a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Eso sí está mal. Pero sí está bien que Rusia quiera entrar a Ucrania.

¿Cómo se desenvolvería un conflicto extremo entre Rusia y Occidente con el Canal de por medio?

Los norteamericanos pueden cerrar el Canal de Panamá porque no van a permitir que pase un barco ruso o chino, y ellos en represalia tampoco permitirán que Estados Unidos lo utilice. Eso hay que tenerlo claro.

¿No es exagerado eso?

No. Los norteamericanos les cierran los estrechos turcos y ellos (rusos) no pueden salir del Mar Negro. Guerra es guerra. Si estamos hablando de una guerra global olvidémonos del Tratado de Neutralidad. Todo eso es cuento.

¿Y dónde queda la neutralidad del Canal?

En guerra eso no sirve. Es papel mojado. En guerra la neutralidad no es una institución válida, no se respeta. El único caso de neutralidad que se ha respetado en guerra ha sido Suiza, porque le convenía al Reich alemán. De lo contrario también la hubiera desaparecido. Pero en Panamá no. Estados Unidos le va a cerrar el paso a Rusia y China, no va a permitir que lo utilicen. Es obvio que lo va a cerrar.

Panamá es quien debería decidir eso…

¿Estados Unidos no tiene una alianza militar con Panamá? Es una alianza, eso es lo que es. Y si ellos consideran que el Canal está en peligro, ellos toman la decisión que consideren.

En dado caso, y subrayando que se trata de un escenario imaginario extremo, reitera usted que ¿Estados Unidos puede tomar control sobre la vía?

Ellos pueden hacerlo. Pero dependiendo de la envergadura del peligro. ¿Acaso lo permitieron con Alemania? Pero le reitero, esto sería un escenario último, en una guerra global. El caso más extremo. China, a pesar de ser uno de los principales usuarios del Canal, es enemigo de Estados Unidos, y éstos últimos pueden cerrar el paso. No hay duda. En una guerra global, se va a definir incluso utilizando armas químicas y bacteriológicas. Aquí no vale armas nucleares. Hay que tener eso en cuenta. Pero le repito, eso ya es una cosa extrema. No queremos que llegue a eso.

¿Qué significado tiene Ucrania para Rusia y para Occidente?

Es evidente que hay una historia común entre Rusia y Ucrania. Uno de los polos de la antigua Unión Soviética es Kiev, la capital de Ucrania. Aparte del vínculo cultural, religioso, también hay nexos históricos de la historia reciente: Ucrania formó parte de la Unión Soviética, aunque su incorporación fue muy particular porque ya era un estado independiente previo a eso. El ejército rojo en el periodo en el periodo de la guerra civil frustró la independencia de Ucrania obtenida a través del tratado de Brest-Litovsk que se negoció entre el imperio alemán y la República Socialista Federativa de Rusia que fue el primer estado socialista antes de la Unión Soviética en el territorio ruso. Luego de eso se independiza Finlandia, Polonia, Ucrania era independiente porque esa era la exigencia alemana, pero los soviéticos no admitieron que Ucrania siguiera su curso como un estado independiente y frustran eso con la alternativa de incorporarla a nueva federación con un costado donde había una población de origen ruso producto de los diferentes nexos entre ambos pueblos. El poder soviético quería mantener el poder sobre Ucrania en los territorios del este. Desde el punto de vista económico Ucrania es el granero de Europa y de la Unión Soviética por lo que es un activo importante. Si se desata algo el precio del trigo se dispara. Yo creo que eso viene de forma inmediata.

No es que Ucrania tenga riqueza de petróleo o de gas. Desde el punto de vista político es un mal ejemplo para Rusia. Ucrania ha tenido seis presidentes recientes, Rusia ya conoce usted la situación, tiene un sistema político particular que intenta imponerlo en los países que formaron parte de su territorio. Ahí hay un mal ejemplo para el resto de las antiguas repúblicas soviéticas, que evidentemente Rusia quiere recrear tal estado estableciendo algún dirigente pro ruso, un protectorado. Desde el punto de vista geográfico, Ucrania es el eslabón fundamental entre Europa del este y Rusia con costas en el mar Azov y Mar Negro. A Rusia le molesta que un barco extranjero navegue por el Mar Negro, como si eso fuera de su propiedad. En el Azov, le está impidiendo a Ucrania el uso del puerto marítimo y le ha construido un puente en el estrecho de Kerch para que los barcos neopanamax no transiten por ahí. Asfixia a Ucrania de alguna manera. Tiene un valor estratégico importantísimo, significa la inclusión de Ucrania en el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que representa el tratado de seguridad colectiva.

¿Qué tan grave puede ser este conflicto a nivel de armas nucleares? ¿Podrían emplear armas de esta naturaleza sin que necesariamente se repita la historia de Hiroshima?

No creo que se atrevan a eso porque significaría la hecatombe mundial porque una guerra global no se va a limitar al uso de armas nucleares sino armas químicas y bacteriológicas. Aquí la cosa no es tirarse al abismo y salir ileso. Ninguno de los dos bandos lo haría. Se están acercando. Una alternativa, que me preocupa sobre manera, es la utilización de Bielorrusia en este conflicto. Ya hay movilización de tropas rusas a este territorio. Bielorrusia colinda con Lituania, y ésta colinda con Kaliningrado (ciudad rusa), y Rusia necesita el corredor de Lituania para acceder directamente hacia Kaliningrado. Si mete a Bielorrusia se va a involucrar la OTAN de manera decidida. Ojo con eso. Eso puede desatar una guerra europea. La base de tropas está cerca para caerle a Kiev, si la intención es tomarse la capital, es tomarse Ucrania. No estamos hablando de una guerra localizada. De hecho, ellos ya hicieron un ataque cibernético a Ucrania y se prevé un apoyo de occidente en ese sentido porque es inevitable el uso de la tecnología.

¿Por qué a Estados Unidos le interesa que Ucrania gire a occidente?

Primero porque era parte de la Unión Soviética y significaría arrancarle a Rusia lo que fue en su momento. Segundo por la posición geográfica y su riqueza agrícola. De alguna forma la población ucraniana del centro del país estuvo vinculada al occidente.

Una de las exigencias de Rusia es que Ucrania no sea incluida en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), ¿por qué el problema ha escalado a occidente y no permanece como un conflicto entre dos naciones?

Ucrania ha sido para occidente y Rusia un país fundamental. Para ambos es clave, aunque si ingreso a la Otan se ha postergado, porque supuestamente ningún país que tenga un conflicto vigente puede entrar a la organización. Ese cuento de que va a ingresar a la Otan no es factible y además Rusia para a impulsar el conflicto para que eso no ocurra. Sin embargo, de acuerdo con como se han desarrollado los hechos, yo pienso que Rusia logró el objetivo de que Ucrania no entre, independientemente de una guerra.

¿Desde su perspectiva, hasta dónde puede escalar este conflicto?

Las exigencias de Rusia son inadmisibles. Ellos plantean regresar 30 años atrás, y ellos piensan volver a 1997. Eso está fuera de orden. La decisión de los pueblos europeos centrales y orientales de incorporarse a la Otan fue de ellos, soberana. La Otan nunca lo exigió. De manera que aquí nadie le pone una pistola a otro para incorporarse. En particular el tema de los países limítrofes con Rusia, casi todos han sufrido un cercenamiento territorial por parte de Rusia, ellos recelan que esa actitud nunca ha dejado de estar latente y por lo tanto, buscan protección internacional. De manera que eso explica el ingreso. Respondiendo a tu pregunta, si Rusia no acepta que occidente no admita sus exigencias, dependerá de su decisión que Rusia se involucre en un conflicto armado para imponerse. Yo no creo que ellos se arriesguen a una guerra europea. Sin embargo, el hecho de atacar Ucrania, dependiendo de lo que hagan afecta la seguridad de la región. El problema no es Ucrania, es que ahora se toma Ucrania y se acerca a occidente cuando antes lo criticaba, pero ahora lo hace contra ellos.

Lo que Rusia critica a occidente es lo que quieren hacer ellos. Los famosos misiles de los cuales se habla, hay que mostrarlos primero. Segundo, que cuando se ingresa a la Otan, Estados Unidos no tiene derecho a defenderlos porque no está en su territorio.

Sabe que en política siempre hay dos caras, la que se dice y la práctica. Hay una demostración de envío de unidades por parte de Estados Unidos, ¿se están mostrando los dientes?

Todavía. La movilización del ejército de la OTAN hacia la frontera rusa aún no se ha dado. Evidentemente está provocado a que se de. Están colocando soldados norteamericanos.

¿Quién dará el primer paso en el conflicto?

Eso depende. La propaganda rusa dice que ellos no van a atacar un pueblo hermano, pero ya lo han atacado dos veces. Le cortaron Crimea y Donbás. Tienen la misma cantidad de muertos que arrojó para la Unión Soviética la guerra de Afganistán. ¿De qué están hablando entonces? Por qué pensaríamos que no lo haría una tercera vez. Ojo, el contexto actual no es el de las veces anteriores. Ahora tiene alguna forma de defenderse.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que esta sería una guerra sin precedentes. ¿A qué se refiere?

Las olas de ese tsunami van a alcanzar hasta América Latina, a nuestro país inclusive. Cuando Rusia invadió Crimea se puso fin al sistema internacional vigente que era bipolar dominado por Estados Unidos y después la Unión Soviética porque Estados Unidos no pudo sacar a Rusia de Crimea, así que se acabó el polarismo. Con la tercera invasión de Rusia a Ucrania se va a trastocar el orden mundial porque Estados Unidos pasaría a ser una potencia de segundo orden porque su enemigo se tomó un país.

¿La Otan debería declarar enemigo a Rusia?

No es lo correcto. Obviamente que lo correcto es mantener el equilibrio, si va a hacer una maniobra que se avise.

¿Observa esperanzas en la vía diplomática para resolver el conflicto?

La oferta norteamericana que le hizo a Rusia tiene un atizo que les interesa. Pero todavía se desconoce cuál es la oferta dentro del paquete que le interesa a Rusia, puede ser el tema de la seguridad, las maniobras militares, que ambos puedan controlar dónde estarían ubicados los misiles. Habría que ver qué es exactamente. Yo no descarto una acción militar porque ya se ha dado, pero lo más importante es saber a qué escala.

Un conflicto armado, ¿necesariamente escala a un conflicto global?

Yo espero que no. Se auto aniquilan todos porque incluye una guerra bacteriológica. Entonces aquí no valen los misiles hipersónicos o ninguna arma con la que vas a amenazar a alguien. Esto aquí se acaba el planeta, la vida. Qué va a ocurrir en una guerra total. No creo que llegue a esto.

¿Cuál es la solución entonces?

Una alternativa sería neutralizar a Ucrania, pero eso a Rusia no le conviene porque plantear esa neutralización si no se respeta la territorialidad de Ucrania no sirve.

¿Estados Unidos está dispuesto a sacrificarse por Ucrania?

No creo. Pero sí puede hacer de las suyas en América Latina.

¿A qué se refiere?

Si tu me estas pateando el tablero y no respetas el orden internacional, invades un país, él va a decir que puede hacer lo mismo en América Latina.

El planeta no es un pastel para que se lo dividan…

Uno está pateando el tablero.

Eso no es excusa…

¿Con qué autoridad le va a decir Rusia a Estados Unidos que no puede intervenir en Cuba si ellos están interviniendo en Ucrania? ¿Cuál es la autoridad moral? No se puede permitir eso, esto no se puede resolver así. Esa visita de Putin a China en ocasión a los juegos Olímpicos que se están desarrollando es clave en el tema de la invasión. Claro que no la van a hacer de inmediato porque lo van a vincular a eso. Pero fue a buscar el visto bueno de China para invadir Ucrania. Eso hay que tomarlo en consideración. China se pronunció a favor de la tesis de Rusia. Pero en el fondo tuvieron que haber conversado sobre la acción de China para apoyar a Rusia en caso de las medidas financieras que tome occidente.

¿Cuáles son las consecuencias a nivel global que observa en este escenario?

Yo siento que Rusia va a terminar convertida en una colonia económica de China, no tengo duda de eso. De hecho, ya se encamina en esa dirección. Es una relación asimétrica en extremo. El permanente enfrentamiento con occidente la lleva cada vez más a caer en brazos de China y ese será su destino.

En mi opinión no se puede descartar que Rusia ataque por tercera vez a Ucrania con el argumento de que Ucrania es un pueblo hermano. Ese argumento es fatuo. Segundo, las declaraciones de (Vladimir) Putin en ocasión de la visita del primer ministro o presidente de Hungría en el sentido de que la preocupación de Rusia para que Ucrania no entré a la OTAN es por el peligro de que Ucrania reivindique Crimea e implique una guerra entre Rusia y la OTAN, es una bola de humo para confundir a la opinión pública internacional. ¿Qué se debe entender, que si Ucrania acepta que Crimea es rusa entonces sí pudieran ingresar a la OTAN? Pues no, en cualquier caso, Rusia siempre se opondrá al ingreso de Ucrania a la OTAN por tanto ese último argumento de Putin sobre el problema no es un argumento válido para cuestionar el ingreso de Ucrania a la OTAN.

Relaciones Internacionales

Profesor titular de la Universidad de Panamá

Nombre completo: Euclides Tapia

Nacimiento: 2 de enero 1955, Aguadulce, Coclé, Panamá

Ocupación: Profesor

Resumen de su carrera: Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Kiev-Ucrania antigua URSS. Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Kiev- Ucrania, antigua URSS. Cursos de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. ULACIT. Panamá. Curso sobre Comercio Internacional. Universidad Católica del Uruguay. Curso sobre búsqueda de la paz en zonas de conflicto. Instituto Internacional Histadrut- Israel. Curso de Contraterrorismo. Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa Universidad Nacional de Defensa. Estados Unidos. Curso de desarrollo Nacional Universidad Ministerio de Relaciones Exteriores República de China (Taiwán) Taiwán. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, laboró en la Dirección General de Política Exterior, de la Dirección de Asia y África, además de fungir como Encargado de Negocios o Jefe de Misión en la Embajada de Panamá en el Uruguay, sirvió como Tercer Secretario de carrera diplomática, al igual que como Representante de Panamá ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI. Fue Vice decano de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá y Director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá.