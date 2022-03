Incentivar el turismo no se limita a ofrecer playas o compras al viajero, sino pasajes atractivos para llegar al destino. Panamá tiene más de dos años intentando atraer aerolíneas de bajo costo, pero no lo ha logrado

Iván Eskildsen: 'Estamos recuperando las rutas de las aerolíneas' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Países vecinos han logrado que aerolíneas de bajo costo incentiven el turismo a pesar de la pandemia. Lo hicieron Costa Rica, Colombia y República Dominicana. Panamá, no obstante, tiene más de dos años con la intención de atraer a estas empresas, pero aún no ha podido concretar una sola. La ocupación hotelera en la tradicional temporada alta apenas llega al 40%, cuando República Dominicana, por ejemplo, superó el 75%. Costa Rica casi iguala los asientos programados a niveles prepandemia. Estos números, sin duda, nos obligan a hacer una evaluación de la estrategia que propone el gobierno para reactivar el turismo, vender el destino alrededor del mundo, y lo más importante, medir la efectividad de nuestras promociones. Llevar un control sobre las estadísticas, claras e inmediatas, sobre las acciones emprendidas. En comparación con otros destinos, Panamá parece haberse quedado pausado durante la pandemia y recién descubre sus planes a través de comisiones y consultorías para lograr resultados en la materia. El administrador de la Autoridad de Turismo se sienta en El Polígrafo y responde sobre los planes a seguir.

Cuándo usted concedió una entrevista a este espacio al inicio del gobierno, indicó que traería a Panamá aerolíneas de bajo costo, ¿qué resultados ha tenido?

Puedo decirte que hemos formado una comisión entre el sector privado y el gobierno donde mostramos este avance y sumamos al sector privado a continuar la gestión, pero cada vez que hablamos con las aerolíneas nos dicen 'dame un chance porque estoy tratando de recuperar mi tráfico anterior'. La verdad es que estamos bastante adelantados. De las 87 ciudades que teníamos como la ciudad más conectada de América Latina, tenemos un alto porcentaje de ellas recuperadas, por lo que esta conversación en el próximo año o año y medio deberíamos de estar aterrizando nuevas aerolíneas, incluyendo de bajo costo porque es todo un estudio de factibilidad que hacen para invertir en una nueva ruta. Pero me siento muy positivo porque ahora ven a Panamá como un destino turístico más atractivo y de tránsito.

Concretamente, ninguna...

Ninguna en este momento porque, como dije, estamos recuperando las rutas pero el próximo año debería haber.

Me puse a investigar los destinos turísticos vecinos: Costa Rica tiene a Jet Blue, South West, Volaris; Colombia trabajó ocho líneas más durante la pandemia; Punta Cana hizo lo mismo, ¿por qué nosotros no hicimos este trabajo durante la pandemia?

Se ha hecho el trabajo.

¿Entonces por qué no se concreta?

Porque no ven a Panamá como un destino turístico, ahora estamos comenzando a crear eso y por supuesto, Colombia es un país de 40 millones de habitantes, y Costa Rica de 30 años de turismo están más adelantados. Pero el trabajo con el Ministerio de Comercio, que es el que está liderando la consecución de nuevas aerolíneas, hemos estado mes tras mes siguiendo con nuevas aerolíneas porque sabemos que eso tenemos que lograrlo de aquí a que termine el gobierno. Pero durante la pandemia las aerolíneas estaban tratando de recuperar el ritmo anterior.

Corríjame si me equivoco, tengo información que varias líneas de bajo costo tocaron la puerta durante la pandemia y no se les dio la atención debida.

¿Como cuáles?

“Hay una línea de Centroamérica que está muy interesada y le hemos ofrecido el incentivo de campaña de mercadeo en conjunto, además de incentivos vía Tocumen. A todas las que se han acercado definitivamente que hemos tenido el avance”

No quiero personalizar, pero sí me informaron que varias tocaron las puertas.

Puedo mencionar varias que sí se les dio la atención, me gustaría saber cuáles no. Pero por ejemplo casos como South West, Volaris y algunas de bajo costo han estado supuestas a venir al país, incluso con el incentivo que les damos a los cruceros. Les hemos dicho que tienen 40 mil pasajeros que van a estar volando a Panamá para tomar cruceros, hemos sido muy proactivos,

¿Pero vinieron a tocar la puerta, o no?

Varias veces han venido a tocar la puerta.

¿Y por qué no lo concreta entonces?

Porque para una aerolínea tomar la decisión de introducir una nueva ruta cuando están peleando por recuperar su tráfico prepandemia, no es una decisión rápida.

Hay una línea de Centroamérica que está muy interesada y le hemos ofrecido el incentivo de campaña de mercadeo en conjunto, además de incentivos vía Tocumen. A todas las que se han acercado definitivamente que hemos tenido el avance. Por ejemplo, ha entrado Euro Wings, y unos chárteres que durante noviembre y diciembre se dieron en forma puntual y ahora van a empezar a venir de Cuba para turismo de compras en la Zona Libre. Estamos buscando hasta donde la gente no se imagina que pueden venir turistas, por ejemplo, de Cuba, pero están viniendo en chárteres, que también es importante avanzar por ese lado.

Usted indicó que el Mici es quien está liderando las conversaciones con las aerolíneas, ¿por qué se asignó esta tarea a esa entidad y no la lleva la ATP o Promtur?

Porque se acordó así a nivel de gabinete, que a través del viceministerio de Comercio Exterior se lleven esas conversaciones, aunque todos participamos de las reuniones, y por supuesto la ATP aporta la información que necesitan sobre el destino. Pero en cuanto a quién lidera, se estableció que sea el Mici.

¿No debería estar usted al frente?

No necesariamente, es al final una gestión de exportación aparte de turismo que no todos los que vienen al país lo hacen por turismo, así que nosotros lo vemos como un trabajo en equipo y al final el gobierno es quien debe estar haciendo el trabajo.

“La apuesta a corto plazo es formar una comisión de reactivación integrada por el sector público y privado para que ellos nos traigan las soluciones del sector para ver cómo podemos reactivar lo más rápido el sector turístico. Pensamos que el turismo de reuniones va a activar la demanda en la ciudad de Panamá”

En dos años se ha asignado a Promtur un total de $40 millones, tienen una planilla de $2 millones, ¿qué resultados ha dado Promtur?

Las campañas están en sitio. Hay campañas específicas de hotel/bed con Expedia (agencias de viajes digitales). Promtur es otra entidad, yo estoy en la junta directiva y por eso conozco los resultados. Pero por ejemplo hotel/beds y Expedia han traído alrededor de 10 mil a 20 mil visitantes, por dar un ejemplo de campañas específicas que se pueden medir. Pero las campañas más grandes obviamente toman más tiempo y aparte como hemos estado en la pandemia las decisiones de viaje se han demorado un poco. Pero ahí tenemos que estar con todo, porque lo que no se promociona, no se vende.

¿Pero qué tipo de mediciones a corto y mediano plazo se hacen en este sentido en el resto de las campañas en las que se han invertido millones de dólares?

Como junta directiva estamos esperando que los resultados se den a medida que vayamos avanzando en las campañas. Todo el proceso de trámite de Contraloría y demás, lamentablemente también se ha demorado bastante en llegar a las contrataciones y difusión del mensaje.

Pero hablamos de $40 millones asignados para este propósito, ¿me gustaría saber qué resultados ha dado este trabajo?

De hecho, parte de los $45 millones que son, están en la cuenta de fideicomiso porque no se ha llegado a poder ejecutar debido a los trámites de Contraloría. Hay una serie de contratos definidos que no se han podido ejecutar aún.

Es decir, ¿cuánto se ha invertido exactamente?

Una cifra aproximada, de los $45 millones que se han desembolsado, se han ejecutado $20 millones.

La ocupación hotelera en este momento es menos del 40%, otros países nos superan. Usted proyectó que este año nos iban a visitar 1,8 millón de turistas, siendo la época más fuerte de enero a marzo, ¿cuántos visitantes han llegado en temporada alta?

A nosotros, primero que todo, nos llegan las cifras dos o tres meses después. Ese es otro tema que estamos corrigiendo, no debe ser eso así, pero entre migración y Contraloría es lo que ocurre. De hecho, estamos haciendo una consultoría con la Organización Mundial de Turismo para manejar el proceso de la data, no solo para que sea más ágil, sino para establecer mejores procesos de medición de la gestión. Sabemos que hoy más que nunca es importante tener data fiable e inmediata. Es parte del plan maestro de turismo.

¿Por qué no se aprovechó para hacer eso durante la pandemia?

Usted conoce el plan maestro de turismo, tiene 140 puntos. Todo eso se ha estado haciendo, solo que comprenda que el tiempo que toma un trámite para una contratación es a veces hasta de un año.

Dos años estuvimos parados. Yo averigüé en la Dirección de Migración. En enero entraron al país 198 mil extranjeros y en febrero 178 mil, lo que significa que hay cifras que suman 377,894 extranjeros. ¿Eso se traduce en que todos vienen en plan de turismo?

No, las cifras oficiales están en Contraloría. Después de Migración tienen que ir al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), pero definitivamente que desde septiembre del año pasado se ha visto una tendencia mucho más hacia el alza, lo cual es muy alentador. Enero y febrero se frenó un poco por la variante de ómicron, sin embargo, por el hecho de ser temporada alta tradicionalmente, ayudó.

Debemos entender que cuando entró este gobierno ya veníamos de una crisis en el sector. La ocupación hotelera ya estaba cerca del 40%, un sector golpeado le cae la pandemia que es la peor crisis de la historia. Es decir, que tenemos que levantar no solamente el reto de la pandemia, sino lo que venía de antes, la apuesta es en el corto plazo formar una comisión de reactivación integrada por el sector público y privado para que ellos nos traigan las soluciones del sector para ver cómo reactivamos lo más rápido el sector turístico.

Pensamos que el turismo de reuniones va a activar la demanda en la ciudad de Panamá. Eso mientras que a mediano y largo plazo seguimos construyendo la estrategia que es la de posicionarnos como un destino turístico competitivo, sostenible, de clase mundial en los segmentos de naturaleza y cultura de todo el país. No solamente en la ciudad, sino llegar a todas las áreas, pueblos turísticos, para que el ingreso del turismo que representaba $7 mil millones antes de la pandemia, les llegue a todas las poblaciones. Es nuestro principal objetivo, y no solo que quede en una rosca de poca gente, sino que se amplíen los beneficios y se muestren los valores que nos hacen más interesantes y nos diferencian del resto, porque ciudades modernas hay muchas en el mundo, pero una ciudad moderna rodeada se selva, con culturas domésticas, es muy atractiva.

Esa estrategia de resaltar el turismo verde y autóctono es buena, pero ahora existe una gran infraestructura en materia turística: un centro de convenciones, puerto de cruceros y un aeropuerto, ¿cómo va a aprovechar a corto plazo esta infraestructura?

Ahora mismo hay una estrategia, hay $774 millones invertidos coordinados por el gabinete turístico a lo largo del país con el objetivo de desarrollar un turismo descentralizado. Si bien la ciudad es la puerta de entrada por Tocumen, sabemos que tendremos un mayor impacto si trasladamos el turismo a todo el país. Por eso tenemos que pensar en una estrategia a corto plazo para reactivar esas 20 mil habitaciones en la ciudad de Panamá, más las 10 mil en el resto del país, y en ese corto plazo establecer las compras y reuniones. A largo plazo establecer, sin olvidar este otro aspecto, el turismo verde y cultural.

¿Cómo va a generar la demanda si hacen falta líneas aéreas con precios competitivos?

Esa es la parte que hace cinco años creó Promtur, y para bien o para mal, es a la que tenemos que apostar hoy. Hay que darle un tiempo para ver los resultados. Por ley, tengo que otorgar el fondo y estoy convencido de que los resultados se van a dar. Lastimosamente no es tan inmediato como uno quiere, por eso es que la comisión de reactivación propuso incentivos como el de black weekend, turismo de compras; hay que apoyarlo porque da resultados rápidos con formas comprobadas y no es inventar nada.

República Dominicana logró un 268% más demanda que en 2019, Costa Rica casi iguala los asientos programados a 2019, Colombia proyecta una ocupación hotelera de 55%, ¿cuáles son las suyas?

Nosotros en tiempos prepandemia teníamos 2,4 millones de visitantes. El año pasado se logró aproximadamente 800 mil visitantes, muy por debajo de niveles prepandemia, pero similar a lo que publicó la Organización Mundial de Turismo. Este año, con todas las iniciativas que está desarrollando Promtur se espera 1,8 millón de visitantes, aunque fue lo que se proyectó antes de la llegada de ómicron, pero esperamos que se pueda lograr y es realmente seguir empujando todas las iniciativas.

Hasta el momento las cifras en temporada alta, tomando en cuenta los números de Migración, no llega al 20% del total de visitantes que ustedes estiman tener este año, me pregunto cómo lo va alcanzar, sumado al conflicto en Europa que aún no se sabe cómo nos va impactar.

Seguro que a los europeos los va a impactar, no cabe duda.

¿Qué ha calculado al respecto?

Estamos monitoreando, no sabemos cuánto va a durar el conflicto armado en Ucrania. Seguramente los mercados más cercanos se puedan ver afectados. Digamos que nosotros tenemos cuantificadas nuestras metas por mercado, y si queríamos que llegaran 40 mil alemanes, por ejemplo, sabemos que es un país vecino.

¿Ustedes han analizado explorar otros mercados para sustituir la baja de visitantes europeos?

Recientemente tuvimos una reunión en la comisión y me propusieron en tres etapas abordar los mercados y la tercera era Europa. Yo dije: frenemos Europa por un momento, evaluemos, y recarguemos los esfuerzos en Latinoamérica y Estados Unidos que tienen más posibilidad. La cifra de visitantes podría bajar, definitivamente.

Por eso creo importante agilizar las aerolíneas de bajo costo, puesto que el golpe económico lo va a sufrir todo el mundo y es importante contar con precios accesibles.

Sí es una urgencia, pero que las aerolíneas tomen una decisión a esa velocidad no está bajo nuestro control. Les hemos puesto sobre la mesa incentivos tanto del lado de Tocumen como Promtur que están en la mesa de trabajo con las aerolíneas. Inclusive hace poco me senté con una línea de San Antonio, que están interesados en abrir la ruta.

¿Cuándo lo van a hacer?

Depende de la aerolínea. Ellos están haciendo un estudio de factibilidad para ver si ellos quieren invertir los miles de millones que cuesta la ruta y nosotros darles toda la información en ese sentido.

¿Que convenciones hay programadas para este año?

Este año se va a dar una reunión de más de 3 mil personas organizada por el Ministerio de Ambiente, que será en octubre o noviembre. Hace poco se celebró Expomáquina, también se va a realizar Expocomer, Expoturismo y Expologística, que se juntaron en una sola y será a mediados de marzo. Hay algunas cuantas más, también tendremos una conferencia de promoción de turismo y hotelería para atraer divisas e inversiones al país.

LA INDUSTRIA SIN CHIMENEA

Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá

Nombre completo: Iván Eskildsen

Nacimiento: 25 junio 1982, ciudad de Panamá

Ocupación: Administrador de la ATP

Resumen de su carrera: Summa Cum Laude, Bentley College, Boston, Licenciatura en finanzas. Panameño, emprendedor con experiencia en el desarrollo de proyectos enfocados en la cultura panameña y la sustentabilidad. Ha creado y gestionado empresas que buscan despertar el interés de los jóvenes por nuestras costumbres. Especialmente fortalecer el apoyo de la comunidad, el trabajo en equipo y los cambios de comportamiento. Antes de los 30 años fundó y administró el proyecto Cubitá, un complejo inmobiliario hotelero, residencial y comercial, inspirado en la arquitectura y tradiciones de la región de Azuero que tiene elementos culturales; es el proyecto más importante de la zona y tiene su museo privado.

Ha sido fundador y líder en diferentes organizaciones, cámaras y asociaciones de empresas privadas.

Voluntario ávido involucrado en organizaciones regionales, enfocado en el desarrollo sostenible, proyectos comunitarios y durante muchos años dedicado al estudio de la filosofía práctica y la historia.